Pedro Sánchez viaja a Ucrania para apoyar a Zelenski "sin la perspectiva del final de la guerra en este 2023"

Pedro Sánchez viaja a Kiev para reiterar su respaldo a Volodímir Zelenski coincidiendo con el primer aniversario de la guerra. España enviará al menos seis blindados Leopard. Quiere exhibir en persona ante el presidente ucraniano la solidaridad y el compromiso del país con Ucrania. El viaje llega cargado de simbolismo por el aniversario de la invasión rusa.

Tiene como valor añadido que España asumirá la presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre, "sin existir", admiten a COPE, desde La Moncloa, "la perspectiva del final de la guerra en este 2023". Durante la anterior visita a Kiev, en abril del año pasado, el presidente anunció un nuevo paquete de ayuda militar. En las últimas horas, Margarita Robles ha confirmado el envío de media docena de carros de combate Leopard a principios de abril, sin descartar un aumento de esta contribución militar.

La órbita socialista del Gobierno es ya inmune al rechazo de Unidas Podemos, a la aportación de un material ofensivo que forma parte del frente conjunto de los aliados europeos. "Por supuesto que no apoyaremos ninguna de las pretensiones aquí recogidas", ha anunciado Roser Maestro, de IU, que se ha negado a un incremento del gasto militar que contribuya a un "sometimiento" a la OTAN y "los intereses estadounidenses". "No hay que aumentar la partida de defensa con intereses que no son los nuestros y solo nos hace seguir en esta espiral de escalada belicista en un momento en el que hay que apostar por el diálogo y la paz", ha reivindicado.

Reunión con refugiados

Pedro Sánchez ha mantenido un encuentro privado en Madrid con un grupo de refugiados ucranianos que residen en España, a un año del inicio de la guerra iniciada tras el ataque de Rusia. "Emociona escuchar los testimonios de refugiados ucranianos que llegaron a España huyendo de la injustificada guerra de Putin", ha escrito Sánchez en un mensaje en Twitter, que ha acompañado de un vídeo en el que aparece conversando con ellos.

"Les dimos la acogida que se merecían y aquí han logrado recuperar la normalidad en sus vidas. Seguiremos ayudando a Ucrania el tiempo que sea necesario", ha escrito a continuación. En el vídeo, Sánchez conversa con el grupo y les pregunta si tienen contacto con su familia en Ucrania, y si están trabajando en este momento. Una de ellas, hace mención al programa que el Gobierno ha puesto en marcha para acoger a los refugiados que han huido de la guerra y se han instalado en España.