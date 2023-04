Herrera: "Si vuelve Pablo Iglesias, pero no pacta con Sumar, sería funesto para los intereses de Sánchez"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Este Martes Santo, Carlos Herrera ha comenzado la mañana fijándose en el cielo. Se espera un día "estable" con "temperatura a favor de los intereses de esta Semana Santa", tanto durante la jornada de este 4 abril, como en las de los próximos días. Además, "se publica en el BOE la convocatoria de las elecciones de mayo", por lo que "vamos a empezar a vivir en campaña electoral".

En clave política, "la sensación de este fin de semana es que una señora ha reunido a 600 personas en un polideportivo en un nuevo cambio de piel, el enésimo cambio de piel de lo que siempre es lo mismo. Eso de Sumar de Yolanda Díaz se lo ha inventado Pedro Sánchez. Échense a temblar con el proyecto de país que puedan preparar esta señora y sus fichajes. Sánchez solo quiere sustituir a Podemos y a Iglesias. Cuando rascas encuentras, como escribe Rubido, el comunismo de toda la vida, que es lo que es Díaz", desgranaba el comunicador.

"Yolanda Díaz se ha cambiado la piel, creando otra pata que ayude al partido socialista a formar un Gobierno en épocas duras. Podemos es el que pastorea a los filoterroristas y a los golpistas, que fíjense como han salido en tromba contra Díaz. En Moncloa están rezando para que la extrema izquierda se entienda entre ella, si les falla Podemos, la ecuación no les sale", añadía Herrera.

En este punto, echaba la vista atrás: "Por enésima vez nos quieren contar el cuento de otra manera. El PC mudó en Izquierda Unida, que al cabo del tiempo fue recreado en Podemos, después fueron las mareas y ahora Sumar. Son iguales los que convierten en ruina todo lo que tocan. Ha tenido foco porque en la Semana Santa baja la información notablemente".

"Hay dos teorías, se entenderán o no. Lo que queda a la izquierda de Sumar, que es Podemos, es decir, Iglesias. Hay muchos en Podemos que siguen pensando que el coche oficial es magnífico. Menudo jugadón dejar de cobrar. A lo mejor, puede que vuelva Pablo Iglesias, pero si vuelve Iglesias y no pacta con Sumar o no se incorporan, será funesto para los intereses de Sánchez", apuntaba el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

Datos del paro y la declaración de la renta

En clave económica, este martes "conoceremos datos interesantes a la hora de computar cómo ha ido la ocupación y el trabajo", es decir, los datos de paro correspondientes al mes de marzo, además de "seguir a Sánchez en sus viajes por el mundo, ya que hoy se va a Italia". Por otro lado, "dentro de una semana, comienza la campaña de la Renta.Lo hará con el IRPF deflactado solo para la mitad de los españoles, aquellos cuyos gobiernos autonómicos lo han deflactado".