Carmen Martínez Castro: “La Ley Trans es casi más perniciosa que la del ‘solo sí es sí’”

Terminamos la semana con el análisis en el ‘Café de redacción’ en ‘Herrera en COPE’ de las noticias más destacadas del día con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja





Los fondos europeos, a debate





Cuenta José Antonio Araquistain que los periódicaos destacan el lune llega la delegación del Parlamento Europeo para chequear cómo se está gastando España los ingentes fondos de recuperación. Una delegación que llega precedida de un tenso cruce de cartas entre la vicepresidenta Nadia Calviño y la jefa de esa expedición, una eurodiputada alemana. Denuncia ésta trabas a su misión, o que el Gobierno se escude en que el grueso de los fondos lo gestionan las autonomías. Cierto es como detalla 'Expansión' que esa misión europea la forman políticos españoles, siete de los diez son europarlamentarios españoles de todos los partidos. Pero cierto es, escribe el director de ABC, Julián Quirós, que es una visita inoportuna para un gobierno que tanta publicidad ha dado al mana europeo pero al que le molesta enseñar las cuentas. Por eso está rozando el obstruccionismo, no permitiendo una entrevista con la anterior responsable de los fondos, relevada en octubre pasado o no permitiendo que se reúna con ellos la ministra de Industria, que es la cartera que lleva el plato fuerte de esos fondos.

Ayer, el Gobierno trató de sacar pecho. Según sus datos, destaca ‘Cinco Días’, España ejecutó el 75% de los fondos europeos previstos en los presupuestos de 2021 y 2022. Se han entregado 22 mil millones de euros, pero sólo diez mil han llegado a las empresas, el resto se ha repartido entre organismos y entes del sector público. Vende optimismo el Gobierno, pero como escribe Marco Gardoqui en ABC “no hay nada como juzgarse uno a sí mismo para obtener una buena nota”

Para definir esto que está ocurriendo con los fondos europeos, a Pilar García de la Granja le basta una sola palabra “insólito”. Y explica “o sea Moncloa decide a quién se da los fondos, a qué sectores, cuáles son las condiciones, qué tipo de o burocracia, qué tecnología para las comunidades autónomas y resulta que culpa a Bruselas por ir lento y a las comunidades autónomas por no ser eficientes. A mí me parece maravilloso”.

Añade Jorge Bustos que “si se creyera su propio discurso, en realidad, estaría muy tranquilo el Gobierno. Si es verdad que con Pedro Sánchez nunca ha tenido España una influencia tan notable en el exterior y un peso tan relevante en Europa, pues no habría nada que temer. Pero me temo que no se cree su propio relato”.

Para Bustos el problema de los fondos “es una evidencia desde el momento en el que efectivamente fue despedida la persona afectada, la persona que se encargaba de su ejecución. Sabemos que España tiene un problema desde hace tiempo de agilidad de la administración pública para ese tipo de fondos; con otros fondos anteriores ya pasaba, que no terminábamos de recortar el presupuesto.”

Señala Jorge “que es muy fácil pedir y ser el primero, presumir de que España será el primero en pedir fondos. Pedir es muy fácil pero gestionar el gasto y justificarlo y que llegue finalmente a su destino es bastante más difícil”, y a este respecto recuerda que “ todavía no sabemos nada de la reforma de las pensiones de Escrivá, de la que depende en buena medida la siguiente remesas”.

Por otro lado, Carmen Martínez Castro refleja la verdadera situación “si hablas con los grandes empresarios y te cuentan los problemas burocráticos que tienen para que los proyectos que esas grandes empresas pueden hacer y reciban la subvención europea. Y ya si hablas con las pymes, unos entes mitológicos porque nadie ha visto un duro ni lo verá”.

Lo mismo ocurre con los presidentes autonómicos que “están denunciando la burocracia, la imposibilidad de que se les atienda correctamente el Ministerio. O sea todo es un despropósito”. Y critica Martínez Castro que “los fondos también se los está quedando el sector privado”.

Por último, lamenta que “estas ayudas europeas eran unas ayudas que sí podrían haber servido para transformar, al menos algún, sector; o para llevar a cabo alguna reforma importante de la estructura económica de España, para mejorarla. Y se va a perder todo en burocracia, en clientelismo y en ineficiencia”









Las consecuencias de las leyes Trans, aborto, ‘sí es sí’





El efecto ‘sí es sí ‘amenaza las leyes del aborto y trans. Alertan los juristas en ‘El Mundo’, por ejemplo, anticipan futuros coladeros de la ley trans. Los expertos consultados por este periódico subrayan que el texto aprobado no incluye sanciones si hay un fraude el cambio de sexo en el registro. No habría manera de perseguir el caso de quien, por ejemplo, cambie de sexo en el registro para acceder a una plaza de oposición reservada a transexuales. Se abre la puerta a la picaresca sin posibilidad de reproche penal. El PP promete derogar esa Ley Trans dice ABC aunque ayer se abstuvo en la votación.

Audio









De la reforma del aborto, que vuelve a permitir elaborto sin control paterno a las menores, varios periódicos lo que subrayan paradójicamente es que el debate en el parlamento se convirtió en una encerrona para el Partido Popular. Hubo pinza entre la izquierda y Vox contra los populares por su giro en el aborto. Dice ‘El País’ que en el partido de Feijóo se esfuerzan por dar cerrado este incómodo asunto para el partido y de hecho no recurrirán ante el Tribunal Constitucional las dos cosas que añade esa reforma y con las que el PP está en contra, el aborto de las menores sin permiso paterno y la eliminación del plazo de tres días de reflexión que se ofrecía a la mujer antes de practicar el aborto.

Y de la ley del ‘solo sí sí’, las víctimas empiezan a moverse. ‘El Mundo’ cuenta esta mañana el caso de la sevillana Lucía Castro. Ha formado una plataforma de mujeres afectadas por las rebajas de condena de la ley del sólo sí es sí y exige una reparación al estado. Su tío abusó de ella cuando eran niña, entre los siete y los 12 años. Desde 2021 y tras un penoso calvario judicial, su tío cumple condena de 11 años. Gracias a la ley su abogado ha logrado que le rebajen la pena seis meses.

Habla Bustos sobre los “efectos indeseados” de estas leyes considerando que “el Gobierno calcula que no se producirán de una forma tan aparatosa y cotidiana como se está produciendo en el caso de la Ley del ‘sí es sí , es decir, el problema que va a causar con toda seguridad la Ley Trans lo van a vivir muchas familias discretamente como un drama que no va a tener un reflejo tan automático en los titulares de los periódicos”

Confía y desea Bustos que “esta ley esté en vigor exactamente 10 meses, si Feijóo llega presidente y cumple su palabra para el año que viene, por estas fechas esté derogada. Esté derogada en beneficio de los menores, se trata de proteger a los menores que están sometidos ahora mismo una desprotección que puede imprimir cambios irreversibles a sus cuerpos de los cuales arrepentirse”.

Vuelve a recordar Jorge que “en todos los países del mundo donde este tipo de legislación ha sido llevada a cabo, está siendo paralizada o se da marcha atrás ante la avalancha de demandas millonarias como se está produciendo en Reino Unido, por ejemplo”

Y vuelve a insistir, “esperemos que esté en vigor lo mínimo posible. Si se trata en realidad no de contentar a colectivos ideologizados extremos sino de proteger a la mayoría de los ciudadanos”.

Martínez Castro señala, además de los más evidentes, otros efectos que puede tener la Ley Trans por ejemplo en las competiciones deportivas “hablemos del uso de instalaciones: porqué en un vestuario femenino tiene que haber un señor que se declara señora pero que tiene un cuerpo de un hombre; y porqué lo tienen que tolerar, o soportar, eso que le puede producir incomodidad al resto de las mujeres que utilizan esa instalación”. Los señala Carmene como “detalles menores” pero que “afectan a la convivencia”.

Para Martínez Castro “resulta inconcebible que con todo lo que está pasando con la Ley del ‘sí es sí’, con las consecuencias que está teniendo en las encuestas y en la caída de aceptación del PSOE, en los problemas que están teniendo los socialistas por haber dado el visto bueno la Ley del sí es sí’, cuando está pasando todo esto, se esté ahora en otra operación similar con esta ley, que si me apuras, es casi más perniciosa que la Ley del ‘sí es sí’.









La cesta de la compra genera desencuentros en el Gobierno

Escribe Carlos Herrera en ABC que el Gobierno superará los desencuentros, que no se romperá, que la sangre puede que acabe corriendo, pero nunca llegará al río.

La cesta de la compra, cómo reducir el precio de los alimentos, fue ayer el reflejo de que este Gobierno hace tiempo que ya no es bipartito, sino tripartito. El PSOE propone una idea, Podemos otra y Yolanda Díaz una tercera, a medio camino entre las dos.

Solución uno. Ayer, Podemos, no busquen letra pequeña. Bonificar un 14% de la cesta como se hizo con los carburantes. Incluye carne y pescado. 2300 millones de euros cada semestre

Solución dos. Yolanda Díazinsiste: que sean los grandes supermercados los que dediquen parte de lo que ganan a bajar precios.

Y tres. Psoe, el Ministro del Ramo, Luis Planas ,que de momento quiere escuchar y el lunes se reunirá con el sector. El PSOE confía en que la rebaja del IVA terminará produciendo su efecto y no contempla ampliarlo a la carne y el pescado.

Jorge Bustos señala que “Podemos se ha llevado el gato al agua con el tema de la Ley Trans, están produciendo un desgaste en el Gobierno con la Ley del ‘sí es sí’, se han plantado en un montón de cosas porque quiere marcar perfil propio en la recta final de legislatura, si consiguieran doblar el pulso a un ministro sensato como es Planas para topar los precios o para castigar a las distribuidoras o para hacer cualquiera de los disparates demagógicos que jamás funcionan sino que además tienen efectos contraproducentes para las más vulnerables; pues apaga y vámonos”

Martínez Castro apunta a lo que nos queda por ver en estos últimos meses antes de las elecciones en los que los veremos “pegándose por todo en los pasillos del Congreso, desmintiéndose unos a los otros, polemizando por todos los asuntos mientras el presidente del Gobierno anda montado en el Falcón dando la vuelta al mundo porque están los grandes expresos europeos… es la garantía absoluta de una catástrofe electoral”.

Y subraya “de eso la gente toma nota, porque lo menos que se espera de un gobierno o sea te gusta que te gobierne bien ya tendrás que tolerar que te gobierne mal, pero que esto sea un auténtico desgobierno…” .





Siguen subiendo los concursos de acreedores

En la calve económica del día, Pilar García de la Granja nos habla de malas noticias, si ayer contábamos que 71 empresas cada día del 2022 cerró sus persianas para siempre, el mes de enero de este año no empieza con buen pie.

Los datos dicen que 450 empresas entraron en concurso de acreedores – la antigua suspensión de pagos- en enero. Y la realidad dice que los peritos concursales (esa especie de funcionario experto en terminar de finiquitar las empresas) salvará pocas. El tejido empresarial español es en un 98% pymes y micropymes.

La cifra es tremenda: entran en concurso un 16% más que en enero del 2022. Y ya sabéis el acrónimo en inglés para definir la evolución de las crisis económicas: HOPE (H-O-P-E):

Primero se e ncarecen las hipotecas (housing)

(housing) Después caen los pedidos a fábrica y el consumo (orders)

a fábrica y el consumo (orders) Le sigue la caída de beneficios de las empresas y los concursos (profits)

de las empresas y los concursos (profits) Y se termina destruyendo el empleo