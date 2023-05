El PP roza con Ayuso la mayoría absoluta en Madrid, pero Almeida podría perder el ayuntamiento, según el CIS

El PSOE mantiene Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana mientras el PP roza con Ayuso la mayoría absoluta en Madrid pero Almeida podría perder el ayuntamiento, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio da la victoria al PSOE en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo con el 31,7 por ciento de los votos en el total nacional frente al 27,3 por ciento del PP, una diferencia de 4,4 puntos.

Según la encuesta preelectoral del CIS sobre los comicios del 28 de mayo, las candidaturas de Podemos IU, En Comú Podem, y el resto de marcas municipales, obtendrían el 7,9 por ciento en estimación de voto,por delante de Vox, que quedaría como cuarta fuerza, con el 6,8 por ciento.

Ciudadanos, hasta ahora con un importante poder municipal, caería con fuerza y solo sumaría un 1,7 por ciento del total nacional en las elecciones locales del 28 de mayo.

Ayuso cerca de la mayoría absoluta

La encuesta prevé que Isabel Díaz Ayuso (PP) ganará las elecciones autonómicas de Madrid el 28 de mayo, aunque no garantiza su mayoría absoluta, y también augura que José Luis Martínez-Almeida (PP) ganará los comicios de la capital, pero en su caso ni siquiera da por seguro que pueda gobernar.

La estimación de voto del CIS atribuye a Ayuso una horquilla de entre 61 y 70 escaños. La mayoría absoluta está de la Asamblea de Madrid está en 68, por lo que el PP podría conseguirlo y, en todo caso, podría gobernar de la mano de Vox, que obtendría entre 8 y 10 diputados.

Sin embargo, en la capital no está garantizada la mayoría de derechas: el PP conseguiría entre 21 y 25 concejales y Vox, entre 4 y 5, por lo que sus peores proyecciones les dejan por debajo de los 29 ediles que marcan la mayoría absoluta en el Palacio de Cibeles.

La continuidad de Almeida como alcalde podría depender, en última instancia, de Ciudadanos, que según el CIS tendría entre 0 y 3 concejales. No obstante, necesita un 5 % del escrutinio para tener representación en el Consistorio, y su horquilla de estimación de voto está entre el 3,1 % y el 5,6 %

Page puede revalidar mayoría con entre 16 y 22 escaños

El PSOE de Emiliano García-Page podría revalidar en el próximo envite electoral la mayoría absoluta obtenida en 2019 al conseguir entre 16 y 22 escaños. Según este estudio,el PP de Paco Núñez se quedaría con entre 9 y 11 escaños, frente a los 10 que tiene actualmente; mientras que Vox irrumpiría por primera vez en el Parlamento castellanomanchego con entre 2 y 4 asientos en el Convento de San Gil.

De este modo, la máxima suma que el CIS otorga a las expectativas electorales para PP y Vox no supera los 15 escaños, con lo que se quedarían a dos diputados de poder formar una mayoría que diera un vuelco al Gobierno de la región ocho años después.

Por su parte, CS desaparece y pierde los cuatro diputados que ha ostentado en esta legislatura; mientras que Unidas Podemos tiene opciones de entrar con entre 0 y 2 escaños.

El PSOE tendría el 38,4% de intención directa de voto; el PP en segunda posición con el 18,2%, menos de la mitad; y Vox recabaría el 8,9%. Unidas Podemos por su parte sería la cuarta fuerza política con el 4,8%; mientras que CS se desploma hasta el 1,2%.

Esta estimación de voto varía al hablar del porcentaje de voto válido, donde el PSOE se dispara hasta superar el 47%; el PP rondaría el 28%; y Vox se colocaría por encima del 11%. Unidas Podemos rozaría el 7%; mientras que CS se hunde por debajo del 3%.

Cantabria: El PP ganaría con 12-13 diputados y el PSOE superaría al PRC

El PP ganaría las elecciones autonómicas en Cantabria al obtener un 23,1 por ciento de los votos y entre 12 y 13 diputados. Estaría seguido por el PSOE, que superaría al PRC con el 16,5 por ciento de votos y ocho o nueve escaños según la macroencuesta publicada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Este estudio pronostica una caída a los regionalistas encabezados por el actual presidente, Miguel Ángel Revilla, a los que atribuye el 13,2 por ciento de apoyos, con lo que bajaría a los seis o siete parlamentarios frente a los 14 que ha tenido esta legislatura, después de ser el más votado (con un 37,8%) en las elecciones de 2019.

El CIS también augura una subida para Vox, que pasaría de los dos actuales a cuatro o cinco diputados, y entraría en el Parlamento la coalición Podemos-Izquierda Unida con otros dos o tres, mientras que saldría Ciudadanos, que no obtendría ningún escaño al recibir solo el 1,2 por ciento de los votos. No obstante, el 20,2 por ciento de la población aún no sabe a quien votará el 28 de mayo.

Barcelona: Colau ganaría pero con pisándole los talones



La alcaldesa de Barcelona y candidata de Barcelona En Comú, Ada Colau, sería la ganadora de las elecciones en la capital catalana (11-13 concejales), seguida muy de cerca por el socialista Jaume Collboni (10-12), según la encuesta preelectoral del CIS sobre los comicios municipales del 28 de mayo.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Xavier Trias (Junts per Catalunya) lograría 8-9 concejales, mientras que Ernest Maragall (ERC), el candidato más votado en 2019, quedaría relegado a un cuarto lugar (6-7).

Daniel Sirera sumaría 2-3 concejales para el PP, mientras que Ciudadanos, Valents, Vox o la CUP no entrarían en el consistorio barcelonés.

Navarra: UPN obtendría entre 10 y 13 escaños, PSN 9-12, Geroa y Bildu 8-10

UPN sería el partido más votado en las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo al obtener entre 10 y 13 escaños, mientras que el PSN ocuparía el segundo lugar con entre 9 y 12 representantes. Geroa Bai con 8-10 escaños y EH Bildu también con 8-10 serían la tercera y cuarta fuerza.

La encuesta da al PPN entre 5 y 6 representantes, Contigo Navarra 2-4 y Vox 2-3 escaños.

En concreto, UPN obtendría el 21,5% de los votos, el PSN lograría el 18,8%, Geroa Bai sería la tercera fuerza con el 16,6% de los votos, EH Bildu el 15,9%, el PPN el 10,8%, mientras que Contigo Navarra el 6,3% y Vox el 5%.

Murcia: victoria del PP, aunque sin mayoría absoluta

El PP sería el partido más votado con el 26 por ciento de los votos y entre 17 y 18 escaños, pero no alcanzaría la mayoría absoluta, situada en 23 escaños.

El CIS da al PSOE el segundo puesto, con el 21,4 por ciento de los votos y entre 14 y 16 escaños. En tercer lugar se encuentra Vox, con una horquilla que oscila entre 7 y 9 escaños; seguido por la coalición Podemos, IU-Verdes y Alianza Verde, que cosecharía de cuatro a cinco escaños.

Por su parte, Ciudadanos no conseguiría ningún diputado autonómico y, por lo tanto, desaparecería del arco parlamentario regional.