Carlos Herrera: "La victoria de Alcaraz en Wimbledon marca el final de una era y el comienzo de otra"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana poniendo el foco en el deporte, en concreto en Carlos Alcaraz, que es uno de los nombres propios del día. "Ayer ganaba a Djokovic en Wimbledon, que ha marcado tanto el final de una era, como el comienzo de otra, la suya, que con 20 años ya ha ganado dos grandes", ha recordado.

"Este Alcaraz nos va a dar grandes días como nos ha dado Rafa Nadal a lo largo de estos años. Ha ganado los principales torneos de un deporte muy duro y solitario. Hay pocas disciplinas en la vida donde alguien tan joven sea tan dominante y pueda presentar tan pronto su candidatura para la historia", ha añadido.

Último día para publicar encuestas antes del 23J

En clave nacional, "hoy es el día a partir del cual la ley obliga a que no se publiquen más encuestas. No se prohíbe hacerlas, pero sí publicarlas. Cada elección decimos lo mismo, es algo que se decidió en su día y es una cosa absurda. Hay países donde se hacen encuestas hasta en el mismo momento de las elecciones".

"Las encuestas hablan de una victoria del PP, que le permitiría, en algunos casos, gobernar con Vox y en otros, que son los más eufóricos, acercarse a la posibilidad de gobernar en solitario. Por su parte, vistas las cosas, Sánchez obtiene unos resultados que podría decirse que no son un mal resultado viendo el ambiente que hay en la sociedad para querer desalojarlos. Podría obtener los 120 escaños que le blindarían y dice que podría gobernar con Díaz. Pero eso no es verdad, con Yolanda Díaz solo no podría gobernar, necesitaría la segunda parte del Frankenstein", ha detallado.

En este punto, ha recordado que "los tracking indican que hay 26 escaños en disputa que se van a decidir por un puñado de votos. En 16 provincias, ese baile es entre el bloque del PP y Vox o el de PSOE y Sumar. Según donde caiga ese diputado, Feijóo tendrá una mayoría más sólida o Sánchez tendrá capacidad de bloqueo".

"La suma de PP y Vox en la mayoría de encuestas está entre 170 y 180 diputados y la de PSOE y Sumar entre 140 y 150. Un puñado de votos en circunscripciones clave lo deciden todo. Si ese diputado cae del lado del PP, Feijóo podría estar por encima de los 150 escaños, y ahí ya no es tan fácil que te bloqueen o que eviten tu investidura. Sánchez lo tiene difícil para revalidar, no imposible, pero puede bloquear cualquier gobierno", ha añadido.

Y para concluir, ha recordado que "por eso es tan importante la participación, por eso los votos por correo que siguen bailando y por eso puso Sánchez las vacaciones en plenas vacaciones. Por eso también Sánchez ha acelerado en su campaña, aunque ha ido cambiando varias veces, y ahora está como loco por celebrar mítines. La pregunta que sigue planeando y que seguramente se hacen muchos de ustedes es, ¿se va a desalojar a Pedro Sánchez del poder el domingo, sí o no?"