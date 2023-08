Herraiz: "Bildu no forma parte del acuerdo en Navarra, pero su abstención no va a ser gratis"

Vídeo

En este 8 de agosto en el que la palabra más recurrente va a ser el calor. Como mañana van a subir aún más las temperaturas, no conviene detenerse demasiado. Pero hoy volverán a superar los 40 en buena parte de Andalucía, Extremadura y también en el sur de Castilla-La Mancha.

El acuerdo para que Chivite siga siendo presidenta de Navarra

Lo último es el acuerdo en Navarra que, junto con Murcia, es uno de los gobiernos que todavía está en el aire. En la Comunidad Foral había poco margen para la sorpresa y se ha cumplido el guion. La socialista María Chivite seguirá cuatro años más como presidenta de Navarra.

En Navarra hay que recordar que la derecha de Unión del pueblo navarro ganó las elecciones el 28 de mayo. UPN tiene 15 diputados y la suma con los 3 escaños del PP y los 2 de Vox se quedan a 6 de la mayoría absoluta. No había duda de que Chivite iba a reeditar su acuerdo de gobierno de hace 4 años, pero han aplazado todo hasta después de las elecciones. La orden de Ferraz fue clara: hasta que no pasen las generales del 23J no se mueve absolutamente nada ni nadie en Navarra. Con el Gobierno navarro en el aire, llegó San Fermín, el pobre de mí, las generales y a partir de ese momento se reactivó todo.

Aquí los de Geroa Bai, la sucursal del PNV en Navarra han redoblado sus exigencias. El 28 de mayo perdieron más de 16.000 votos, se dejaron por el camino 2 parlamentarios, pero han vuelto a ser decisivos. Eso les ha permitido exigir más peso en el Gobierno. Pedid y se os dará, les ha dicho la socialista Chivite. Y la marca navarra del PNV, con el botín en el zurrón, le han dicho al PSN que para adelante, que si siguen rascando poder, cuenten con ellos. También se suma la coalición de izquierda más radical Contigo-Zurekin, que ya había dado su visto bueno al acuerdo. Los de Geroa Bai rascan 4 consejerías, 1 para esta formación de izquierdas que incluye a Podemos, y 8 para los socialistas.

Aquí hay que decir que entre los tres grupos suman 21 de los 50 diputados del parlamento navarro. Se quedan a cinco de la mayoría absoluta. Tienen, por tanto, que contar con la abstención de Bildu, que también creció en Navarra hasta los 9 diputados, uno más que hace un año. Aquí no va a haber problema. En ese tira y afloja entre los socialistas y Geroa Bai, los de Otegi llegaron incluso a ofrecerse al PSN con un voto a favor, no sólo con la abstención.

El acuerdo está cerrado a la espera de que lo firmen este martes. Y luego llegará la investidura, que se prevé pueda convocarse a finales de esta semana o principios de la que viene.

Bildu no forma parte del acuerdo de Gobierno, su abstención no va a ser gratis. Una de sus exigencias, que puede poner sobre la mesa, va a ser recuperar la alcaldía de Pamplona. Gobierna UPN, que ganó las elecciones, como en las autonómicas, pero también lejos de la mayoría absoluta. Si en una moción de censura, (hipotética, pero deseable por parte de Bildu), toda la izquierda se une, Bildu, la segunda fuerza se puede hacer con la alcaldía de Pamplona. Ya gobernó Joseba Asirón cuatro años, desde 2015 a 2019.

El viaje de Sánchez a Marruecos

Esta es la novedad de esta noche. El resto sigue igual. Pedro Sánchez ha regresado ya de Marruecos. Ni Moncloa ni Rabat han querido mostrar ya al presidente y su familia. Todo se redujo a ese vídeo con su mujer y sus hijas nada más llegar a Marrakech. Vídeo pactado, todos en amor y compañía. No ha trascendido si se ha visto con el rey Mohamed VI. Tampoco sabemos detalles sobre cómo Maruecos ha agasajado al presidente español. Que nadie dude de que han tenido más de un detalle con Sánchez, que, por otro lado, sería normal, pero que lo digan abiertamente.

Moncloa se ha limitado a decir que es un viaje privado y que se lo ha costeado él. Ahora, está en la residencia real de La Mareta, en Lanzarote, donde seguirá de vacaciones esperando que se aclare la investidura y Feijóo termine abrasado. Entonces, dejará la tumbona, emergerá como salvador de la patria, y se presentará ante los suyos con la esperanza y puede incluso con la confirmación, de un acuerdo cerrado con Esquerra, Bilduy también con Junts, el partido del fugado Puigdemont, del que ya no le vale la abstención.

Los vídeos de los fontaneros de Moncloa

Aquí ha dejado a sus fontaneros que hagan los que les pide. En este casa, grabarse un vídeo en medio de su retiro vacacional. Y todos repiten como loros el mismo mensaje. Como a los niños, les han dicho: PP-VOX, malos, muy malos. Este tiene que ser el argumentario. Y no pasa ni un día en el que no salgan con un vídeo.

El viernes le tocó a la ministra Pilar Alegría, el sábado a la titular de Ciencia, Diana Morant, el domingo al portavoz del Congreso, Patxi López y ayer a Isabel Rodríguez. La duda es, ¿a quién ha encargado Moncloa o Ferraz el vídeo para este martes? En el capítulo diario de acercamientos, desencuentros, cameos que no terminan de cuajar y el poliamor en la penumbra, que es lo que está practicando el PSOE, tenemos la respuesta del PNV.

El 'no' del PNV a Feijóo

Ya te adelantamos ayer que Vox era la excusa, no el problema para los nacionalistas vascos. Los de Abascal ya han dicho que renuncian a entrar en el Gobierno, que ofrecen sus 33 diputados sin condiciones, para que gobierne el partido más votado. Y esto, para el coordinador general del PP, Elías Bendodo, supone un cambio.

Pero el PNV ha zanjado la cuestión con apenas unas líneas en sus perfiles de RRSS. Se remiten a lo que ya señalaron el 24 de julio, también en RRSS. Los de Urkullu cierran cualquier posibilidad de diálogo con Feijóo. Otro portazo más, otro boicot con el que van a intentar sobrevivir en las elecciones autonómicas del próximo año.

La crisis de Podemos

En la izquierda más radical, de los 18 partidos que conforman la coalición SUMAR que dirige Yolanda Díaz hay uno que atraviesa por especiales problemas. Es Podemos. Primero se pegaron un sonoro batacazo en las elecciones municipales y autonómicas. En Madrid, por ejemplo, se quedaron sin representación tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. Se extinguieron también en Valencia. Con cifras que les deberían animar a una profunda reflexión. La debacle tiene cifras: de 45 diputados autonómicos, pasaron a 15. En 2015 llegaron a tener 170 diputados.

Después vino la humillación en la elaboración de las listas para el 23J. Yolanda Díaz vetó a la que había dirigido uno de los ministerios estrella para la izquierda radical. La titular de Igualdad, la ministra 'suelta violadores' no podía ir en las listas. De ninguna manera. Hubo cierta resistencia y el frente dirigido por Pablo Iglesias fue vencido en la batalla.

¿Qué es lo último? Un expediente de regulación de empleo. Pero, cómo. Los de Podemos despidiendo a gente. Eso no puede ser. Eso está solo reservado para los malvados empresarios. Los garantes del empleo, bien remunerado, echando a su gente a la calle.

Pues sí. Anuncian un ERE, el cierre de nueve de sus delegaciones territoriales y el despido de, al menos, la mitad de su plantilla. Cuando te quedas sin representación o la reduces al mínimo, pierdes buena parte de la financiación pública. Y en Podemos están tiesos.

A esto hay que añadir una cuestión más. Aunque Sumar, la coalición formada por 18 partidos, consiga entrar en un hipotético gobierno presidido por Pedro Sánchez, los de Podemos en ningún caso van a mantener la representación en el Consejo de Ministros que han tenido esta legislatura. Y eso se traduce en muuuuchos puestos que se van a quedar por el camino. A ver dónde van las Rodríguez Pam y compañía, que además de mofarse cuando salían a la calle violadores y pederastas antes de tiempo, gana al año 123.000 euros.