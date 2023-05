Carlos Herrera: “La ventaja del CIS de Tezanos es que se sabe antes de que lo publiques”

Viernes12 de mayo, 8 de la mañana. Ya está aquí la campaña, qué ilusión ¿eh?. Cuando dices ya está aquí la campaña la gente '¡uf!'; bueno pues yo le aseguro que los candidatos a lo que sea también dicen '¡ofú!'. Porque la campaña puede ser pesada para quienes la reciben pero, bueno uno puede aislarse más o menos; pero para el que la hace no, ese tiene que hacerla y también tiene su gracia.

Ha arrancado oficialmente . Están en juego 8000 ayuntamientos en toda España, más de 8000 gobiernos de 12 comunidades autónomas. Primeras elecciones nacionales a las que se somete el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque no se presente oficialmente. En las pasadas municipales los socialistas sacaron a los populares 7 puntos, es la antesala de las generales de fin de año.





El CIS de Tezanos





¿Qué puede pasar? Nes no lo sé, pregúntaselo al CIS. La ventaja del CIS de Tezanos, que ha días que también hace el EGM, la ventaja del CIS de Tezanos es que se sabe antes de que lo publiques, porque eres capaz perfectamente de preverlo. Porque como dice Michavila es el único que tropieza 20 veces con la misma urna, con el desahogo. Yo creo que podrían ahorrar el CIS y nos ahorraba un dinero a los demás; sale Tezanos y dice 'oiga, gana todo Sánchez'; y ya está. Porque el CIS puede hacer dos cosas: puede desmotivar el voto del que no le interese dándole expectativas, a lo mejor, más crecidas; o puede insuflar ánimos a quien esté un poco más flojo, como por ejemplo, en esta oleada al Partido Socialista que dice que lo va a ganar todo; prácticamente todo, menos la Comunidad de Madrid. Lo que pasa que claro, fíjense ustedes, da unos pronósticos a Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, le da una horquilla de escaños entre 16 y 22; con esto podría o gobernar con mayoría absoluta o quedarse en la oposición. Me dirán qué clase de pronóstico es eso, qué es seriedad de sondeo es ese.





Medidas del Gobierno ante la sequía





El Consejo de Ministros está siendo utilizado por el PSOE para la campaña descaradamente. Ayer reunión extraordinaria para anunciar medidas de apoyo al campo a causa de la sequía, cosa que le pedimos contando hace semanas y meses, pero el Gobierno no consideró adoptar ninguna medida en los consejos de da semana nada, nada, nada. Y de repente descubren que hay sequía y que hay que organizar uno extraordinario para abordar ayudas. 22000 millones, realmente ayudas directas a agricultores son 800 millones; la mayoría del dinero prometido es para infraestructuras como desaladoras.

Y también aparece el famoso trasvase pendiente desde hace años de la potabilizadora de Palos para abastecer el entorno de Doñana, estos son los milagros de la campaña electoral. Como es milagroso que esa enferma de sectarismo que es Teresa Ribera, la ministra de la cosa ecológica, haya decidido mantener el embalse de Valdecaballeros en instancia del PSOE de Extremadura. La verdad es que dijo Fernández Vara esto sobre mi cadáver, vamos por encima de mi cadáver y no lo han tocado. Pero esto es lo que les gusta son los ríos que bañan las angeuilitas de arriba abajo y que no haya cacharros como dijo el tal Ignacio Rodríguez.





Pedro Sánchez en la Casa Blanca





Pedro Sánchez arranca la campaña de la mejor manera posible porque ni en sus sueños más megalómanos se lo hubiera podido ocurrir arrancar la campaña electoral en una foto en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Biden; y la va a tener. En la Casa Blanca, en el Despacho Oval. Buena medida, yo creo que desagravio de aquel penoso episodio en el que abordó a a Biden por los pasillos de una cumbre internacional y bueno y el otro le dio un golpecito en el hombro y sdicen que hablaron de 25 cosas y tal y que cual... Realmente esto, vamos dando no recibiendo porque luego de lo que vamos a recibir no ha dicho nada. Sí que vamos a comprar helicópteros y vienen dos fragatas más a Rota, y además nos hacemos cargo de algunos inmigrantes hispanoamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Estados Unidos que se compromete a limpiar la playa de Palomares, la playa donde cayó una de las bombas, la bomba de Palomares y la radioactividad que quedó por allí; eso lo lleva prometiendo hace 8 años EE. UU.. A ver si en esta en esta ocasión es verdad.





La lista de los asesinos de Bildu





Y luego está la indecencia añadida de esta campaña que era una indecencia no esperada, no prevista. La presencia de asesinos de ETA, asesinos, en las listas de Bildu ; socios del Gobierno del PSOE. El presidente y los ministros huyeron como gallináceas por el Congreso de los periodistas para evitar cualquier comentario al respecto; y ayer, en esa estrategia estrategia del avestruz enviaron un comunicado enlatado de la portavoz del partido que se llama Pilar Alegría, que es una forma distinta de seguir huyendo. Sólo Margarita Robles y Javier Lambán, creo que también Fernández Vara para pero no estoy seguro, han rechazado abiertamente los pactos; pero tampoco han actuado en consecuencia ante esos pactos que Bildu tanto le repugna.

Y luego están los que mantienen que ETA es cosa del pasado, pelillos a la mar. Y eso lo dicen los tíos que están sacando de sus tumbas a personas enterradas hace casi un siglo, la Guerra Civil nunca pasa el tiempo pero para ETA sí. ETA puede ser cosa del pasado, pero queridos las víctimas siguen estando ahí, son cosas del presente. Y hay algo más que repugnancia en todo este asunto la Ley de Partidos Políticos establece claramente que incluir a terroristas en candidaturas electorales puede constituir causa de ilegalización, artículo 9.3 apartado 12.

Han pasado ya por la cárcel, han purgado sus penas son de la sociedad no les ha servido de nada porque siguen reivindicando los crímenes que cometieron. Para ellos siguen estando ahí.

Si Bildu hubiera querido, habría colocado en esas listas, tiene basura suficiente para llenar esas listas de chusma, todo la que quieran, que no haya pasado por la cárcel; pero ha querido que en algunos pueblos donde mataron, vayan a ser concejales algunos de esos mismos asesinos. Y con estos es con los que pacta Sánchez, con estos es con los que se entiende Sánchez.

¿Para quién pasa el tiempo? Seguramente para el que se lo ha pasado en la cárcel o para el que mató, para el que resultó muerto y el que enterró a su familiar, ¿ustedes creen que también pasa el tiempo? Candidatos, y el PSOE no dice nada; y María Chivite solamente dice que es que no le gusta que estén, pero bueno está Junta Electoral. Claro, María Chivite la presidenta de Navarra les debe el puesto a esa gente, y se lo deberá seguramente después de las próximas elecciones. Y Sánchez también sabe que tendrá que acariciar algún acuerdo con ellos si quieres seguir siendo presidente después de diciembre. Todos callados, el muerto al hoyo y estos vivos a los ayuntamientos. Gracias, Sánchez.