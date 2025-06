El aviso de Joseba Larrañaga con el PSG para el futuro tras ganar la Champions: "Van a seguir gastando"

La victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Champions League ha sacudido el panorama futbolístico europeo. Por primera vez en su historia, el conjunto parisino alzó la "orejona" y confirmó que su proyecto no solo va en serio, sino que también es ya una realidad competitiva. En Tiempo de Juego, los analistas de la Cadena COPE lo dejaron claro: el PSG entra en una nueva dimensión. Joseba Larrañaga, Juanma Castaño y Gonzalo Miró pusieron el foco en lo que viene ahora, y el mensaje fue inequívoco: “Van a seguir gastando”.

Durante el análisis en directo, Joseba Larrañaga fue tajante al valorar el potencial del nuevo campeón europeo. “El Real Madrid ha demostrado durante tres años que tiene la capacidad mental absoluta para poder ganar tres veces la Liga de Campeones. Pero estos [el PSG] tienen más hambre de lo que puede tener incluso el Real Madrid”, señaló el periodista. Y añadió un matiz que hace temblar a sus rivales: “Una ventaja muy importante es que este equipo, este club, puede seguir invirtiendo grandes cantidades de dinero. Cada año se va a reforzar con nuevos jugadores que se sumen a esta iniciativa”.

EFE El director deportivo del PSG, Luis Campos, celebra con el trofeo después de que el equipo ganara la final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Internazionale Milano en Múnich, Alemania.

No es solo el título lo que cambia el escenario. El análisis del equipo de Tiempo de Juego dejó en evidencia que el PSG, dirigido por Luis Enrique, no solo ha fichado bien, sino que ha potenciado a jugadores que ya estaban en la plantilla. “Lo que ha hecho Luis Enrique con Dembélé, yo creo que no lo esperaba absolutamente nadie”, dijo Gonzalo Miró. “Ese nivel de Dembélé, digo. Y de trabajo. Y de calidad. Pero que nunca se hubiera planteado nadie que es el rendimiento que ha dado”.

Juanma Castaño: "Ya no es solo por dinero"

Si en años anteriores el Paris Saint-Germain era visto como un club millonario pero sin pedigrí europeo, ese discurso ha quedado atrás. Ahora, ser campeón de la Champions convierte al conjunto francés en una opción creíble, atractiva y temida. Juanma Castaño lo explicó con claridad: “Con vistas al resto de equipos, el París Saint-Germain ya se puede convertir en un destino atractivo al margen del dinero”.

Y eso supone una amenaza directa para gigantes como el Real Madrid o el FC Barcelona, que tradicionalmente lideraban el mercado de fichajes en Europa. “Tú, si eres el Madrid o el Barça, y quieres fichar a alguien, y ese alguien tiene una oferta del París Saint-Germain, ya empieza a ser un equipo que dices tú... Ojo”, avisó Castaño. Ya no basta con apelar a la historia o a la tradición de una liga como la española: “No es solo lo de antes, que si la Liga Francesa no trae nada... Pero la ciudad, el proyecto, la pasta que te mandan, el entrenador... Son muchas cosas”.

En este nuevo escenario, el PSG no solo se ha ganado respeto, sino también protagonismo. Con el respaldo económico del fondo catarí, la inteligencia de su nuevo cuerpo técnico y la etiqueta de campeón, el club francés está en condiciones de seducir a los mejores del mundo. Y como advirtió Larrañaga, “van a seguir gastando”. No se conforman con una Champions. Quieren marcar una era.