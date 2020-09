Herrera: "Sánchez está más moreno que preocupado, aunque se haga el Kennedy de la recuperación"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿No querían septiembre? Aquí tienen septiembre. Día 1 de septiembre del 2020. Puede haber alguna lluvia débil en el Cantábrico occidental, Pirineos, nordeste de Cataluña, Sistema Ibérico, norte de Canarias, puede que algo en el Sudeste, meseta norte, Cáceres... Temperaturas que suben y que se van adecuando un poco más después de este soplo frío que ha venido el fin de semana. Se van adecuando un poco más a la cosa de septiembre, que es ese mes en el que nos reencontramos. Hay rentrees económicas, laborales, políticas, de todo tipo, pero que es un mes que nos va a servir ahora si miramos hacia atrás para ver qué tal ha sido agosto.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Agosto no ha sido solamente el mes en el que algunos se han ido a las playas, han hecho surf, barbacoas con amigos en la sierra, etcétera, etcétera. No, agosto ha sido un mes en el que la pandemia ha vuelto a tomar cuerpo no ya solo por el número de los contagiados. Miren, contagiados ya saben ustedes que cuántas más pruebas se hagan, más contagiados habrá. Vamos al número de fallecidos este fin de semana. En un fin de semana 83 fallecidos. Vámonos al número de personas en la UCI: 846.

LOS REBROTES, EN NÚMEROS

¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales españoles por culpa del coronavirus? Casi 7.000. Es el 6% del total. Oiga, que hay mucha gente enferma de muchas cosas, no solo de coronavirus. Bueno, el 6% del total vuelve a ser del coronavirus. ¿Eso está cerca de aquel colapso espantoso de marzo y abril? No, está lejos, pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante y es que nada nos hace pensar que dentro de dos semanas no vayamos a estar peor. La fotogafia de cada día de la pandemia en realidad nos habla de lo que pasó el día anterior, lo que pasó hace una o dos semanas cuando un número determinado de personas bajaron la guardia, se contagiaron. Eso da la cara con retardo, es decir, los contagiados de ayer en esta dinámica de dar la cara los positivos dentro de diez días... Mucha precaución, mucha responsabilidad.

Si tomando las medidas esenciales: distancia, en fin, mascarilla y no acudiendo a actos, desde luego, no ya multitudinarios, sino que se sobrepase un determinado número de personas, uno está más o menos protegido del virus, que es verdad que al parecer tiene algo menos de carga vírica, dicen los expertos, y, por lo tanto, bueno, nos permite respirar de otra manera o un poco más de aquellos pavorosos meses, abril y mayo, donde la gente caía por centenares día a día. Veremos qué tiene preparado el Gobierno, las autoridades para eso y las consecuencias de todo ello, que es la destrucción del tejido productivo, del tejido empresarial.

Hoy hacen balance los hoteles de lo que ha significado el mes de agosto para ellos. Agosto, el verano, que es el pozo de petróleo que les permite vivir sin angustia el resto del año. Bueno, y hay algunos hoteles que han cerrado este mes de agosto, finales del mes de agosto, porque no sirve de nada que sigan abiertos en septiembre. Y como ese sector otros tantos.

SÁNCHEZ, EL KENNEDY DE LA RECUPERACIÓN

Bueno, ¿hay planes? Ayer nos preguntábamos: ¿Tenemos un plan? ¿Hay un plan? ¿Nos va a comunicar el que manda algún tipo de plan concreto? Pues ayer tuvo Sánchez un momento magnífico para hacerlo si es que lo tiene. ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es moreno. Ayer lució bronceado de Lanzarote financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy de la recuperación económica. Sánchez es muy de eso, de un mitin soporífero en un sitio con glamour, las cadenas de televisión y el baboseo habitual de todos los que le bailan el agua en medios de comunicación.

Y ayer con los empresarios del Ibex, que se sumaron a la fiesta y un lema, que es 'España puede', pero, ¿alguna medida? ¿La caja que abrió, que enseñó, llevaba algo? No, solamente un mensaje de la oposición, que era el contenido del acto diciendo que tiene que ceder a la unidad, pero nada más. Un acto de propaganda que colaboraron encantados todos los guapos del Ibex, que dijeron algunos, incluso, que había estado muy bien Sánchez. Sí, hombre, no les insultó, no les dijo que es que son los responsables de la miseria de los españoles como dice su socio o que no pagan lo que deben. A estos no les dices nada de subirles los impuestos y, al menos dicen, quieto la ropa... Bueno, podía ser peor.

Ayer hablaba solo de unidad. Fíjense ustedes que es sorprendente porque va a hablar de unidad el que menos puede hablar de unidad, que ha dividido a la sociedad civil en dos bloques, el que dijo no hace mucho a la prensa italiana “nunca pactaré con el PP porque eso sería la desaparición como el Partido Socialista griego”. ¿Unidad? Pero si es una cosa que él nunca practica. Tuvo oportunidad de mostrar unidad cuando estuvo en la oposición y estuvo dos años en el 'no es no'. Ayer todo era una colección de tópicos, que es la gran especialidad de la factoría de Moncloa, hacer ruido nada más, pero la realidad no lleva ese ruido nada en el interior. ¿De qué unidad hablaba Sánchez, que no puede presumir ni si quiera de unidad dentro de su Gobierno? ¿Unidad el que tiene en su Gobierno nada menos que a Unidas Podemos?

EL DESPLANTE A LOS AUTÓNOMOS

Ayer Sánchez solo pidió apoyo a su persona, a sus presupuestos que, por cierto, nadie conoce. ¿Aguna oferta, alguna idea, algún acercamiento a algo que...? No, no, solamente la escenificación para poder presionar a la oposición con la que empieza a entrevistarse. Va a hablar con Pablo Casado después de seis meses y etcétera, etcétera, pero no gestionar, solamente figurar, lucir moreno. Nada más. Y mentir, lo cual tienen una experiencia fastuosa. No juzgarme por lo que digo, vamos a juzgarle por lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? Este Gobierno no tiene un plan. Ayer ni siquiera lo esbozó, solo lo sometió una vez más a una arenga interminable dictada con esa soberbia insufrible que, además, caracteriza al personaje, arrogante como suele.

Por cierto, no convocó ni siquiera a la principal asociación de autónomos. Eso, bueno, es una incongruencia. Si montas un acto sobre la necesidad de resistir, de salir adelante en lo económico, cómo no vas a invitar a los que más sufren, más luchan, más pelean y dearrollan la imaginación para salir adelante, como son los autónomos de la principal asociación, que es crítica con Sánchez. Claro, ¿pues qué va a hacer? No va nadie de todos ellos, no se les invita y ya está. En fin, en una palabra, que seguramente para una situación como esta a la que nos enfrentamos, a pesar de que el Gobierno vea una recuperación del PIB del 10%, lo dijo ayer Calviño, que el 10% de nada o de muy poco tampoco es mucho. A pesar de todo ello nos encontramos con una situación crítica y al frente de todo ello seguramente el menos indicado en la historia, pero es lo que hay.