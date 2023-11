Carlos Herrera: "Sánchez ha cedido tanto que si tuviera que convocar elecciones lo pagaría"

Vídeo

¿Qué falta para que el Gobierno en funciones sea de verdad? Que sea investido el presidente. Para eso, un señor que vive en Waterloo tiene que decir que sí. Para eso, tienen que contentarse alguna de sus reclamaciones de última hora para superar un poco a lo que ya ha conseguido ERC.

¿Ese acuerdo podría cerrarse en las próximas horas? Es probable. A cambio de eso, Sánchez está a punto de tragar una descalificación general del sistema judicial española, y lo hace además con el previsible apoyo de su militancia.

Puigdemont quiere que alguien salve a los indepes condenados procesados por cosas que no tienen que ver con el proces. Vamos a ver si se desatascan esas negociaciones. Los socialistas dicen que el acuerdo es inminente, pero los que son cercanos a Puigdemont dicen que no tienen prisa.

El papel de Puigdemont en las negociaciones para formar Gobierno

A Puigdemont no duden que le conviene más firmar que no firmar. Eso supone una amnistía para los suyos y que él pueda volver. Si no firma va a arriesgarse a que algún día tenga que ir esposado ante un juez español.

Ahora lo que está exigiendo es que la amnistía reconozca que hubo una persecución ilegal y abusiva de dirigentes independentistas. Es decir, cualquier tipo de actuación judicial contra un indepe sería parte de esa actuación irregular del Estado.

Y como hemos comentado, no es perdonar los delitos, es condenar al Estado de Derecho que les aplicó la ley. Si finalmente se produce ese acuerdo, esta semana se puede registrar la ley de Amnistía y convocar el debate.

La actuación de Armengol como presidenta del Congreso

No nos cansaremos de insistir en la bochornosa ejecutoria de Armengol en sus semanas al frente del Congreso. Se resiste a convocar el Pleno de investidura hasta que Sánchez no le dé la fecha. Que ha nombrado un representante del Gobierno como letrado de la Cámara y ahora ha habilitado hasta los domingos como días hábiles para celebrar la investidura. Parecía imposible superar el entreguismo de Batet a su sanchidad, pero Paquita lo está consiguiendo.

Esto trae algunas disfunciones mayores que ya planteaba el pacto con ERC. Demuestra que Sánchez llegará a un acuerdo porque es capaz de entregarlo todo por el poder, porque además ya no tiene vuelta atrás. Si dijera que tiene que convocar elecciones, ha cedido tanto que lo pagaría en unas elecciones. Puigdemont sabe que Sánchez consentirá todo lo que tiene reclamado por parte de la gente de Puigdemont.

Reunión del CGPJ

Mientras en Bruselas se negocia el futuro de España con un prófugo de la justicia, hoy se reúne el CGPJ para analizar el impacto de esa anunciada ley de amnistía. Los políticos, si son de Sánchez, pueden interferir en la aplicación de la Justicia, pero que los jueces no pueden protestar por ello.

Es casi tan divertido como ver a Ábalos calificar de vandalismo a los manifestantes que protestan en la sede del PSOE, mientras dice que los de Tsunami Democrátic estaban dando rienda suelta a una expresión democrática de la soberanía popular. ¿Hasta dónde llega el entreguismo?

Detienen al hijo de Cándido Conde Pumpido

La guinda de la jornada la ha vuelto a poner el hijo de Cándido Conde Pumpido. Ayer protagonizó un escándalo, fue detenido acusados de participar en la violación grupal de una prostituta cuyos servicios había contratado. La prostituta salió de esa casa donde había, al parecer, tres señores, fue examinada por los médicos. Él, con la filmación de las cámaras de su casa, demostró que no a la juez. Y la juez que instruye el caso, muy cercana a su familia, lo ha puesto en libertad. Cuidado con esto que puede tener algún que otro recorrido.