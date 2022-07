La subida del IPC refuerza una inflación que afectará al bolsillo de los españoles durante meses

La inflación se disparó en junio al 10,2 % en tasa anual, situándose así en su nivel más alto desde abril de 1985, tal y como ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento interanual de los precios, un punto y medio superior al de mayo (8,7 %), ha sido impulsado principalmente por el encarecimiento de carburantes y alimentos frescos.

Eliminados de la cesta de la compra los elementos más volátiles (alimentos frescos y energía), la inflación subyacente aumentó seis décimas respecto a mayo y se situó en el 5,5 %, la tasa más elevada desde agosto de 1993.

Sin tener en cuenta las últimas variaciones de impuestos, el IPC habría registrado un aumento interanual del 11,1 % en junio, casi un punto más que el IPC general.

En concreto, el precio de la electricidad subió en junio un 33,4 % y, sin tener en cuenta las últimas variaciones de impuestos sobre la luz, el incremento sería del 52,7 %, casi veinte puntos más.

Se confirma esa subida de casi dos puntos en tan solo un mes, empujada, sobre todo, por los carburantes, un 40% más caros que hace un año ,y los alimentos, un 12% más de media, pero con repuntes de entre el 20% y el 30% en cereales, leche, huevos, frutas o el aceite de oliva. La luz ha subido un 33% a pesar de las medidas del Gobierno.

Pero no todo es energía y alimentos. Lo refleja el IPC subyacente, que ya está en el 5,5%. Ejemplos en hoteles y restaurantes, que se han encarecido un 30%. Los productos de papel un 17% más o un 10% más caros los productos de belleza.

El análisis de estos datos dejan una conclusión clara entre los expertos, la inflación no caerá en un corto plazo y habrá que esperar al año que viene para ver algunos atisbos de relajación. "Esta inflación se ha cronificado de alguna manera. No estoy diciendo que vaya a ser a muy largo plazo, pero no esperaría a caídas de la inflación importantes hasta por lo menos el año que viene", explicaba a COPE José Emilio Bosca, catedrático de la Universidad de Valencia.

Por su parte, La Fundación de las Cajas de Ahorro augura un verano con el IPC por encima del 10% y una media anual del 9%, lo que significaría un sobreesfuerzo medio de los hogares de unos 2.600 euros este año. Por otra parte, los salarios suben a un ritmo del 2,5%.