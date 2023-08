El PSOE intenta recuperar en el Supremo el escaño perdido con el voto exterior y así no depender de Junts

El Partido Socialista intenta recuperar en el Tribunal Supremo el escaño que perdió con el voto extranjero. No quieren depender de un sí del partido del fugado Puigdemont.

La sombra de Carles Puigdemont es alargada y desde Bélgica sigue determinando el futuro de la investidura en España. Tanto es así que desde el PSOE han recurrido al Tribunal Supremo el recuento de los 30.000 votos nulos en Madrid. Buscan evitar que sea necesario un sí de Junts para hacer presidente a Pedro Sánchez ante una posible investidura.

Recordemos que el voto exterior le dio un escaño más al PP, y ahora no vale nada con la abstención del partido de Puigdemont, sino un voto favorable. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, cree que es justo que haya un recuento de los votos nulos. “Lo más garantista, lo más razonable, es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben y, por tanto, que todos los ciudadanos que fueron a votar el 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente cuál ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado”, declara Bolaños.

Todo esto ocurre a menos de una semana de que se constituyan las Cortes. Se multiplican las reuniones y, como dicen desde el PSOE, con unos contactos discretos y confidenciales.

Desde el Ejecutivo se guarda silencio sobre sus movimientos para sumar apoyos, en la convicción de que la discreción es su mejor arma para lograr investir de nuevo a Sánchez, y se limita a señalar, según las mismas fuentes, que los contactos siguen el curso que deben. El ministro de la Presidencia en funciones considera esencial ser discretos, responsables y prudentes y, una vez que haya acuerdos, comunicarlos "con total normalidad y transparencia". "Es muy importante lo que tenemos entre manos", ha destacado.

Sí ha cuestionado Bolaños la viabilidad de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque no tiene mayoría en el Congreso de acuerdo al sistema parlamentario y la Constitución. "Me llama la atención, porque no sé muy bien quién hace las cuentas de la investidura en el PP: imagino que los mismos que les hicieron las encuestas", ha ironizado.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este jueves al PSOE de no aceptar el resultado de las urnas y pretender judicializarlo. En su cuenta oficial de Twitter, Gamarra ha asegurado que "ya va siendo hora" de que el PSOE asuma el resultado de las elecciones del 23J, porque "España no tiene tiempo que perder".