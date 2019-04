Barbosa: "La misma Junta Electoral que impide a Vox debatir deja a Sànchez hablar desde prisión"

Audio

Este Viernes Santo está cumpliendo su amenaza de ser otro día bastante pasado por agua. Si uno mira el mapa de España, hay medio país que ni siquiera se ve. Está tapado por esa gran borrasca que sigue moviéndose en dirección contraria a las agujas del reloj. Galicia y el noroeste es donde mejor lo tendrán, además de en Canarias. Día bueno para el campo y para los embalses, y día de resignación para los que se acercaron a la costa o buscaban un día soleado para hacer turismo. También para muchos fieles que en este día de recogimiento miran el cielo con la esperanza de que la lluvia cancele cuantas menos procesiones mejor.

En Valladolid, las cancelaciones han sido la gran noticia. En Cuenca, también. Han tenido que suspender las turbas. Pero en Zamora sí salió el miserere. En otros lugares, en Sevilla, no pintaba nada bien. Una enorme granizada por la tarde provocaba ayer 300 incidencias, obligando a cerrar 30 calles y todos los parques de la ciudad. Al final las nubes se han portado esta noche y han respetado la Madrugá.

Días de pasión en una España en la que siguen pasando cosas. Unas que generan polémica, otras que no arrancan una sonrisa. También las hay las que nos apenan el corazón y las que nos hacen pensar. Y luego está la campaña electoral, que eso es un filón. ¡No dice Pedro Sánchez que como tiene muchas ganas de debatir no va a ir al debate de Atresmedia!. ¡A ver cómo se entiende eso! Claro que lo más difícil de entender es ver cómo la RTVE que se pasó meses y meses porfiando contra el anterior gobierno, con los lazitos en la solapa, los viernes negro, en contra de la supuesta intromisión política, ahora esa RTVE se ha plegado descaradamente a lo que quiere el Gobierno. ¿Qué Pedro Sánchez no quiere debate el lunes 22 y lo quiere el 23 para tener coartada y no debatir en la privada? Pues la dirección de la pública mueve la fecha del debate para dar gusto al presidente. Y de paso para faltar el respeto a Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Los tres mantienen su palabra de debatir en Atresmedia. Como diciéndoles: "vuestros planes y vuestra agenda son nuestro papel higiénico". Ha sido tan descarado, han quedado tan en evidencia, que el Consejo de Informativos ha mostrado oficialmente su rechazo a la decisión de Rosa María Mateo de mover la fecha del debate. Porque eso beneficia de todas todas a un candidato muy concreto: a Sánchez. El presidente del Gobierno intervenía ayer precisamente en la radio del grupo Atresmedia para dar su particular visión de todo este lío.

Después de haber dejado tirada a la televisión pública en un primer momento, Sánchez insiste ahora en que la pública es lo mejor del mundo mundial. En el fondo la lectura que se puede hacer es que Sánchez lo que no quiere es un debate a cuatro. Le interesaba el debate a cinco para jugar con la idea de las tres derechas. Pero un debate a cuatro es aguantar los ataques de Casado y Rivera. Y en parte también Iglesias, que algo tendrá para el centroderecha pero que tampoco puede dejarse caer en el papel de lacayo complaciente del PSOE. Así que llevamos 48 horas de calculado enredo a cuenta del debate para que al final no haya debate y encima Sánchez pueda decir que no se ha debatido porque los otros tres no se han presentado en TVE el día 23.

Hay otro argumento glorioso ofrecido por el presidente. Que no tiene debatir dos veces en tan poco tiempo porque los debates van a ser muy parecidos. Si los debates son diferentes, sí. Pero si son iguales no tiene sentido. Pues entonces, por esa regla de tres, que dejen de hacer mítines. Porque los candidatos dan dos o tres mítines en un mismo día y en todos sueltan los mismos mensajes machacones. Sólo cambia el lugar y el público agradecido que acude a ese tipo de citas. Que Sánchez aprobara una tesis de aquella manera, que use el Falcon también más de la cuenta, que se haga fotos como las de ayer - donde presume de haber corrido diez kilómetros sin verse ni una gota de sudor - ... pues bueno, lo mismo no le provoca desgaste dentro de su propia parroquia. Pero su no comparecencia en un debate puede abrirle los ojos a mucha gente. Por eso candidatos como Pablo Casado tienen una buena ocasión en la campaña para ganar enteros en comparación con el presidente.

Sánchez, que tenía la campaña controlada, de repente ha dado armas a sus rivales. Ha enfadado a los trabajadores de la televisión pública. Ha indignado a televisiones privadas y ha soliviantado a sus socios potenciales de Podemos

Todo este jaleo lo iniciaron los separatistas catalanes cuando recurrieron en la Junta Electoral la presencia de Vox en el original debate a cinco. Bueno, pues los separatistas se precian de conocer a Sánchez mejor que nadie. Dice Jordi Sànchez que el presidente insiste en que no habrá referéndum pero que al final acabará cediendo. Lo ha dicho desde la cárcel, en una rueda de prensa surrealista aprobada por la misma Junta Electoral que ha privado de los votantes del debate con Vox. Sentado en un pupitre, con un micrófono de la agencia EFE. Y de fondo, no se lo pierdan, una bandera de España y un retrato del Rey. Parecía un estadista español.

Lo que no cambia es el odio pacientemente larvado durante tantos años en algunos rincones de Cataluña. Inés Arrimada ha hecho campaña en Vic, un municipio en el que han vuelto a recibir su visita enseñando los dientes. Con insultos, amenazas y lanzamiento de huevos. Los maestros de la equidistancia dirán que Ciudadanos ha ido a provocar. Los que creen en la democracia dirán que esto es como sacar el pus de la herida: recordad a los intelorantes que todos los territorios son de todos para defender todas las ideas. Si la Cibeles de Madrid acoge una marcha separatista, Vic debe acoger actos de todos los partidos

Lo que va a costar rehacer la convivencia y el sentido común en esa parte de España tan importante y tan querida a pesar de todo. Y ojo a la jugada judicial que se ha producido en las últimas horas. Una juez de El Vendrell, que veía indicios para procesar a Mossos d'Esquadra por episodios de desobediencia durante el 1-O, ha tenido que archivar la causa. Y lo ha hecho mostrando su malestar con la Fiscalía. Porque ha sido la Fiscalía la que no ha apreciado indicios de delito. La magistrada acusa directamente al Ministerio fiscal de decir una cosa y la contraria. Y es que la Fiscalía, que ve motivos para procesar a la cúpula de los Mossos, no los ve para hacer lo mismo con agentes y cargos intermediarios. Está el juicio del procés todavía en marcha en el Supremo y aquí normalmente no se da puntada sin hilo.

Y por lo demás, se sigue investigando al joven marroquí de 23 años que tenía intención de atentar en Sevilla durante la Semana Santa. Ha reconocido tener la convicción de hacer daño. Había indagado sobre la búsqueda de explosivos, pero no tenía muy avanzados los planes. La familia se ha mostrado sorprendida. El caso es que las Fuerzas de Seguridad han hecho bien su trabajo.