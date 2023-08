La investidura se complica: gobierno en solitario, legislatura ingobernable o repetición electoral

El PNV mantiene que "no" apoyará a Alberto Núñez Feijóo en una posible investidura. UPN ha confirmado su apoyo a Feijóo y desde el partido siguen negociando con Coalición Canaria. ¿Hasta dónde llegan los apoyos del PP?, esa es la pregunta que se hace todo el mundo en España. El Partido Popular, lo decía Elías Bendodo aquí en 'Herrera en COPE', quiere un gobierno en solitario y solo con ministros del PP, un compromiso que le parece insuficiente o, al menos, que no le acaba de gustar al partido vasco.

Han vuelto a reiterar en las últimas horas que no apoyarán una investidura de Núñez Feijóo y los números no acaban de salir. Mientras, desde el PSOE han criticado que Feijóo ignore que "no tiene mayoría" en el Congreso, "ni siquiera con su socio de la ultraderecha": "Viven en su Matrix particular". Los socialistas mantienen la calma a 10 días de que se constituya el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez sabe que necesita el apoyo de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, si quiere ser de nuevo presidente del Gobierno. Continúan las negociaciones de cara a una legislatura que muchos creen será ingobernable.

En Ferraz han afeado que el candidato del PP "sabe lo que dice el artículo 99 de la Constitución", en el que se establece que el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propone un candidato a la Presidencia: "Lo obvia en todas sus intervenciones, a pesar de llenarse la boca de 'constitucionalismo". Además, los socialistas han confirmado que seguirán trabajando para sacar adelante una investidura liderada por Pedro Sánchez y articular "una mayoría en la que España siga creciendo, creando empleo y avanzando en derechos".

El acuerdo en Navarra

Lo que estaba cantado se cumple. PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin han llegado esta noche a un acuerdo para repetir juntos un Gobierno tripartito en Navarra presidido por la socialista María Chivite, con lo que esta se asegura 21 de los 50 escaños del Parlamento foral. Para su investidura, cuyos trámites deberán comenzar de inmediato para no superar el límite del 28 de agosto que obligaría a repetir las elecciones, necesitaría tan solo de la ya anunciada abstención de EH Bildu, que le daría una mayoría simple de más votos a favor que en contra. Se ve como el primer paso para la investidura del PSOE a nivel nacional.





EH Bildu está barajando dar incluso su voto favorable y ha anunciado una consulta a su militancia en ese sentido. El primer empujón lo dio hace unos días la coalición abertzale cuando se abrió a investir a María Chivite si la socialista lograba antes repetir la coalición vigente, en una aritmética similar a la del actual Ejecutivo navarro. El cambio del hemiciclo que se produjo en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo es la clave de esta compleja alianza, ya que el partido de Uxue Barkos ha perdido dos escaños que han acabado en el zurrón de la coalición abertzale radical.