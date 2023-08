Herraiz: "El PSOE recurre al recuento de votos para desviar la atención de sus contactos con los separatistas"

Audio

En el norte notan ya cierto alivio de la ola de calor, aunque en Sevilla, en Córdoba y en Badajoz van a seguir con máximas muy por encima de los 40 grados. Pueden llegar hasta los 44. Hoy es uno de los viernes y uno de los fines de semana con más movimiento en las carreteras. Coincide que el martes es festivo en toda España y entre los que comienzan las vacaciones, los que la terminan con la quincena, los que salen de fin de semana e incluso los que pueden disfrutar de puente, pues la previsión de más de ocho millones y medio de desplazamientos por carretera.

Novedades sobre el asesinato de Fernando Villavicencio

Ahora vamos con lo último de Ecuador. El asesinato de Fernando Villavicencio es un crimen con claros motivos políticos. Con una clara intencionalidad de interferir en el proceso electoral. El asesinato llega a diez días de las elecciones en Ecuador. Este periodista de 59 años se había presentado como el candidato anticorrupción, antimafias y había prometido mano dura contra los cárteles de la droga. De hecho, había prometido la construcción de una cárcel en la selva en la que encerraría a los narcos.

Pero no solo eso. Villavicencio arrastra desde hace años un enfrentamiento directo con el expresidente Rafael Correa, el amigo de Pablo Iglesias y de Rodríguez Zapatero. El mismo que aquí, algunos se han empeñado en blanquear con infames reportajes aduladores. Correa salió de Ecuador, se fue al mismo país en el que está Puigdemont, a Bélgica, también huyendo. Se encuentra allí cuál forajido para evitar una condena de 8 años de cárcel por financiación ilegal.

Ahora toca investigar ya aclarar quién está detrás del asesinato de este candidato presidencial. Hay pocas dudas de que fue un sicario, pero hay que ir más atrás y encontrar el que le dio la orden, el que organizó el atentado. De momento, Ecuador ahora mismo es un polvorín. La convocatoria de elecciones sigue adelante, dentro del estado de excepción que ha desplegado militares y policías en todo el país para garantizar la seguridad.

El narcoterrorismo en Ecuador



El narcoterrorismo, muy vinculado a la extrema izquierda latinoamericana, amenaza a las democracias del centro y el sur de Ámerica. Ahora mismo, Ecuador se aproxima a un estado fallido, donde sus mandatarios han perdido, en gran parte, el control de sus territorios. En el caso del país ecuatoriano, su situación estratégica, entre Perú y Colombia, dos de los principales productores mundiales de coca, le colocan como puerto de salida de la droga hacia EEUU y Europa. Además, se manejan con dólares, lo que permite el lavado de dinero negro procedente del narcotráfico.

De todos los testimonios que hemos escuchado a lo largo de las últimas horas, el que más nos ha impactado es el de la viuda de Fernando Villavicencio, ella mejor que nadie conoce las amenazas que venía recibiendo su marido. Él tampoco era ajeno, pero lo que no quería era mostrar esa imagen de miedo, de hecho se presentaba sin chaleco antibalas, es una de las cuestiones que podía haberle salvado o no, porque el que le disparó, por cierto, en un vehículo sin ningún tipo de blindaje, lo hizo directamente contra la cabeza.

Han pasado más de 24 horas del crimen y un buen ejercicio es revisar con minuciosidad si desde la izquierda española se ha condenado este asesinato. Ya no entre la izquierda radical de Podemos y de Sumar. En la del PSOE, si revisan los perfiles sociales del partido o del propio presidente Pedro Sánchez, tampoco.

Las negociaciones del PSOE de cara a la investidura

¿Y en España qué? Lo que ya sabíamos: que el PSOE está negociando con la izquierda radical y los separatistas. Lo que está escrito en el guion, que el PSOE negocia con la izquierda radical y los separatistas. Pero hay un elemento que da una buena pista de las dificultades que están teniendo.

Los socialistas siguen enredando con el recuento de voto en la Comunidad de Madrid. Y todo por aquel escaño que el PP consiguió ganar al PSOE tras revisar los votos emitidos por los españoles que viven en el extranjero. Le daba a Feijóo el escaño 137 y le bajaba a Sánchez a 121. ¿Por qué ese único diputado lo ha cambiado todo? No facilita la investidura del candidato del PP, pero sí complica la de Sánchez y eso ha escocido tanto en Moncloa, ha amargado el plácido verano en Ferraz, que siguen a la desesperada, tratando de desviar la atención con el voto nulo.

Se lo dejó claro en primer lugar la Junta Electoral Provincial, siguió la Junta Electoral Central, pero en el PSOE siguen erre que erre. Y lo hacen no porque crean que el recuento de ese voto nulo les puede devolver el diputado. Lo hacen a la desesperada y para desviar la atención de los contactos que están manteniendo con los separatistas. Quieren que no se ponga el foco en unas negociaciones que, a todos los españoles, nos van a salir muy caras.

Lo próximo que van a hacer en el PSOE es acudir al Tribunal Supremo para que cerciore que no se ha cometido ningún error anulando algo más de 30.000 votos. Vuelta la burra al trigo. El ministro Bolaños anuncia que se van al Supremo a ver si les hacen algo de caso.

La crisis interna en Vox

Y luego en España tenemos también los líos de Vox. La renuncia del que ha sido portavoz en el Congreso, fundador del partido y uno de sus activos más valiosos, ha sumido en el desánimo a buena parte de los seguidores, afiliados y votantes de VOX. Y la crisis está abierta, hasta el punto de que un nuevo movimiento confirma que hay una corriente interna que no está nada de acuerdo con las decisiones del núcleo duro del partido encabezado por Jorge Buxadé e Ignacio Garriga.

Aquí el siguiente en la lista era el médico José Luis Steegmann, que hasta ahora ha sido un peso pesado en la dirección de VOX, ha dicho que no, que pase el siguiente, que no va a tomar posesión de su acta. Y la siguiente es Carla Toscano. Este es el escenario, que se asoma al abismo y que si alguien no toma las riendas, puede terminar precipitándose.