Los nuevos Presupuestos, un quebradero de cabeza para Sánchez y su coalición

El PSOE busca amarrar unos nuevos presupuestos a toda costa. Para ello, debe elaborar un borrador de dichas cuentas públicas, desde cada ministerio, y remitirlo al ministerio de Hacienda, cuya titular es María Jesús Montero. Una vez aprobado por el Gobierno, deberá ser llevado al Congreso de los Diputados. Desde allí, los diferentes grupos parlamentarios dispondrán de 15 días para presentar sus enmiendas y ver si sale adelante o no. El PSOE espera, por lo menos, llegar a acuerdos con PNV y Ciudadanos, hasta ahora los más cercanos a alcanzar entendimientos.

Descartan casi seguro el apoyo de Esquerra, que ya dejó entrever que un segundo apoyo -y de estas características- iba a ser harto complicado. Y con unas elecciones autonómicas que podrían estar a la vuelta de la esquina, en las que los independentistas no quieren perder fuelle y desgastarse.

La mano tendida de Ciudadanos

La formación naranja se mantiene al margen de los casos judiciales que relacionan a Pablo Iglesias y a su partido y se centra en alcanzar algún tipo de acuerdo para los presupuestos con el PSOE.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha subrayado que acudirá a la reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa con la voluntad de negociar los presupuestos del año que viene. Sin embargo, por otra parte, se negará a hablar del "reparto de los jueces" en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional.

Las líneas rojas del Partido Popular

Otra historia distinta es el PP, que se ha negado en rotundo a apoyar cualquier borrador que cuente con la firma y el sello de Podemos. Los populares solo aceptarían negociar unos presupuestos en el caso de que Iglesias estuviera fuera del Consejo de Ministros. Este martes se va a reunir Pedro Sánchez con Pablo Casado, pero es francamente complicado que de ese encuentro se desprenda algo fructífero.

Lo ha dejado bien claro el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, que ha asegurado que con los actuales socios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ellos "no puede pactar los presupuestos", y esta sigue siendo una "línea roja" para su partido al igual que en febrero.

En su primera rueda de prensa como portavoz del PP en la sede de Génova, ha respondido a la llamada a la unidad lanzada este lunes por Sánchez en una conferencia con empresarios y representantes de la sociedad civil. Martínez-Almeida ha asegurado que el primero que tiene que "arrimar el hombro" es el Gobierno, antes de pedir el apoyo de los populares.

Otras vías para salir del paso

El PSOE necesitaría del apoyo de su socio de Gobierno, Podemos, que ya dejó claro que no figuraría en unos presupuestos en los que apareciera Ciudadanos o, en un caso más remoto, el PP. Aunque los propios socialistas se muestran convencidos de que la formación morada no será la responsable de que no salgan las cuentas públicas. Además de los votos de Gobierno, necesitaría de los diputados del PNV, Más País, el BNG y Compromís. En total, 176 diputados.

En el caso de que no se aprobaran los presupuestos, se prorrogarían los vigentes de manera automática. Si fracasara el borrador, sería la cuarta vez que se amplían unos presupuestos que todavía tienen la firma y la sombra de Cristóbal Montoro.