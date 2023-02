La derecha en la moción de censura de VOX a Pedro Sánchez: del "esta no es la forma" a "retratar al Gobierno"

VOX registra a las 13:00 en el Congreso la moción de censura contra Pedro Sánchez con Ramón Tamames como candidato. ¿Cómo se ve en la derecha? "Esta no es la forma para conseguir echar a Sánchez de Moncloa", dicen a COPE fuentes del PP. Desde VOX explican a esta radio que han dedicado el fin de semana a limar asperezas con Tamames en temas cruciales en los que chocan como el modelo autonómico, el feminismo o la inmigración.

Feijóo se niega a apoyar una moción de censura condenada al fracaso, aunque el objetivo último coincida con su intención de echar a Sánchez de La Moncloa. "El presidente lo va a aprovechar para dar una imagen de Gobierno unido y sólido después de meses dando el espectáculo con la guerra de Ucrania y la ley del 'solo sí es sí'", explican. En el Partido Popular están convencidos de que el presidente del Gobierno utilizará la moción como altavoz para difundir su mensaje triunfalista.

Ante este panorama, ni siquiera el nuevo Ciudadanos de Inés Arrimadas es partidario de esta moción de censura después de ser los primeros en pedirla. Ramón Tamames ni siquiera es miembro de VOX, pero los de Abascal confiesan a COPE que están "echando toda la carne en el asador". Saben que cada voto que pierdan, lo sumará Feijóo.

"Retratar a Sánchez"

Abascal ha asegurado este domingo que "echar a Pedro Sánchez es una condición necesaria para lo prioritario, que es acabar con sus políticas". En su opinión, "lo que no puede ser es volver a ocupar el poder para no hacer nada, estar como realquilados en el Gobierno con una izquierda tranquilita en la oposición" y cuyo único trabajo una vez recupere el poder será "apretar más y continuar, porque no se habrá desbaratado ninguno de los disparates".

Abascal ha criticado que se haya "ridiculizado" la moción de censura de su partido por no contar, en principio, con los apoyos necesarios, lo que, ha admitido, "sería lo deseable e importante". Sin embargo, ha incidido en que, aparte de ello, la moción tiene el motivo de "retratar a Pedro Sánchez de nuevo junto a todos sus socios", ante "los españoles y ante toda Europa". "Yo creo que cumple perfectamente con esa función", ha aseverado, para señalar que "no se va a poder tapar" en los medios de comunicación esta moción contra "el peor gobierno de España en muchísimas décadas".