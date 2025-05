Maldini analiza el juego de Xabi Alonso y sus posibles problemas como entrenador del Real Madrid: "Lo veo difícil"

Publicado el 12 may 2025, 18:37 - Actualizado 12 may 2025, 18:40

El técnico italiano Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, será el próximo seleccionador nacional de Brasil, con contrato hasta el Mundial de 2026, según anunció este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmó que Ancelotti "es el mejor entrenador de la historia y ahora está al frente del mejor equipo del planeta". La contratación del italiano "es una declaración al mundo de que estamos decididos a recuperar el primer puesto del podio", aseveró Rodrigues en un comunicado.

la reflexión de maldini

A pesar de que todavía no está confirmado por el Real Madrid, Arancha Rodríguez informó que el próximo entrenador del club blanco será Xabi Alonso. Por eso, Maldini hizo un análisis de la nueva etapa que le espera a Alonso.

“Lo primero que me viene a la cabeza es si va a montar el esquema de tres centrales que suele hacer con el Bayern Leverkusen. Tiene muchos conceptos de juego, la presión alta, la llegada por los laterales, pero hay una cosa muy importante que hace, que es posicionar los laterales prácticamente en la zona de los interiores cuando baja mucho Florian Wirtz, por ejemplo”, empezó diciendo.

“Las posiciones tienen que estar ocupadas, no importa por quién, tienen que estar ocupadas. El Madrid va a tener un trabajo táctico espectacular con Xabi Alonso. Otra cosa es cómo se hagan los resultados, porque muchas veces la pelotita entra o no entra. Esto es fútbol, pero que va a haber un gran trabajo táctico, no tengo ninguna duda”, continuó diciendo.

el problema que puede tener xabi alonso

Además, aseguró que el “problema que puede tener Xabi Alonso es cómo adaptar los tres centrales, más allá de los fichajes que puedan llegar. Ahora mismo, pues es que no tiene con qué, porque tiene a Asensio y tiene a Tchouaméni para jugar como centrales. Vamos a ver si busca alguna forma de jugar con defensa de tres o mete una defensa de cuatro. La defensa de cuatro le preocuparía mucho más, sobre todo porque los laterales ya no pueden posicionarse como interiores o cuesta mucho más hacerlo. Quizá lo pueda intentar”.

dpa/picture-alliance / Cordon Press Xabi Alonso se despide del Bayer Leverkusen

Por otro lado, afirmó que “independientemente de los fichajes que pueda traer bajo el brazo, que eso ya se verá, con la actual plantilla que tiene el Real Madrid, teniendo en cuenta los lesionados, veo difícil realmente armar un esquema de tres centrales, que es lo que busca Xabi Alonso”.

“Para el Madrid me parece el fichaje perfecto. A priori ha estado en el club, es joven, su equipo, como el Leverkusen juega de maravilla, yo creo que va a ilusionar mucho al madridismo”, terminó diciendo.