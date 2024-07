Antonio Herraiz, sobre Venezuela: "Maduro lo ha vuelto a hacer bajo sospechas de fraude y pucherazo"

Audio

Muy buenos días, este lunes va a destacar por la calima en buena parte de la península y luego el calor habitual para ser un 29 de julio.

No llegan buenas noticias ni para la democracia ni para la libertad desde Venezuela. No llegan buenas noticias para la esperanza que habían despertado unas elecciones presidenciales -que debían de ser históricas- en parte lo han sido, por la alta participación, pero el principal titular no es que Nicolás Maduro haya ganado las elecciones, según el primer dato oficial del Consejo Nacional Electoral.

Resultados bajo sospechas de fraude y pucherazo

La noticia es que Nicolás Maduro, a pesar de la presión de una buena parte de la comunidad internacional, ha vuelto a asumir una victoria. Lo ha vuelto a hacer dentro de un proceso bajo sospechas de fraude y de pucherazo. Ahora mismo, según el 80 % del escrutinio, Maduro habría ganado los comicios con el 51,20 % de los votos; Edmundo González Urrutia, el principal candidato de la oposición, se habría quedado con el 44 %.

Es el primer dato oficial y a partir de ahí las reacciones. Antes, incluso, de conocerse el supuesto resultado cientos de partidarios del chavismo han empezado a reunirse en el entorno del Palacio de Miraflores.

Ante los suyos, Maduro- completamente desatado- ha asegurado que ya es el presidente elegido, no era un discurso improvisado y ha tirado de recurso fácil para justificar el retraso en la entrega de los resultados, que les han hackeado.

Son horas de confusión, son momentos en los que buena parte de la comunidad internacional no se cree estos resultados. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken dice que tienen preocupación por los resultados anunciados y que no reflejan ni los votos ni la voluntad del pueblo venezolano.

En esa misma línea va el izquierdista chileno Gabriel Boric, que en las últimas horas está siendo uno de los más críticos con Nicolás Maduro y uno de los que más está poniendo en duda este primer dato del resultado. Dos perfiles mensaje completamente opuestos y un mensaje muy similar.

¿Desde España, qué?

Desde España, además de enviar a Rodríguez Zapatero, como observador, en algún momento nos tendrán que explicar todo lo que se está llevando del régimen de Maduro; además de enviar a Rodríguez Zapatero, desde España, el Gobierno de Sánchez mantiene a esta hora, el silencio. Como siempre seguimos sin posicionarnos en el lado correcto.

Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa, transparente, y es lo que acaba de pedir el candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Esto es fácil, fácil ponerse en el lugar, imagina que unas elecciones en España, pasan ya 8 horas desde que cierran los colegios electorales, da igual el proceso, unas generales, unas autonómicas, unas municipales y después de 8 horas no tenemos todavía el total de las actas o el recuento oficial. La oposición solo tiene el 40% de las actas, el resto se las niega el chavismo.

Sánchez, ante la semana clave del caso Begoña

El Gobierno de España guarda silencio en una semana que va a ser clave para la instrucción del caso Begoña, si no hay un cambio inesperado de guion, que no parece. El juez Juan Carlos Peinado se va a desplazar mañana a Moncloa a interrogar a Pedro Sánchez.

La declaración se va a grabar por lo que está previsto que acudan a la sede del Gobierno, los técnicos que van a instalar el dispositivo de imagen y de sonido. Esto es lo que ha querido evitar a toda costa del presidente, primero la entrada insólita de un juez en Moncloa y, segundo, tener que responder de viva voz a las preguntas sobre el caso que mantiene a su esposa imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En esta citación se ha producido y, esto no hay que negarlo, un choque de interpretaciones. La fundamental discrepancia pasa por determinar en calidad de qué va a interrogar el juez mañana a Pedro Sánchez y la respuesta que da este Juzgado es que lo hace simplemente como marido de la investigada, por eso no ha aceptado que Pedro Sánchez pueda responder por escrito. Si lo hubiera hecho en razón de su cargo la ley sí que concede esa posibilidad.

Esa diferenciación y el hecho de discutir si el papel de marido de la imputada es indisociable o inseparable del de Presidente tiene un origen anterior a la investigación. Fue el propio matrimonio Sánchez Gómez los que enmarañaron todo con sus movimientos. Begoña Gómez utilizó las dependencias de Moncloa para sus relaciones y sus reuniones con fines lucrativos, en varios de esos encuentros estuvo presente Pedro Sánchez, ¿en calidad de qué?