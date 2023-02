Herrera: "Mientras se habla de la moción, no hablamos del 'sí es sí' o el desbarajuste en la Seguridad Social"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Abrimos la semana con alguna de las temáticas de que se iniciaron la semana anterior, este caso canario que ahora mismo preocupa y ocupa al Partido Socialista, el caso del tito Berni así conocido por el diputado canario en el Congreso de nombre Bernardo que lo protagoniza, del que luego le contaré alguna cosa.

Moción de censura

Indudablemente, la guerra de Ucrania, también las cosas de la política española que pasan por la dichosa moción de censura que esta mañana se registra en el Congreso, la firma Vox contra Pedro Sánchez, algunos la llaman antipolítica, pero nos va a tener muy ocupados.

La moción de censura está prevista en nuestra Constitución para derribar un gobierno y sustituirlo por otro, así funcionó en el caso de la moción que Sánchez interpuso a Mariano Rajoy, por eso se le llama constructiva porque en España el que censura al Gobierno tiene la obligación de presentar gobierno alternativo. En el caso de la moción de Vox, su candidato es Ramón Tamames, un hombre mayor de casi 90 años que no se discute la capacidad intelectual, pero al que difícilmente nos podemos imaginar al frente del gobierno, ni Vox tiene los votos, ni la figura de Tamames va a aportar alguno más de los 52 diputados de Vox.

El resultado está, por tanto, cantado, será un fracaso, por muy brillante que esté Tamames en la tribuna. Sánchez saldrá victorioso, sí o sí, primero porque ganará la votación, porque no pondrá en evidencia los problemas de su gobierno de coalición que vemos cada día por todos los asuntos, porque el bloque Frankenstein votará como una piña.

En la Moncloa saben que quien le puede desalojar de verdad, de ahí es Núñez Feijóo y toda su estrategia pasa por menoscabar la figura del líder de la oposición, para eso se utiliza cualquier recurso, incluso una moción de censura que presenta Vox. Sánchez va a salir reforzado y frente a él un centro derecha dividido e impotente.

Mientras se habla de esto hoy, no estamos hablando de la ley del 'sí es sí'. Mientras hablamos de esto, no hablamos de que la mitad podemita del Gobierno está a favor de Putin en la guerra de Ucrania o del desbarajuste que tiene organizado el ministro Escrivá en la Seguridad Social, no solo en las cuentas si no en la atención al público. Hace años, gestionar la pensión podía llevar 8 días, hoy no baja de tres meses. Diputado socialista que encabeza la trama de corrupción política que se ha destapado en Canarias y que es una colección de todos los tópicos más rancios.

Mobile World Congress

Una de las cosas era siempre el Mobile en Barcelona, la gran cita internacional, la primera que sucumbió al covid cuando la pandemia comenzaba a lanzar el primero aviso de gravedad, hoy el Mobile abre con todo su esplendor decenas de miles de visitantes de todo el mundo. Ayer fue la cena de inauguración en la que una vez más la alcaldesa de la ciudad y el presidente de la Generalidad tuvieron que hacer el número de paletos ofendidos, mostrar su habitual descortesía con el rey Felipe VI, al que se niegan a saludar en su llegada y luego se sientan a cenar con él y le hacen la pelota.

Por eso sorprende tanto que Sánchez hablara anoche en su discurso de la cooperación entre las administraciones, ¿qué clase de cooperación? ¿Qué clase de cooperación institucional se lleva Sánchez cuando al Rey es el jefe del Estado, se le hace esa afrenta habitual y gratuita?

Irlanda del norte

Reunión del primer ministro Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que hoy intentarían cerrar un acuerdo en Londres, el acuerdo definitivo del Brexit sobre la frontera de Irlanda del Norte, es decir, existencia de controles aduaneros entre la República de Irlanda y la parte del norte de la isla que es Irlanda del Norte que como saben ustedes pertenece al Reino Unido.