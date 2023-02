Carlos Herrera: "La queja fundamental de la Comisión Europea es que no se conoce el destino de los fondos"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Hoy en los despachos de los ministerios del Gobierno de España ha debido escucharse una especie de "uf" de alivio al saber que ya no tienen pululando por ahí a unos eurodiputados fisgando en las chapuzas del gobierno. Ayer finalizó la misión de las dos delegaciones del Parlamento Europeo que han visitado España para hacer seguimiento de la aplicación de los fondos europeos Next Generation y de la ley del 'sí es sí'.

Finaliza la misión de las delegaciones del Parlamento Europeo en España

Sobre el papel, la mayor incomodidad se le suponía a la comisión encargada de velar por los fondos y al final de la visita ha sido mucho más complicada para el gobierno la que se ha dedicado a analizar la ley del 'solo sí o sí'. En este caso, lo más sorprendente para los europarlamentarios ha sido el asombroso ejercicio de caradura desplegado por la promotora de la ley, que es la tal Irene Montero.

Montero les dijo con todos su rostro a los europarlamentarios que la ley no tenía ningún problema, que la culpa era de los jueces y además negó hubiera datos fiables sobre agresores sexuales beneficiados. Lo que dijo Irene Montero no tuvo nada que ver con lo que dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop, ni con la explicación de los responsables del Observatorio de la Violencia contra la Mujer, los vocales del Poder Judicial, etc.

Unos dijeron 522 casos de rebajas, 54 excarcelaciones, otros un poquito más. Pero lo que dijo el Poder Judicial es la ley, lo que ha causado ya, es un daño irreparable y la presidenta de la Comisión de europarlamentarios ha pedido que la ley se corrija cuanto antes, pero ya saben ustedes que no hay prisa en cambiarla.

El otro examen que sufrieron los ministros del gobierno, Calviño, Escrivá, Montero, fue el de la gestión de los fondos europeos. Hoy celebra alborozada la prensa sanchista que los eurodiputados no hayan encontrado indicios de fraude en la ejecución de los fondos. Solo faltaba, a ver si ahora resulta que la noticia es que el gobierno no cometa delitos, estamos mal, pero no tanto.

Además, los eurodiputados no pueden saber si hay fraude porque no se sabe a dónde va el dinero. Esa ha sido la queja fundamental de la Comisión, no se conoce el destino de los fondos, la transparencia brilla por su ausencia, la burocracia lo ha ralentizado todo. El gobierno además aprobado una rebaja del delito de malversación que mosquea sobremanera.

Lo que resulta evidente a la luz de lo ocurrido con estas dos delegaciones del Parlamento Europeo es que ese mantra de la homologación con Europa que maneja Moncloa no resiste el menor contraste con la realidad. En Europa no se hacen leyes chapuzas que ponen en la calle a violadores, no se persevera en el error y no se abarata la legislación anticorrupción. Sánchez es el presidente de un gobierno enfrentado al Poder Judicial que rebaja los estándares de transparencia y de rendición de cuentas.

Rebaja de condenas por malversación

Sobre las consecuencias de las leyes de este gobierno, hablando de la rebaja de la malversación, ayer conocimos que dos de los condenados por el caso de los ERE de Andalucía han pedido que se revisen sus condenas a la vista de la modificación a la baja del delito. Carmen Martínez Aguayo, Miguel Ángel Serrano, solicitan que les sea sustituir por la pena de inhabilitación. Seguramente esta rebaja de la malversación también se hizo por ellos, no solo para los golpistas catalanes. De momento el Supremo ha bloqueado que se puedan producir esos beneficios para los golpistas catalanes, pero veremos qué es lo que pasa con otro tipo de causas que no están vinculadas al independentismo.

Jóvenes trans que se han arrepentido

El diario 'El Mundo' publica el testimonio de la primera persona trans arrepentida. Nosotros antes de ayer escuchamos, otro muy interesante. Este caso es el de una joven de La Coruña que comenzó su tratamiento de cambio de sexo con 15 años y con la supervisión de un psiquiatra no solo se hormonó, se extirpó el pecho, el útero. Ahora, con 22 años, se ha confirmado que sus problemas psicológicos no eran producto de la disforia de género sino de un trastorno autista y en este caso el proceso vino avalado por un facultativo que se equivocó. Sirve para ilustrar las consecuencias de permitir estar irreversibles en adolescentes cuya personalidad no es suficientemente madura.

Vox presentará una nueva moción de censura

Después de varias negociaciones, la dirección de Vox, su candidato a la presidencia del Gobierno, Ramón Tamames, llegaron a un acuerdo para la presentación de la moción de censura. Han orillado diferencias, políticas feministas, estado autonómico y se centrarán en otras cosas, al parecer. El lunes se va a presentar la moción, es la segunda de Vox contra Sánchez. ¿Cuándo se podría celebrar el debate? Cuando más le convenga a Sánchez.

Discrepancias por el coste del despido improcedente

En el Congreso vamos al otro capítulo del desencuentro permanente entre los socios de la coalición. Estar en desacuerdo la Ley del 'solo sí es sí', la posición de España en Ucrania, el Sáhara, las medidas para atajar la escalada de precios de los alimentos y ahora también en la legislación laboral. Hoy se vota una propuesta de Esquerra para desandar uno de los puntos fundamentales de las reformas laborales del 2010 y 2012, que Pedro Sánchez, ha mantenido el coste del despido improcedente, ahora 33 días por año trabajado Esquerra quiere que suba de nuevo a los 45. Lo curioso de este asunto es que los diputados del PSOE votarán que no y los de Unidas Podemos votarán que sí.