Herrera: "Los signos de debilidad de Sánchez son dos ministros dimitidos en 100 días y una directora general"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 08:00 de la mañana. Digo, ya son las 08:00 de la mañana dando a entender que es que es muy tarde en este miércoles 12 de septiembre del 2018. Pero tranquilos que están ustedes a tiempo, seguramente, de, hombre, embridar el día si no lo han empezado a las 06:00. Digamos que las 08:00 ya... Pero se puede embridar el día. El día viene muy interesante después del día de ayer, después del 11 llega la visión de ese 11 que hasta las últimas horas de la noche, la verdad, nos tuvo sentados en la silla con las palomitas. Porque, efectivamente, el hecho de que un presidente de Gobierno diga de suministro: “¡Qué bueno es! ¡Qué maravilla! ¡Lo está bordando! ¡Cómo lo está haciendo, de verdad! ¡Es que es una cosa...! ¡Se le está yendo la mano de bien que lo está haciendo con la sanidad universal, con la protección de los niños...! Y a las 3 horas la ministra diga: “Me tengo que ir. Me voy porque no tengo más remedio, porque me están dando la más grande”. Pues, hombre, cuando menos eso es digno de... Tiene su cosa, ¿no?

Esos signos de debilidad, dos dimisiones de ministros más una destitución de una directora general de Trabajo en 100 días. Pues miren, cuando por medio se mezcla esta toxicidad manifiesta que tienen los “gilimásters” pues, entonces, todo se entiende. Carmen Montón estuvo intentando escapar de una evidencia que la estaba acercando. La evidencia de que en su máster se cometieron irregularidades, no defendió el trabajo ante un tribunal, las notas fueron modificadas meses después, plagió casi la mitad del contenido... Esa fue la última revelación que hubo a última hora de la noche y la situación era insostenible.

No tanto por el “gilimáster”, que es un “gilimáster”, empezando por la propia disciplina del mismo -máster en estudios interdisciplinares de género-. Miren qué tontería perder el tiempo, que esta veo que lo perdió poco, en una cosa así, pero bueno... El problema está en mentir a la opinión pública y, seguramente, mentir por omisión a tu propio presidente del Gobierno.

Cuando fue nombrada, cuando llegó a la presidencia Sánchez y fue nombrada ministra Montón, Montón ya sabía lo que había pasado con un máster y sabía que se estaba hurgando en los másteres y ella sabía lo que tenía el suyo. No se lo dijo a Pedro Sánchez porque ser ministro, yo entiendo que ser ministro tiene su gracia, ¿no? Pero, claro, antes o después estas cosas pasan.

Y ahora ya saben ustedes, les venimos cantando esta mañana lo que ahora mismo... Todos los que han presionado a Carmen Montón para que dimitiera tenían una doble intención: por un lado, salvar la situación; y por otra, cantar la canción de moda este verano, que ha sido la del anillo pa'cuándo. Pues eso, “¿y Casado pa'cuándo?

El PP lleva preparándose días porque esto se lo veía venir. Que los que se han cobrado esta pieza quieren otra pieza más. Entonces ya empiezan a explicar que ni Pablo modificó notas, ni firmas, ni impresos, ni matrículas, ni otras... Y sobre todo, no ha engañado, hasta ahora que se sepa, a la opinión pública. Si en un momento eso se pudiera demostrar, pues, seguramente, los días de Casado estarían también contados.

Pero, claro, esta empieza, la señora Montón, a hablar de la igualdad, “no todos somos iguales” -no todos y todas se olvidó decir, ¿no?, somos iguales-, y... Claro, claro, los iguales son los demás. Los iguales son los demás. Yo soy distinta. Y a partir de ahí... Bueno, pues si quieren ustedes ya entramos porque esta cosa de la falsificación de los currículums no tiene límite: Errejón, Urbano, las cosas de Monedero, el trabajo de fin de curso de Pedro Sánchez que algunos le reclaman. Hombre, la tesis, esa tesis de doctorado que estamos como locos por conocer. Bueno, pues... Es que esto, como dice un tweet: “ Por favor, decirme por favor de verdad que Pedro Duque estuvo en el espacio, que no fue un montaje de Aznar y compañía”. Pues a lo que hay... A lo hecho, pecho, y adelante. Ya veremos cómo se van sucediendo las cosas.

Ayer manifestación, decíamos esta mañana de carácter lanar una vez más, en Barcelona. Bueno, estas cosas de un día de fiesta que mejor que organizar una Diada y luego... El independentismo volvió salir a la calle, mucha gente -la verdad que la foto es espectacular-, mucha gente, ambiente festivo... Bien, pues como todas las diadas, especialmente las diadas de los últimos 6 años desde que Artur Mas cayó del caballo y salió a la calle a decir que quería... Bueno, que por favor nuevas elecciones -voy a arrasar-, y luego se comió un colín ,como todo el mundo sabe.

Pero esas diadas han cambiado en que ya no son -tampoco es que lo fuera mucho antes, pero bueno-, una fiesta de todos los catalanes sino simplemente del 47% de independentistas, que son muchos y ayer había muchos en la calle. Como dice Pepe Oneto en republica.com, hay una auténtica industria, de gran capacidad de organización, Asamblea Nacional de Catalunya y Òmnium Cultural, que no tienen otra cosa que hacer, que se dedican a eso y cobran un buen dinero de las subvenciones, de los impuestos de usted. ¿Y esa industria en qué consiste? Oiga, tienen autobuses, los alquilan -ayer miles-, ordenadores, material reciclable, maquinarias de sonido espectaculares y, luego, el pack del manifestante, ¿no?: la gorra, el paraguas, la camiseta, el globo, tal. Lo único que cambia cada año es el lema. Este año era los presos y, además, la autodeterminacion, etcétera, etcétera. Y contra del Rey y contra todo el que se mueva, La consigna la dan in situ. cada año varían para que no sea la misma. Pero es una manifestación, cuando les digo de carácter lanar, porque es que está organizada por baldosas. Baldosa a baldosa, a usted le toca la cuarta baldosa de la calle Aribau, esquina con Diagonal, y allí se ponen.

Y esto, bueno, ¿esto ha mejorado en algo el autogobierno catalán? ¿Ha conseguido gracias a estas manifestaciones, conseguido apoyos en España o en Europa más allá de toda la chusma está que les... Esa poca chusma que les apoya incluido Podemos? Pues no, claro que no. ¿Tanto vocerío para qué? Si luego, además, llega el 155 y estos colaboran y se ponen a trabajar con el 155.

Es esta doble vida, manifestante de día y, luego, de noche colaborador necesario en lo que haga falta, que la bandera española sigue puesta ahí, eh. Aunque luego pongan todas las estrelladas que quieran. Hay una pregunta que se hace hoy Francesc de Carreras en 'El País' que es muy perceptiva, muy interesante: ¿Quién va a pinchar el globo? ¿Quién de todos estos líderes independentistas será el que diga: vamos a intentar esto racionalizarlo? ¿Alguno de los que están en prisión? ¿Alguno de Esquerra, que ahora son los más pactistas? Vaya usted a saber quién será. Desde luego, ese será un héroe el que lo haga.

A esos pactistas de Esquerra ayer le lanzaba un mensaje Borrell. No tengan ustedes duda que en el... Después de un Consejo de Europa, después de la BBC, dice: “Hombre, a mí me gustaría que no estuvieran presos los presos, estos presos que ahora mismo están provisionales y tal... Y, además, Cataluña es una nación y tal y que cual”. Son lamentables declaraciones. Sobre todo, son irresponsables declaraciones, pero forma parte de una estrategia para acercarse a Esquerra, para ver si por ahí tocamos un poco la rama más sensata que hay ahora en Esquerra de todo eso. Bueno, menudo día ayer también para hacer las declaraciones.