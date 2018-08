Herráiz: "Puigdemont y el resto de forajidos se han inventado lo que dijo Llarena para demandarlo"

Son las 08:00, las 07:00 en Canarias:

¿Qué tal? Muy Buenos días. Les habla Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo de 'Herrera en COPE' que te va a llevar hasta la 1 de la tarde. Ya saben que cuando llegue hoy Agustín Bravo a eso de las 10 o un poco antes le tienen que felicitar porque, contábamos en el Santoral, que hoy es San Agustín.

¿Que cómo viene este martes en cuanto al tiempo? Pues en la recta final de este mes de agosto se despide con tormentas que van a ser más intensas mañana miércoles. Tormentas en Aragón, en el noreste de Castilla La Mancha y también en La Rioja y en Navarra. Va a seguir haciendo mucho calor, aunque se va a relajar a las zonas más afectadas por las tormentas.

Al margen del tiempo, lo primero que te cuento son las novedades en la demanda de Llarena. Y lo primero son las mentiras que ha colado el presidente y el resto de forajidos en esa demanda. No pueden ser mentiras más gordas. Se centran principalmente en declaraciones que el magistrado del Supremo hizo durante un acto en Oviedo.

“Si es que eso ha sido así”. Lo dice claramente el juez. No ofrece lugar a interpretación. Es un condicional porque Llarena no juzga entre otras cosas. Es un juez que instruye. Es instructor. Pero eso les ha importado muy poco a Puigdemont y al resto de forajidos. Y en su demanda pues se han inventado lo que dijo el juez y han sustituido esa frase en condicional por una afirmación. Y a partir de ahí denuncian que el juez ha vulnerado su presunción de inocencia. Donde decía el juez "si es que eso ha sido así", ellos han apuntado “sí, así ha sucedido”.

¿Se puede ser mas marrullero? Pues aún así el Gobierno, al Gobierno le ha costado rectificar. Principalmente a la ministra de Justicia, que es fiscal, no olvidemos. En las últimas horas el Gobierno se ha centrado precisamente en justificar esa rectificación. “Mira que yo no dije eso. Que si había algo por escrito era un borrador. Mira que nosotros siempre hemos estado con el juez Llarena. Que lo vamos a apoyar hasta las últimas consecuencias...” Lo de siempre. La rectificación se produce después de la presión del Consejo General del Poder Judicial y también de las asociaciones de jueces. Y aunque haya sido así, como el cambio es positivo, como la música suena bien, ahora hay que esperar a conocer la letra. Esto es lo que decía anoche en Chile el presidente del Gobierno sobre asunto del juez Llarena.

Pues no cambia esto de lo que decía hoy Pedro Sánchez en Chile a lo que dijo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes. Y mucho más, mucho más cambia a lo que no dijo, porque ha estado callada hasta ayer, la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Luego está el asunto de los lazos amarillos en el que la iniciativa que ha tomado la Fiscalía Superior de Cataluña. Iniciativa obligada. Hasta ahora el Gobierno se ha puesto siempre de perfil y lo ha hecho con esa equidistancia, marca del Gobierno de Pedro Sánchez, en todo lo que tiene que ver con las relaciones con la Generalitat de Cataluña. Para que no se nos enfaden demasiado en Cataluña la consigna de Moncloa es lo de colocar lazos amarillos y quitarlos es libertad de expresión al mismo nivel. Pero, claro, en Cataluña hay diferencia.

Los Mossos d'Esquadra solo están identificando a los que quitan los lazos, no a los que los ponen. Y aquí es donde va a actuar la Fiscalía. El Ministerio Público va a investigar a los Mossos d'Esquadra que han comenzado a identificar los que quitan los lazos. Quieren saber si lo hacen de forma arbitraria o si los motivos concretos de las identificaciones tienen motivaciones políticas. Es evidente que esta forma de actuar se parece más a una policía política que otra a cosa porque si no ya habrían identificado también a los que colocan los símbolos.

Y un dato que puede servir de confirmación de todo esto. Tardaron los Mossos muy, muy, muy poco en filtrar que uno de los identificados era un guardia civil. Esto se pueden imaginar que no fue para nada casual. Sí que la Fiscalía, el Ministerio Público, se pone manos a la obra con el asunto de los lazos. No porque se lo haya indicado el Gobierno. Lo hace porque una asociación que se llama Impulso Ciudadano ha puesto una denuncia. Y en este asunto, así como era más rotundo, más concreto en esa rectificación sobre lo que afecta al juez Llarena, aquí Pedro Sánchez sigue de perfil.

Hay que decir que Pedro Sánchez no tiene la responsabilidad de la colocación de esos lazos amarillos. Los símbolos separatistas que invaden los espacios públicos de Cataluña comenzaron a colocarse durante, durante sí, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y con Mariano Rajoy en la Moncloa. En lo que sí tiene responsabilidad Pedro Sánchez es en actuar con contundencia para garantizar la seguridad ahora y que la cosa no vaya a mayores. Pero hay que recordar que Rajoy no quitó los lazos, ni siquiera con la autonomía de Cataluña intervenida. Y eso que colgaban de consejerías y de todo tipo de edificios públicos. Ahora en el PP su presidente, Pablo Casado, le pide a Pedro Sánchez que ponga orden.

El último episodio de violencia se lo contábamos ayer. Se vivió junto al Parque de la Ciudadela. Las últimas horas nos hemos puesto en contacto con el entorno de la mujer agredida. Recibió un fuerte puñetazo en la nariz que, además de dejarle una fractura nasal tras el golpe, sufre mareos. Ha tenido que pasar por el Hospital del Mar hasta en dos ocasiones. Mañana miércoles Ciudadanos ha convocado una concentración para condenar esta agresión y para que no se vuelva a repetir.

Ya saben la versión de los independentistas: que la mujer se lo ha inventado todo. ¿Esto os recuerda algo de aquel “algo habrá hecho”, “algo habrá hecho esta mujer para que le pegará el puñetazo”? ¿Y para que revisar el parte del Hospital del Mar de Barcelona? También sostienen que el agresor es un perturbado. Para pegar un puñetazo a una mujer en plena calle delante de sus hijos tienes que estar bien perturbado o ser un fanático o quizá las dos cosas.

Les iba a poner a las 8:08 minutos de la mañana el sonido de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau, defendiendo a esta mujer agredida. El de Colau, el sonido de Colau, el de la legión de feministas siempre dispuestas a defender la causa de la mujer, pero esta vez no hemos encontrado absolutamente nada. Nada de nada. No hay sonido que valga. Vamos a tener que esperar con mucha paciencia.