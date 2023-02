Enríquez Negreira amenazó al Barcelona con destapar "irregularidades" si dejaban de pagarle

El Mundo publica este jueves un burofax que el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, mandó el 5 de febrero de 2019 al Barcelona amenazando al club con destapar irregularidades si el club azulgrana dejaba de pagarle.

Y es que, como informó Manolo Oliveros en El Partidazo de COPE este miércoles, Enríquez Negreira cobró un total de 6.659.488 euros desde 2001 por presuntos servicios de asesoría arbitral, una práctica que se extiende a los mandatos de Joan Gaspart, Joan Laporta (primera presidencia), Sandro Rosell y Josep María Bartomeu.

Es en 2010, con Laporta en la Presidencia, fue cuando los honorarios a Negreira ascendieron desde los 145.785 euros a los 573.000 euros por una sola temporada. Los pagos finalizaron coincidendo con la salida de el ex árbitro del CTA.

?? Informa @elmundoes



?? Enríquez Negreira amenazó a Bartomeu con destapar un gran "escándalo" al contar "las irregularidades del club que había conocido de primera mano"



?? Con Laporta su facturación pasó de 145.758€ a 573.398€



?? Total: 6.6M€ desde 2001



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/h11FYQqFih — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 16, 2023





Amenazas y chantajes

En dicho burofax, Enríquez Negreira se dirigió al entonces presidente, José María Bartomeu, amenazando con dar "publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con el club, sin miramientos".

También admite una relación de reciprocidad: "hasta la fecha y habida cuenta de la reciprocidad en el trato recibido por usted, el resto de hoy ex presidentes y el club, he considerado que me debía al respeto y decoro recibido".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y la amenaza va a más: "no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial".