Evolución favorable de incendio de Las Hurdes, aunque preocupan las reactivaciones

El incendio forestal que se originó el pasado lunes y que ha calcinado hasta el momento cerca de 3.000 hectáreas en la comarca cacereña de Las Hurdes evoluciona favorablemente, aunque preocupa que el viento de cierta intensidad que se espera esta noche pueda provocar reactivaciones.



Así lo ha señalado el coordinador regional del Plan Infoex y director de extinción del incendio en Hurdes, Juan Jesús Sancho, quien ha advertido de que, a pesar de esa evolución favorable, los medios de extinción tienen mucho perímetro que atender, tanto en la parte cacereña como en la salmantina, y las condiciones meteorológicas actuales “son propicias para que se produzcan reproducciones”.



"Esta mañana, después del buen trabajo que se hizo durante la pasada noche, hubo un salto del fuego hacia la provincia de Salamanca y es en este frente donde estamos poniendo mucha atención, ya que queremos evitar que el incendio vuelva a territorio cacereño y comprometa la seguridad de la localidad de Casares de Hurdes", ha explicado.



Sancho ha hecho hincapié en que actualmente no hay peligro para el término municipal de Casares de Hurdes, "pero hay que estar pendientes del viento porque puede hacernos perder parte del trabajo que ya tenemos hecho".



"Estamos trabajando muy intensamente en la zona para intentar consolidarla cuanto antes y que no se produzcan reactivaciones", ha detallado, antes de señalar que es pronto para dar por estabilizado el incendio.



Según Sancho, "tenemos mucho perímetro que atender y se pueden originar reactivaciones".



Además, en estos momentos, el Infoex trabaja en otros tres incendios activos en la región, aunque de nivel 1 en las localidades cacereñas de Santa Cruz de Paniagua y Casar de Cáceres, y en Feria (Badajoz).



En relación al fuego de Santa Cruz de Paniagua, el coordinador del Infoex ha aclarado que hasta el momento no se han producido evacuaciones, "sino alejamientos personales de aquellas zonas donde podrían impactar las llamas”, así como en la piscina municipal, que se ha desalojado para facilitar la labor de los medios aéreos".



Por su parte, la directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior, Nieves Villar, ha anunciado la activación en toda la provincia de Cáceres del nivel de situación operativa número dos del Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex), debido a la existencia de otros incendios en la zona.



Villar ha señalado que Casares de Hurdes es el municipio que ahora mismo está más cerca del fuego y por ello se ha filiado a toda la población, se han estacionado varios autobuses a las inmediaciones del pueblo y se ha realizado un traslado preventivo de personas vulnerables que viven en la residencia de mayores de esta localidad.



En la jornada de hoy el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha procedido al traslado preventivo de once residentes del centro de mayores de Casares de las Hurdes hasta otros en Pinofranqueado y Hernán Pérez, ambas localidades de la provincia de Cáceres.



Asimismo, el fuego ha obligado este miércoles al corte al tráfico rodado de la CC.55.3 que une Casares de Hurdes con el limite de provincia con Salamanca.



Debido a los numerosos medios de extinción que trabajan en el incendio, se ha hecho un llamamiento a la población para que no se acerquen a las zonas afectadas por el fuego al objeto de dejar libres las vías de evacuación.