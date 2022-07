Herraiz: "Sólo en la cesta de la compra, nuestro gasto anual ha crecido en 830 euros por hogar de media"

Audio

Muy buenos días. Aprovecha lo que tengas que hacer al aire libre, no apures demasiado porque hoy, también hoy, el calor va pegar sin piedad.

Se siguen superando récords máximos históricos en muchos puntos como el interior de Galicia y de la provincia de León. En torno a los 44 grados en Orense. Es cierto que hoy hemos llegado al pico de esta ola tórrida que nos están incordiando más que el calor habitual, pero también indican que en este pico vamos a seguir hasta al menos el domingo, completando toda una semana de calor extremo.

Una situación que no ayuda a los incendios. Desde Las Hurdes no llegan buenas noticias. El incendio ha adquirido en las últimas horas un comportamiento virulento y la velocidad de propagación es extrema. Esto implica que el trabajo del personal de tierra resulte más arriesgado. Las llamas han arrasado ya más d 4.000 hectáreas.









LA MAYOR INFLACIÓN EN AÑOS





Hoy termina el debate sobre el estado de la nación, pero hay un dato que va muy por delante de lo que se habla y se anuncia en el Congreso. Es la subida de los precios, que está actuando como una auténtica apisonadora, primero contra nuestros bolsillos y después contra la credibilidad de los que nos contaron que era coyuntural, que era pasajera y todos esos rodeos para no reconocer la realidad que se nos venía encima.

No hace falta que cuando Estadística confirma un dato de inflación o cuando lo avanza te lo expliquemos a ti que vas a comprar a diario al súper, a llenar el depósito de gasolina con frecuencia o ves como tu factura de la luz no para de crecer. Eso lo ves a diario, pero en la cifra confirmada de junio sí que hay detalles especialmente reveladores.

Ese 10,2 por ciento de IPC es su nivel más alto en 37 años. Eso quiere decir que si no te han subido nada el sueldo eres un 10,2% más pobre, que no es un dato menor. Y si te lo han subido por debajo de esa cifra, pues la diferencia también eres más pobre. Más detalles importantes. Sólo en la cesta de la compra, en los productos que compramos en el súper, la OCU estima que nuestro gasto anual ha crecido en 830 euros por hogar de media.

Y si bajamos a la letra pequeña de lo que ha subido más y de lo que ha subido menos, ahí está casi el 40% de los combustibles -42 el diésel y 34 la gasolina-, el 52% de la electricidad, el 28% de la pasta, el 27 del aceite de oliva, el 24 de los huevos o el 20 de la leche. ¿A que no te sorprenden estos datos de Estadística? Sobre todo si vas con frecuencia al súper.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y a partir de aquí cabe preguntarse la cuestión que nos hacemos todos. ¿Hasta cuándo? Los indicadores no hay que buscarlos en el Ejecutivo porque su optimismo acostumbra a errar en las previsiones económicas. Y aunque Sánchez apruebe regalías de septiembre a diciembre, nadie está en disposición de asegurar en este momento que la inflación va a caer en ese momento. Mucho menos si sigue la invasión de Rusia en Ucrania y a día de hoy, 14 de julio, no hay datos que aseguren que la guerra va a haber terminado por aquel entonces. Ojalá.

Sí que hay estimaciones que no son del todo favorables. Como la que hace Funcas, la fundación de cajas de ahorro. Funcas alerta de que la inflación no bajará del 7% hasta marzo del año que viene. Y otra pregunta, que también nos hacemos, ¿las medidas anunciadas por el Gobierno van a ser eficaces para contener la elevada inflación? Pues este es el gran debate, el que no te tienen que explicar en los debates sobre el estado de la nación porque lo vives, lo sufres a diario en tu casa.

Nadie oculta que estamos ante un problema general, pero también es verdad que la inflación en España se está comportando algo peor que las grandes economías. Si nos comparamos con Alemania no salimos bien parados. Allí la tasa de inflación bajó tres décimas en junio hasta el 7,6%. Si nos comparamos con EEUU, la diferencia es algo menor, porque allí siguen con una inflación récord de los últimos 41 años hasta situarse en el 9,1%, todavía algo más de un punto por debajo que en España.

Tampoco salimos airosos si nos detenemos en las cifras del paro. Es verdad que encadenamos varios meses con datos positivos y que la reforma laboral está sirviendo para sacar de las listas del desempleo a los fijos discontinuos, aunque no estén trabajando. Ahora mismo España se mantiene como el país con más paro de la OCDE. Los 34 países que componen la organización para la cooperación y el desarrollo tienen de media un 5% de paro frente al 13,1 que tiene España, y los que conforman el denominado G7 tienen el 4%, frente al 13,1 de España.

Pedro Sánchez suele omitir estos datos menos favorables para nuestro país. Las comparaciones que no le conviene las deja aparcadas. Y si el nuevo impuesto contra las energéticas y la banca lleva a la bolsa a sufrir un castigo de casi 6.000 millones durante el martes o a retroceder un 0,8% al cierre de ayer y quedar por debajo de la cota psicológica de los 8.000 enteros, bueno, pues como que no importa tanto.

Que se lo cuente a los millones de pequeños inversores que tienen parte de sus ahorros ligados a valores que en dos días han perdido mucho dinero.

Audio









REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL





Luego hay dos cuestiones que van a ser noticia en este jueves, que todo apunta a que van a salir adelante y que el PSOE ha pactado con dos partidos separatistas. La primera es una reforma exprés que le va a permitir a eso que llaman mayoría progresista controlar el tribunal Constitucional.

El control de este órgano es uno de los objetivos prioritarios para evitar revolcones como el que tumbó el estado de alarma. También para asumir maniobras marcadas por los separatistas en Cataluña y garantizándose una mayoría progresista en el órgano que tiene que decidir los recursos a sus leyes más polémicas e ideológicas: aborto, educación, eutanasia...

Además, hay un interés indisimulado para que Cándido Conde Pumpido, el que fue fiscal General del Estado durante la etapa de Zapatero llegue a la presidencia de este órgano.

De ahí esa reforma exprés que se va aprobar hoy, que en principio cuenta con los votos suficientes y que es una prueba más del manejo de las instituciones al servicio del Gobierno.

¿Qué se hace hoy? Se devuelven competencias parciales al Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres años y medio con el mandato caducado, que por tanto no puede nombrar magistrados. Esa reforma exprés impondrá al CGPJ que nombre a dos magistrados, eso permitirá al Gobierno un cambio en la mayoría que pasa a ser progresista.

La jugada es bastante evidente y por eso desde el PSOE no han querido escuchar la propuesta del PP para desbloquear el máximo órgano de gobierno de los jueces. No estamos hablando de algo decorativo. La Justicia es uno de los pilares de cualquier democracia moderna. Y si la Justicia no funciona, no lo hace tampoco lo demás. Ahora mismo, el Tribunal Supremo acumula ya 14 vacantes sin cubrir y el conjunto de los tribunales más de 60. Esto se traduce en la parálisis de muchos procedimientos, los que llegan al Supremo, sí, pero los que se quedan también en instancias inferiores.

Europa nos mira con lupa esta cuestión. Y en las últimas horas ha llegado una nueva advertencia. La Comisión Europea advierte de lo evidente: que el bloqueo del poder judicial empieza a afectar al funcionamiento de la Justicia. Y luego el tirón de orejas. Que los jueces tienen que ser elegidos por los jueces y no por los políticos, adaptándolos a los estándares europeos.

Y que no pueden darse situaciones como la de Dolores Delgado. Ministra de día, candidata socialista a unas elecciones generales por la tarde y fiscal general del Estado por la noche.

Esta es la reforma exprés que se va aprobar hoy y para la que el PSOE va a contar con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña.

Audio









LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA





Luego está laLey de Memoria Democráticapara la que el PSOE se ha garantizado el apoyo de Bildu.

Hay varios movimientos de históricos del PSOE que exigen a Sánchez que retire esta ley que pone en solfa la transición, que pone el foco en lo que el entorno de Bildu siempre ha llamado guerra sucia contra ETA y que pone el foco incluso en el primer Gobierno de Felipe González. Ahí aparecen los ex ministros Julián García Vargas, Julián García Valverde, Sánez de Cosculluela o el ex presidente del Senado Javier Rojo, además de que el propio Felipe González o Alfonso Guerra criticaran esa ley pactada entre su partido y los herederos del brazo político de ETA.

Aquí Sánchez se agarra siempre a que ETA ya no existe. La banda deja de matar, pero sus objetivos siguen intactos y se lo recordaba en el Congreso el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Adanero.

La aprobación de la ley de memoria democrática -y esto no es casual- coincide con el vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, dos coincidencias difíciles de digerir.

En esa ley se habla de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, pone el foco en las acciones de los GAL, pero ni una sola palabra sobre el terrorismo de ETA

Audio