Herrera: "Reino Unido o Finlandia aplicaron leyes similares a la trans y han comenzado a dar marcha atrás"

Señoras, señores, me alegro buenos días

Está toda España que se hace lenguas sobre el asunto de la ley trans, pero también sobre la última hora del escándalo de los pagos del Barça al número dos del comité de árbitros, porque esto no para de crecer.

Novedades en el 'Barça Gate'

Ayer le hablábamos de un millón y medio de euros, más o menos hoy estamos hablando de los 7 millones entre el 2001 y el 2018. Hoy 'El Mundo' publica la carta amenazadora que Negreira envió la dirección del club cuando el club le comunicó que había decidido dejar de contar con sus servicios de asesoría y Negreira amenazó al Barça con destapar irregularidades el club no le seguía pagando.

La carta demuestra que al Barça solo le interesaron los servicios de asesoría de Negreira mientras este fue número dos de los árbitros, dejó ese cargo y se ve que ya los informes que hacía ya no eran tan interesantes o tan rentables. Este escándalo no ha tenido más que una tibia reacción por parte de las autoridades del deporte, de la Federación, de la Liga y a todos les ha faltado tiempo para decir que los hechos ya estarían prescritos.

Al escándalo de los pagos habría que sumar otro que es el de la impunidad. El 22 de diciembre, el día que el Congreso modificó el Código Penal para eliminar el delito de sedición, garantizar la impunidad de los golpistas catalanes, etcétera, también aprobó la Ley del Deporte que redujo los plazos de prescripción de las infracciones graves como esta en la que ha incurrido el Barça durante años.

Aquel 22 de diciembre pasado, impunidad para golpistas, alivio para malversadores, enjuague para que el Barça no tenga que pagar por unos hechos muy graves, pero ya solo queda saber si el asunto se trató también en la mesa de negociación de Sánchez y Aragonés.

El Congreso aprueba la ley trans

El gobierno sacó ayer adelante y la nueva ley del aborto. PSOE y Podemos están discutiendo por casi todo, pero el gobierno de coalición mostró una tremenda unidad en su apuesta por una ley tan desnortada como la que ha patrocinado Irene Montero. Le recuerdo algún aspecto polémico. Los niños podrán solicitar el cambio de sexo en el registro a partir de los 12 años de edad. Entre los 12 y 14 lo autoriza un juez, a partir de los 14 los padres o el juez si hubiera discrepancia y a partir de los 16 cuando quieran.

Lo que se refiere a operaciones de reasignación de sexo a partir de los 12 años, dice siempre que por su edad y madurez puedan consentir de manera informada la realización de esas prácticas. ¿Alguien en su sano juicio puede considerar que un niño o una niña de 12 años está en condiciones de decidir sobre la mutilación irreversible de determinadas partes de su cuerpo?

Por barbaridades como estas, países como Reino Unido o Finlandia que aplicaron leyes similares han comenzado a dar marcha atrás porque tienen gravísimas consecuencias. Tampoco son menores las implicaciones jurídicas de esta ley, que no contempla medida alguna para los casos fraudulentos de cambios de sexo. En las filas del PSOE, solo Carmen Calvo rompió la disciplina de voto y se abstuvo. Esta aprobación de la ley trans ha permitido a Irene Montero sacar pecho.

Cierto es que a pesar del acuerdo sobre la ley trans, los socios de gobierno no parecen capaces de ponerse de acuerdo en nada más. Ayer una polémica nueva a propósito del precio de los alimentos. Los de Podemos quieren actuar sobre la inflación de la cesta de la compra mediante subsidios y multas a las empresas, Yolanda Díaz también se apunta a la presión contra las distribuidoras, mientras que Nadia Calviño y Luis Planas dicen que esto es intervencionismo. Esta panda de Ministros es muy entretenida para el periodismo, pero el espectáculo de incompetencia, de división, de deslealtad que brindan cada día augura lo peor para la gestión de los intereses públicos.

Modificación del 'sí es sí'

Con respecto a la modificación de la ley del 'sí es sí', hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos ni siquiera si hay negociación. Montero, Irene, dice que no hacen más que enviar propuestas al PSOE que no quieren negociar y Montero, María Jesús dice que los podemitas mienten que no hay ninguna propuesta nueva, que todo es postureo de los morados.

Ayer Pedro Sánchez retó a los de Podemos a hacer públicas las propuestas que supuestamente habrían hecho el llegar al PSOE y Sánchez se mostró muy seguro de poder sacar adelante la reforma de la ley del 'sí es sí' que es una ley que hay que reformar sí o sí con los votos del PP. En cualquier situación normal, con un gobierno normal esto habría desembocado en un desenlace lógico de dimisiones, ceses y crisis de Gobierno.