Herraiz: “A partir de hoy nos sometemos a una directriz que, dependiendo de donde vivas, tiene sentido o no”

Buenos días. Es 10 de agosto. Te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo de 'Herrera en COPE'. Así, casi sin darnos cuenta, nos hemos ventilado ya la tercera parte de agosto y nos queda -ya verás- lo más importante. Hoy San Lorenzo, mañana santa Clara, el lunes que viene la Virgen del 15 de agosto, al día siguiente San Roque, San Agustín casi ya al final y un sinfín de fiestas, de ferias, de semanas grandes, que marcan este veraniego mes por toda España.

Desde hoy y hasta el fin de semana, los termómetros van a pegar otro empujón. Esto en la mitad sur no lo van a notar tanto, porque ya vienen de soportar 40 de máxima o rozando ese registro y el margen es menor. Donde más se va a apreciar la diferencia es en el norte. Y ahí está el caso de Bilbao. Ayer no superaron los 31-32 grados, hoy van a llegar a los 38 y mañana podrían alcanzar los 40.

En un 10 de agosto siempre es una buena noticia hablar delluvias. Y se van a repartir en forma de tormenta por la mitad noroeste. Galicia, Asturias, norte de Castilla y León y también en los Pirineos.

Ya te hemos contado que julio ha sido el mes más caluroso desde que hay registros, agosto lleva el mismo camino y esto tiene una consecuencia inmediata. La sequía está vaciando los embalses de forma lenta, pero imparable. La reserva hídrica de España ha caído por debajo del 40%. Y este dato debería empezar a preocupar porque son casi 20 puntos menos que la media de los últimos diez años.

Además, habría que remontarse hasta 1995, es decir hace 27 años, para encontrar un dato peor en la semana que nos encontramos.

Cuando hablamos de que los embalses españoles están por debajo del 40% nos referimos a la media y las medias estadísticas siempre llevan a cierta confusión, sino a engaño. Lo peor, como te puedes imaginar está en el sur. Los embalses de la cuenca del Guadiana o del Guadalquivir apenas llegan al 25%.

Preocupa el nivel actual de los embalses porque en los próximos días va a continuar una ecuación que es su peor enemigo. Altas temperaturas, ausencia de lluvias y, por tanto, una más rápida evaporación del agua.

Esto está teniendo consecuencias graves en el campo con una merma muy importante de las cosechas. Se están produciendo ya limitaciones en el consumo doméstico. Y no solo en el sur, por ejemplo, en puntos de la Sierra de Segura, en Jaén, en la sierra onubense o en La Carlota en Córdoba. Hay cerca de 150 municipios de Cataluña, en comarcas como Osona, el Vallés Occidental, el Alto Penedés o Ripollés donde se ha puesto un tope al consumo doméstico de 200 litros por persona y día.

No tomemos a broma el asunto de la sequía ni reducirlo al sur. En la propia área metropolitana de Barcelona están en prealerta y ya han anunciado restricciones después de verano si no hay mejoría. De momento no afectarían al consumo humano, pero no lo descartan.

PLAN ESTRATÉGICO Y LA REACCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID





Hoy ya sabes que han entrado en vigor las medidas del plan energético del Gobierno. Pero antes de morder en lo último que rodea este decreto, un dato fundamental. Por si acaso hay alguno al que los árboles le impidan ver el bosque.

El precio de la electricidad vuelve a subir en España. Es verdad que lo hace de forma muy ligera respecto al martes pero la luz se va a pagar de media a 273 euros el megawatio hora. ¿Qué te cuenta el Gobierno? Que, si no hubiera aprobado el tope al precio del gas, estaría por encima de los 300 euros. ¿Qué es lo que no te cuenta el Gobierno? Que hoy lo vas a pagar justo el doble que hace un año, es decir, un 144% más caro.

Esto ya está llevando a los hogares, a los comercios, a las empresas a gastar menos, pero el Gobierno quiere erigirse en nuestro salvador, aunque las medidas impuestas sin consenso vayan a tener una eficacia limitada.

Lo primero que ha hecho el Ejecutivo es bajar varios grados el tono. En público lo reducen todo a cuerpo a cuerpo con la Comunidad de Madrid, pero saben que el malestar es general. También entre las comunidades gobernadas por el PSOE. Y, cómo no, entre los que a partir de hoy van a tener que someterse a una directriz que, dependiendo de donde vivas, tiene sentido o no.

Ante las dudas, ante el miedo a las multas, ante el malestar, en las últimas horas Gobierno ha bajado algo el tono. Ya no se limitan a repetir eso de: la ley está para cumplirla. Ahora, dicen, “bueno, seremos buenos, no se impondrán multas inmediatamente a aquellos espacios públicos que no cumplan”. A ver. En qué quedamos. No habían ya sacado toda la artillería señalando a las comunidades para que intensificaran la vigilancia. No habían descargado toda la responsabilidad en las comunidades. Ahora son ellos los que vienen de nuevo a salvarnos con un: “tranquilos, que, como somos tan benevolentes, os vamos a dar un margen”.

Pues nada. Esperaremos. Lo que está claro es que la Comunidad de Madrid va a presentar recurso ante el Tribunal de Garantías. Ven que el decreto presenta defectos desde el punto de vista constitucional. Recuerda que si de lo que se trata es de cumplir lo que nos han indicado desde Bruselas, la Comisión Europea se ha limitado a recomendar y no a imponer. Lo de aquí es una imposición que trasciende la recomendación comunitaria. Pero ven más aspectos.

También ven que el apagado de escaparates a las diez de la noche choca con la libertad de horarios comerciales de la comunidad de Madrid. Así hasta diez razones por los que el Gobierno de Díaz Ayuso acude al Constitucional.

De todas formas, el decreto entra en vigor, no caben medidas cautelares y ya veremos cuándo lo resuelven y si no han decaído ya las medidas allá por octubre de 2023.













LAS EXIGENCIAS DE PODEMOS AL GOBIERNO POR EL GESTO DEL REY FELIPE VI ANTE LA ESPADA DE SIMÓN BOLÍVAR





Por lo demás, en Podemos siguen muy ofendiditos porque el Rey Felipe VI no se levantó al paso de la espada de Simón Bolívar durante la investidura del presidente de Colombia.

Ya te hemos contado quién fue Simón Bolívar, que además de luchar por la independencia de Perú, de Bolivia, de Ecuador o de Venezuela, también potenció su perfil más sanguinario. Ahí está el decreto de la guerra a muerte con un lema muy directísimo y para nada conciliador: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables.

Ya te contábamos ayer que impulsó un auténtico genocidio cuando ordenó el asesinato de miles de prisioneros nacidos en España. Estaban presos en cárceles o enfermos en hospitales. Les sacaron y los llevaron al paredón.

Este es el Simón Bolívar al que la izquierda casi deifica. Y esa espada del que se conoce como el libertador también significa todo eso. Y por todos esos motivos el rey no se levantó. E hizo bien. Pero a Podemos no le ha gustado, de hecho le han lanzado varios insultos, en su línea y piden al Gobierno que obligue al jefe del Estado a pedir perdón.

¿Qué ha hecho el Ejecutivo? Ponerse de perfil, porque tenía una gran ocasión de defender al Rey ante una cuestión tan evidente pero no lo ha hecho.

Es el ministro Félix Bolaños al que le ha faltado decir “pelillos a la mar”. ¿Podía haber defendido sin fisuras la actitud irreprochable del Rey? Podía, pero no lo ha hecho, no vayan a enfadarse más de la cuenta los socios de Podemos. Por cierto. Por si todavía queda alguna duda. La espada de Bolívar no es un símbolo oficial y no solo el Rey Felipe VI permaneció sentado. También el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Además, después del revuelo que se ha montado, una vez que se ha ido conociendo más sobre Simón Bolívar, se ha abierto un debate sobre la conveniencia de tener una estatua dedicada a Bolívar en el Parque del Oeste de Madrid.

Bueno, no debería ir a más la cosa. Sí, ya sabemos que la hispanofobia impera en muchos lugares de América donde se siguen derribando estatuas de Cristóbal Colón.

Pero no se trata de ponerse a ese nivel. Ni el contexto histórico actual es el de hace dos siglos, y cuando se habla de una guerra, en los dos bandos se suelen cometer atrocidades.