Herraiz: “La inflación está completamente descontrolada y la tendencia es mucho más grave de lo previsto”

Es un día para analizar la letra pequeña de la subida de los tipos de interés aprobada por el Banco Central Europeo y que de una forma u otra nos termina afectando a todos. Estaba claro que se iba a producir una subida de los tipos de interés y que iba a ser la primera de los últimos 11 años. La duda era si el BCE lo iba a hacer un cuarto de punto o medio punto. Lo del 0,50 fue cobrando fuerza a lo largo de la mañana y finalmente Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, lo confirmó. No parece que vaya a ser la última y el BCE abre la puerta de par en par a subir los tipos de interés otro medio punto en septiembre.

¿Por qué una subida mayor de la anunciada en junio por la propia Lagarde? Porque la inflación está completamente descontrolada y la tendencia es mucho más grave de lo que habían previsto inicialmente. Ahora mismo, de media en Europa se sitúa en el 8,6% mientras que en España está en el 10,2%. De ahí esa reacción tan agresiva encareciendo el precio del dinero.

Es Cristine Lagarde marcando el objetivo del 2% de inflación a medio plazo. Ahí está la principal justificación del brusco movimiento del Banco Central Europeo que, lógicamente, tiene consecuencias.

La primera es que enfría la economía y la ralentización que ya se está viendo se va agravar. Si el dinero cuesta más, también la financiación. Esto no es bueno para las Pymes que todavía están renqueantes por la pandemia y tengan que pedir un crédito, o para los que quieran emprender un negocio.

Los créditos se van a encarecer, los bancos van a endurecer las condiciones para acceder a esos préstamos y eso implica que el movimiento económico seguirá su tendencia hacia la parálisis. Ya sabes que algunas previsiones no descartan ese término temido por todas las economías como es la recesión.

Más consecuencias. Los que tengan ya una hipoteca a tipo fijo no lo van a notar, pero sí los que tengan suscrito un crédito vivienda con el banco a interés variable. Lo van a notar, no. Lo están notando ya porque el euríbor, el índice de referencia para el cálculo de hipotecas, está en sus mayores niveles de los últimos diez años. Ha estado en negativo hasta marzo, ahora mismo está por encima del 1,1%, lo que implica un sobrecoste para las hipotecas de unos 100 euros mensuales.

¿Qué es lo que va a subir también a partir de ahora? El interés de todas las hipotecas, y no solo las de tipo variable. Todas. De hecho, en previsión del movimiento del Banco Central Europeo, ya se han encarecido en las últimas semanas. Hace dos años no era raro firmar a un interés fijo del 1,5% o incluso del 1%. Ahora, las nuevas escalarán hasta el 2,5 e incluso el 3% en los próximos meses.

¿Hay alguien a quien beneficie esta subida de tipos de interés? Por supuesto. Si consigue apaciguar la inflación está claro que ganamos todos, especialmente las clases medias y bajas que son las más dañadas por eso que llaman “impuesto de los pobres”. Además, los depósitos tradicionales, que llevan años sin rendimientos e incluso penalizados por tenerlos guardados en el banco, comenzarán a aportar rentabilidad, aunque sea mínima.

Y luego es una medida que también favorece las exportaciones porque ahora mismo el euro había alcanzado la paridad con el dólar. Con esta medida la moneda europea va a experimentar una apreciación respecto al dólar, va a valer más y eso será una buena noticia para los que exporten y para los que viajen también a EE. UU.

Aumento del precio del dinero que va a provocar consecuencias de todo tipo y que llega en un momento de máxima inestabilidad. No sólo por la inflación, la guerra en Ucrania o la crisis energética derivada de la invasión rusa. A todo esto, hay que sumar las turbulencias políticas en Italia.

CRISIS POLÍTICA EN ITALIA





Son las palabras de despedida de Mario Draghi. El primer ministro italiano lo ha intentado hasta el final, pero se ha tenido que rendir a la evidencia. En el Gobierno de coalición ya no contaba con apoyos suficientes. Los populistas de izquierdas del movimiento Cinco Estrellas fueron los primeros en retirarle el apoyo, se desató la crisis y, a partir de ahí, los partidos de derecha, tanto Forza Italia como la Liga, le dieron la puntilla.

¿Quién pierde con la salida de Draghi? Pues pierde Italia y el conjunto de la Unión Europea porque ha sido un referente y también uno de los líderes más sólidos. Pierde el conjunto de los 27 porque Italia es la tercera economía de la zona euro y en este momento de máxima inestabilidad cualquier activa el efecto contagio de forma inmediata. Pierde también la sensatez y ganan los populismos, tanto los de derechas como los de izquierdas, que siempre han visto a Draghi como un técnico y poco más.

Y pierde Ucrania. ¿Y por qué? Porque Draghi ha sido el más firme contra Rusia, el que ha planteado las sanciones más duras contra Putin, con lo que nadie descarte una cierta distensión con Rusia a medio plazo.

Dragui se ve obligado a dimitir, el presidente de la República que es Sergio Mattarela se ve obligado a dar por zanjada la legislatura y los italianos volverán a las urnas el 25 septiembre en una nueva convocatoria de elecciones.

¿ADELANTO ELECTORAL EN ESPAÑA?





Donde, de momento, al menos a día de hoy -que la política es demasiado cambiante-, a día de hoy no se atisba un adelanto electoral en España. Hablo de generales porque en mayo ya sabes que hay municipales y autonómicas. Y las perspectivas para el PSOE no son nada buenas. Por mucho que, en público, Sánchez siempre se muestre ajeno a la realidad, las elecciones en Andalucía y la mayoría absoluta del PP han supuesto una bofetada que les devuelve a la tierra.

Mañana el PSOE celebra un comité federal, que es el máximo órgano entre congresos, y que fue anunciado y convocado después de la renuncia forzada Adriana Lastra. Los cambios no vienen porque haya dimitido Lastra como número 2.

Con el embarazo de riesgo como excusa - ¡a tope el feminismo moderno! -, a Lastra la invitaron a salir para que Pedro Sánchez tuviera manos libres a la hora de remodelar la dirección del partido.

Mañana, sí, es la cita de ese comité federal y para que Sánchez pueda acaparar todo el protagonismo y no se diluya con quinielas de quién es el dos, el tres o el siete… pues los han ido filtrando y así todos mañana detienen su mirada de forma exclusiva en Pedro Sánchez. Como le gusta a él.

Sabemos ya que la ministra María Jesús Montero será la número dos, que Patxi López será el portavoz en el Congreso y que la ministra Pilar Alegría será la portavoz de la Ejecutiva. Al margen de los nombres, que todos tienen su comentario, claro está, la remodelación confirma varias cuestiones.

La primera es que nueve meses después del cuadragésimo congreso del PSOE que se celebró en octubre, Sánchez cambia la cúpula, señal de que no le ha funcionado. Es la forma de no resignarse a aquello de “con estos bueyes tenemos que arar”. Y es casi el último intento a la desesperada de dar la vuelta a las encuestas, como si un cambio de portavoz hiciera cambiar de voto al que, como se vio en Andalucía, al que quieren dar la patada no es al candidato autonómico de turno sino a él mismo.

INCENDIOS EN ESPAÑA





Ya te hemos contado las buenas noticias que nos llegan de los incendios que han asolado esta semana España. Estabilizado el fuego de Losacio en Zamora, el de Ateca en Zaragoza, también controlado el de Valdepeñas de la Sierra en la provincia de Guadalajara y en vías de ser perimetrados los de Galicia y Cebreros en Ávila.

Ya decíamos ayer que toca una reflexión. Pero de todas las administraciones. Empezando por el Gobierno de España, siguiendo por las comunidades autónomas y terminando por los ayuntamientos, cuyas competencias son escasas pero sí pueden aportar mucho en cuanto al estado y conservación de sus montes.

Ese examen de conciencia debe ser general. ¿Qué hace el Gobierno de Sánchez además de culpar exclusivamente al cambio climático? El ministro Bolaños ha recurrido a un argumento muy peligroso: las comunidades gobernadas por el PP arden más porque gestionan peor.

Y esto con los montes todavía ardiendo. Y esto tras ver cómo un incendio pasa sin control de una comunidad a otra, de Extremadura a Castilla y León. Por cierto, la comunidad que más invierte en la lucha contra incendios y en prevención es Galicia, gobernada por el PP. Además, igual Bolaños no recuerda que el incendio más trágico en la historia reciente de España, que dejó 11 muertos en Guadalajara en una comunidad, por aquel entonces gobernada por el PSOE.

¿Qué dirá Bolaños si este verano se produce un gran fuego en una región con un presidente socialista al mando? Hacer esos análisis tan ligeros es muy peligroso y sobre todo inútil para mejorar la gestión, que es de lo que se trata. Que aunque no lo quieran reconocer estamos ante un problema de gestión.