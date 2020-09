El Supremo investigará los supuestos cargos "a dedo" de Pedro Sánchez en más de 20 puestos de responsabilidad

El Tribunal Supremo va a realizar una investigación respecto al presunto abuso de los nombramientos "a dedo" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo hará tras ser aceptada a trámite la denuncia en su Sala Tercera la denuncia de Fedeca, federación que engloba a las organizaciones de cuerpos superiores de la Administración del Estado.

El escrito busca aclarar el nombramiento de una treintena de directores generales o similares que se han ejecutado en vista del Real Decreto publicado el pasado mes de enero en el que se informaba de una nueva estructura gubernamental con el Ejecutivo recién aterrizado.

A juicio de los demandantes, el Gobierno excedió los márgenes que dispone la ley en el nombramiento de una veintena de cargos. En este sentido, desde la impugnación de Fedeca hasta ahora esa cifra ha aumentado hasta las 35 personas, que según defiende la propia federación ocupan puestos que podían haber sido ocupados por funcionarios y no por ciudadanos que son ajenos a la carrera administrativa.

En declaraciones a ABC, el presidente de Fedeca, Jordi Solé, ha apuntado que el Tribunal Supremo ya ha señalado que este tipo de nombramiento necesitan una motivación suficiente y basada en elementos objetivos y no en apreciaciones subjetivas y que muchos de los impugnados incluso carecen de ella.

El propio diario desveló en exclusiva uno de esos nombramientos que se realizó en una dirección general (de Agenda Urbana y Arquitectura) creada a partir del seno del Ministerio de Transportes. En este sentido Sánchez colocó a uno de sus mejores amigos: el arquitecto, José Ignacio Carnicero. Este fue uno de los nombres más sonados de una importante lista.

La esposa y el hermano de Pedro Sánchez

Una de las primeras polémicas a la que tuvo que hacer frente Sánchez, fue la cuando menos sorprendente contratación de su esposa, Begoña Gómez, en el Instituto de Empresa para dirigir el Centro de Estudios Africanos, casualmente, como en el caso ahora de su amigo, de nueva creación. La escuela de negocios confirmó en su momento que Begoña Gómez había tenido que solicitar una excedencia en su anterior empleo, en el Grupo Inmark, donde trabajaba como directora de consultoría en externalización comercial.

Begoña Gómez no fue el único familiar de Sánchez que tuvo la suerte con estos cambios de empleo, puesto que su hermano, David, fue nombrado también en ese verano de 2018, que curioso, como nuevo coordinador de Actividades de Conservatorios Musicales del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE. Una polémica contratación que fue criticada incluso por el portavoz extremeño de Podemos, Álvaro Jaén, quien llegó a asegurar que este “cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, solo una entrevista en el despacho de la diputada provincial”.

Tezanos, de la Ejecutiva del PSOE al CIS

El nombramiento de José Félix Tezanos, en junio de 2018, al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), fue sin duda alguna de uno de los nombramientos más polémicos y que causó mayor revuelo. Tezanos, es un mítico socialista, destacado “guerrista” y hasta su nombramiento el secretario de Estudios y Programas del PSOE. Con su llegada, todos sabemos ya en lo que se ha convertido el CIS, gracias a la famosa ‘cocina’ de Tezano.

Aunque la lista de amigos y afines enchufados por Sánchez es interminable. Al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) colocó Vicente Fernández, un habitual en distintos departamentos de la Junta de Andalucía; en Tragsa, a Jesús Casas, que llegaba desde la dirección general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Gobierno regional de Asturias del socialista Javier Fernández; en Cetarse, la tabaquera pública, al senador socialista Juan Andrés Tovar; en la sociedad naval Navantia, a Susana Sarriá que llegaba desde la Junta de Andalucía; en Turespaña, Sánchez colocó a su hombre fuerte en Canarias, Héctor Gómez; a José Vicente Berlanga, de la federación socialista valenciana, lo enchufó en Enusa, dedicada a los combustibles nucleares; a María Luisa Faneca, miembro de la Ejecutiva del PSOE, la colocó en la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA); al exministro Jordi Sevilla, en la presidente de Red Eléctrica Española; en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el líder socialista situó a Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del partido, conocido como ‘el gurú económico de Sánchez’.