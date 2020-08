García Muñiz: "Golpe de timón y rumbo a la moderación en el PP"

Vídeo

Golpe de timón y rumbo a la moderación. Es el camino que ha emprendido Pablo Casado con una remodelación importante en el Partido Popular. Casado prescinde de Cayetana Álvarez de Toledo, el que fuera su gran fichaje hace un año, como portavoz del partido en el Congreso.

Álvarez de Toledo ha calificado su destitución de error y a las puertas de la cámara baja, y como es habitual en ella, hablaba de manera clara y contundente. No se mordió la lengua Álvarez de Toledo que será sustuida por Cuca Gamarra.

Además Casado ha nombrado al alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, como nuevo portavoz nacional del partido, una figura que recupera para aprovechar el tirón de Almeida que ha sido elogiado hasta por la oposición por su papel durante la pandemia del coronavirus. Y un cambio más, Ana Pastor será vicesecretaria de Política Social.

MODERACIÓN

Todos nombres propios con una característica común, la moderación que propugna el presidente gallego Alberto Núñez Feijoo, que apuesta por una línea más orientada al centro y desde luego mucho menos polémica que la que en ocasiones ha protagonizado Cayetana Álvarez de Toledo.

Congreso de los Diputados, 17 de agosto de 2020, a las 8 de la tarde. https://t.co/S27aHallYY — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) August 18, 2020

Precisamente una de las polémicas más recientes fue cuando desde la tribuna del Congreso Álvarez de Toledo dijo que Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, era "hijo de un terrorista". Por este comentario el padre de Pablo Iglesias la demandó alegando que pretendía "desacreditar la imagen" de su hijo.

Cayetana Álvarez de Toledo también ha protagonizado críticas contra sus propios compañeros de partido, especialmente con los del País Vasco a los que afeó defender la foralidad y haber sido tibios con el nacionalismo.

DIFERENCIAS CON FEIJÓO

Eran también conocidas las diferencias que la portavoz popular ha mantenido conAlberto Nuñez Feijóo o con el secretario general del partido Teodoro García Egea.

En su comparecencia de ayer, Álvarez de Toledo no aclaró si dejará su escaño o si se mantedrá como diputada del PP. Está por ver cúal será su futuro, aunque seguro seguirá dando muchos titulares.

EL REY, EN EMIRATOS ÁRABES

Y el que también los está dando en los últimos días es el rey emérito. Ayer por fin desveló cual es su destino tras su salida de España hace dos semanas. El rey Don Juan Carlos se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado día 3 cuando abandonó el Palacio de la Zarzuela. Ha sido el propio don Juan Carlos el que ha querido acabar con las especulaciones y ha decidido hacer público su paradero a través de un comunicado que ha emitido la casa del Rey.

Algunas fuentes apuntaban a se había instalado en Estoril y otras decían que había salido de España rumbo a Santo Domingo, al complejo hotelero Casa de Campo de su amigo Pepe Fanjul.

Que Don Juan Carlos haya elegido este país árabe, no ayuda desde luego mucho a su imagen

El caso es que ya sabemos que está en Emiratos Árabes una noticia que por cierto confirma la información que adelantó el diario ABC cuando hace 10 días informaba de que el rey emérito había volado desde Vigo a Abu Dabi.

En el comunicado de Casa Real, don Juan Carlos no ha precisado en cuál de los siete Emiratos Árabes Unidos se encuentra pero todo apunta a que sigue en Abu Dhabi, donde tiene grandes amigos, entre ellos los miembros de la Familia Real, que probablemente le hayan cedido alguno de sus palacios como residencia.

EMIRATOS, NO AYUDA A LA IMAGEN DEL REY

Que Don Juan Carlos haya elegido este país árabe, no ayuda desde luego mucho a su imagen. Un país que no tiene tiene instituciones elegidas democráticamente ni partidos políticos, donde no se respetan los derechos humanos y que además está en el foco en el que empezaron los problemas actuales del rey emérito.

Si con la salida del rey emérito se buscaba una motivación ejemplarizante, desde luego eligiendo este destino no se ha conseguido. Mejor hubiera sido que hubiera ido a otro país o incluso que se hubiera quedado en España.

COVID; CIFRAS ALARMANTES

Desde el pasado viernes y hasta ayer lunes se han notificado 16.269 nuevos casos positivos. En las últimas 24 horas 1833 casos 29 fallecidos.

Esta vez Fernando Simón que ya saben que intenta siempre restar importancia a todo, esta vez ha reconocido que la cifra no es buena y que no vamos por el buen camino.

Cerca del 60 por ciento son asintomáticos y la media de edad de los contagiados ronda los 40 años es decir, la edad sigue bajando.

El número de brotes activos supera ya el millar en toda España. Y Simón ha vuelto a poner el foco en el mes de septiembre.

Pues ese es el objetivo llegar al mes de septiembre con el nivel más bajo de transmisión que podamos. Pues quedan dos semanas para conseguirlo, sino el mes de septiembre con el fin de las vacaciones y la vuelta al cole, puede ser complicado.

Llama la atención que Fernando Simón se refiera al riesgo que pueden suponer este tipo de concentraciones cuando animó al 8M

MANIFESTACIÓN ANTIMASCARILLA

Llama la atención que Fernando Simón se refiera al riesgo que pueden suponer este tipo de concentraciones cuando él animó a acudir a otra gran manifestación como fue el 8 de marzo cuando el coronavirus ya se estaba extendiendo por nuestro país.

El caso es que la manifestación de Colón ha generado mucha polémica en las últimas horas porque las imágenes que vimos la verdad fueron lamentables. Gente sin mascarilla, o con ella bajada, sin guardar la distancia de seguridad e increpando también a varios periodistas que estaban allí haciendo su trabajo.

Una manifestación que protestaba contra las medidas del covid, entre ellas llevar la mascarilla y en la que se negaba la existencia del virus.

El alcalde, Jose Luis Martinez Almeida cree que la delegación de gobierno no debería haberla autorizado. El delegado del gobierno en Madrid, Jose Manuel Franco, que fue quien autorizó la manifestación asegura que los organizadores le mintieron cuando pidieron los permisos pertinentes y anuncia duras sanciones contra los manifestantes que no cumplieron las normas.

Que sepamos la policía tomó el DNI a poco más de 30 personas pero es que allí había cientos que no cumplían las normas ponte ahora a localizarlas para ponerles una multa.

La abogacía del Estado va a estudiar si los organizadores pudieron cometer un delito de desobediencia. De lo que están seguros en la comunidad médica es que lo que cometieron fue un delito contra la salud pública.

De hecho, previendo lo que podía pasar, la Organización Médica Colegial ya mandó una carta el pasado 14 de agosto a las autoridades sanitarias, entre ellas al ministro Salvador Illa, para que impidieran la celebración de esta manifestación negacionista.

Pues no la impidieron y la consecuencia la conoceremos en unos días, los médicos advierten, después de esa manifestación vendrán más contagios más ingresos y hasta algún fallecido.