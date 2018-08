Antonio Herráiz a las 8, martes 28 de agosto

Tiempo de lectura: 1



Antonio Herráiz analiza en 'Herrera en COPE' la actualidad de este martes 28 de agosto comenzando por la demanda interpuesta por Puigdemont y sus cuatro exconsejeros fugados contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

"Lo primero son las mentiras que ha colado el presidente y el resto de forajidos en esa demanda. No pueden ser mentiras más gordas. Se centran principalmente en declaraciones que el magistrado del Supremo hizo durante un acto en Oviedo. 'Si es que eso ha sido así'. Lo dice claramente el juez. No ofrece lugar a interpretación. Es un condicional porque Llarena no juzga, entre otras cosas. Es un juez que instruye. Es instructor. Pero eso les ha importado muy poco a Puigdemont y al resto de forajidos. Y en su demanda, pues se han inventado lo que dijo el juez y han sustituido esa frase en condicional por una afirmación. Y a partir de ahí denuncian que el juez ha vulnerado su presunción de inocencia. Donde decía el juez si es que eso ha sido así, ellos han apuntado 'sí, así ha sucedido'".