Carlos Herrera: “Irene Montero está sola y nadie del Gobierno ha salido a apoyarla”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es viernes, es 18 de noviembre. Y miren, ayer me sorprendí a la noche leyendo a Cicerón, como siempre hago en latín, por supuesto. Me encontré con unos párrafos que me llamaron la atención, entre otras cosas, porque Cicerón vivió, bueno murió 50 años antes de que naciera Jesucristo; ha pasado tiempo y decía: ‘los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera los presidiarios, se hacer regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de ese estado, donde esto acontece, y nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación’. 50 años antes, ¿eh?, de que naciera Cristo. Luego, a Cicerón le cortaron la cabeza, como saben ustedes. Pero qué curioso como la historia cíclica a veces.





PEDRO SÁNCHEZ SIGUE SIN CESAR A IRENE MONTERO





Bueno, son las 8 y un minuto de la mañana del viernes 18 de noviembre, Pedro Sánchez aún no ha cesado a Irene Montero y no aspiren a que lo haga porque no puede hacerlo. Por una razón muy sencilla porque tampoco la nombró él y porque sabe que eso es el final de una coalición y por lo tanto, quién sabe. Pero el Gobierno tampoco ha presentado idea alguna sobre cómo abordar la gigantesca crisis que tiene abierta con el fracaso de la ley del ‘sí es sí’, que lejos de garantizar la seguridad de las mujeres lo que está rebajando es las penas a los violadores, a los pederastas y a toda esa fauna. Ayer se dictó una condena en León por un caso de estos, un hombre había abusado de una niña; con la legislación anterior habría sido condenado a 9 años, ayer fue condenado a un par de años menos, gracias a la ley de Pedro Sánchez e Irene Montero. Incluso uno de los integrantes de La Manada, que es la que desata toda esta furia legislativa está valorando la posibilidad de pedir las rebajas de su condena; sería el colmo del despropósito, pero. Toda esta escandalera, el 'hermana, yo sí te creo', el 'sola y borracha quiero llegar a casa'… y este bodrio de Ley que ha reventado el final de la legislatura de Sánchez, parte en buena medida de ese caso, aquella violación en grupo, así se consideró por los tribunales en los Sanfermines del 16. El caso fue famoso por la condena mínima que les fue impuesta a los agresores en primera instancia, luego el Supremo la corrigió y ahora todos cumplen condenas de hasta 15 años. Uno de ellos se podría beneficiar de la nueva Ley y ver rebajada la condenaal menos, en uno, en uno de los años. En los próximos días vamos a seguir asistiendo a nuevas rebajas porque hay un auténtico aluvión de peticiones. Dice el Supremo que podría sentar doctrina pronto pero no sobre esos casos concretos si no sobre recursos anteriores que se van a dictaminar atendiendo a la nueva Ley, y ahí es cuando se empezará a sentar doctrina.





Y en la política y en la judicatura también hay un aluvión de peticiones para que esta sujeta, Irene Montero, dimita. La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, partidos de la oposición, consideran que la arremetida de Montero contra los jueces la inhabilitan para continuar en el cargo. Y es verdad, porque cada palabra que dice Irene Montero ha sido una palada de tierra sobre sí misma, porque estos son los reyes del ‘sostenella y no enmendalla’ y los campeones del ya escamapará, y los del que no se preocupen que un escándalo tapa otro escándalo.

Irene Montero está sola y achicharrada

Hace una semana estábamos hablando de Marlaska, de la valla de Melilla, etcétera, etcétera… Bueno, este escándalo tapa el de la rebaja de la malversación, que ya veremos cuando vuelve a brotar; ese tapa al de la sedición; todos ha enviado al olvido las investigaciones sobre lo que ocurrió realmente en el salto de la valla de Melilla el pasado enero y así vamos. El problema que tiene el Gobierno es que esto de la rebaja de penas a violadores no lo puede pasar por el filtro de la propaganda ideológica, que es su gran habilidad. Esto les desborda porque no tiene nada que ver con la ideología, tiene que ver con el sentido con y con la soberbia que no son categorías ideológicas. Esta mujer está sola y achicharrada, nadie del Gobierno ha salido apoyarla en esa desnortada defensa de sus no menos desnortada Ley, y en la acometida que ha realizado contra los jueces a los que les dice que se formen, fíjense ustedes´. Quién le va a decir a un juez que se forme, esa indocumentada. Sánchez aún no la ha cesado, pero ya les digo, no la va a césar; desde luego, al menos, hasta que apruebe los presupuestos, luego ya veremos cómo se las busca.

¿DÓNDE ESTÁN PILAR LLOP Y YOLANDA DÍAZ?

Y miren, antes le preguntaba yo eso a las 7, ¿alguien sabe algo de la ministra de Justicia?, ¿alguien la conoce? Porque podría darnos razón si está en el metro, qué hace ese estupendo florero que pasa por la política sin romperse ni mancharse. Desde lo que dijo el metro, que es que en el metro hablaban todos de la renovación del Poder Judicial, no nos ha debido… igual se ha perdido en un transbordo y está por ahí dando vueltas. ¿Estás ahí, Pilar Llop?, ¿hay alguien en el ministerio?, ¿tiene algo que decir sobre los ataques de su colega, los jueces de toda España? Tampoco sabemos nada de Yolanda Díaz, que ahí eso sí que cae en el topicazo del estruendoso silencio.

A.Ortega.POOL / Europa Press









MÁS CHAPUZAS DEL GOBIERNO: LA ECONOMÍA





Pero miren, las consecuencias de las chapuzas de Irene Montero, de la Ley, etc; las vemos ahora, son palpables. Pero las consecuencias de otro tipo de chapuzas de este Gobierno no las vamos a ver en toda su extensión hasta dentro de unos meses, por ejemplo, la deuda pública que ha marcado un nuevo récord histórico, el 116 %. En un año se ha incrementado, según el Banco de España, en 70 millones de euros todos podemos entender que una circunstancia excepcional como la pandemia, y tal y que cual, se recurriera a la deuda para sostener a familias, empresas y tal y que cual. Pero la pandemia fue en 2020, estamos a punto de entrar en 2023 y ese crecimiento de la deuda pública es una bomba de espoleta retardada para nuestra economía, sobre todo, en un entorno de la subida de los tipos de interés. Hace meses que todos los analistas vienen pidiendo al Gobierno algún plan serio de consolidación fiscal, pero estos desalmados lo único que hacen es aumentar y aumentar el gasto público; aumentar y aumentar los impuestos. Y les recuerdo que el Gobierno está recaudando un 30% más que el año pasado, y a pesar de eso mantenemos la deuda en el 116%del PIB, 1.5 millones.

Ayer, el primer ministro británico, el nuevo Rishi Sunak, que parece que con ellos ha vuelto la categoría de las personas adultas al Gobierno de aquel país, presentó un programa económico. Ha subido los impuestos en 28.000 millones, pero también ha presentado un programa de reducción de gasto de 63 mil millones; que es lo que hace un gobierno responsable, no es popular, no es fácil, no es agradecido; pero hay que hacer algo para recuperar credibilidad dentro y fuera, y la deuda británica no es como la nuestra, ellos están en el 98%, nosotros le recuerdo el 116%.

Y luego le hablo de economía, las dos gestorías más eficaces que operan en el Congreso de los Diputados son el PNV y el PDeCat, han conseguido suavizar el impuestazo a las empresas energéticas a través del trámite de enmiendas. Se ha eliminado esta tributación, los ingresos obtenidos en el extranjero o actividades reguladas. Y Bildu anunció que había conseguido la cesión de estos nuevos impuestos al País Vasco. Ya veremos, porque no sé si pueden ser cedidos, no pero los técnicos de Hacienda están buscando a esta hora algún mecanismo para ceder el País Vasco la cantidad recaudada por los nuevos impuestos aunque la gestión sigue en manos de Hacienda. Como siempre aquí pagando facturas.

