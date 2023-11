Carlos Herrera: "La investidura no se decide hoy en el Congreso, se decidió hace una semana en Bruselas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Hoy Pedro Sánchez va a ser investido ensanchando aún más la fosa que ha abierto en la sociedad española. Ayer mostró todo su catálogo de cinismo y amoralidad. Ser un presidente chantajeado y esa facilidad inagotable de generar odio. Es una máquina perfecta para dividir.

El debate solo ha servido para anunciar el tono de la política española en los próximos años. ¿Puede sobrevivir la convivencia cuando el presidente sube a la tribuna a incendiar el debate? Pedro Sánchez, con sus mentiras, es la mayor amenaza que hoy se presenta para la convivencia entre españoles.

Tres claves del discurso de Pedro Sánchez

Salió Pedro Sánchez con un tocho de discurso y los más ilusos dijeron estamos ante una investidura más. Esa era la política antes de Sánchez, pero ahora ya no es así. Sánchez no subió a presentar un programa de Gobierno, subió a azuzar la división. Su único programa es el frentismo y el método es la polarización social. Viene a levantar un muro entre españoles, no hay más programa que ese. Hasta la amnistía quedó ayer en un segundo plano.

Segundo elemento del discurso de Sánchez, las mentiras de todo tipo y condición que le recordaron con acierto Feijóo y Abascal. Incluso el pleno de investidura es una mentira y un fraude. La investidura no se decide hoy en el Congreso, se decidió hace una semana en Bruselas.

Tercer elemento, la sumisión al chantaje del independentismo. No tientes a la suerte. Cogió el PSOE y mandó corriendo a Santos Cerdán para decirles que sí, que el PSOE está a mandar lo que diga Puigdemont. Habrá que reconocer a Nogueras la sinceridad para haber desmontado el relato fake que montó Sánchez para justificar la amnistía.

La de Junts presumió de haber obligado al Gobierno a sentarse con Puigdemont de igual a igual. Nogueras también pulverizó a Rufian. Hoy escucharemos al PNV y a Bildu.

La respuesta de Feijóo a Sánchez

Feijóo se presentó con un discurso sólido. Le tiró a Sánchez a la cara su hemeroteca, su trayectoria, incluido cuando le echaron por la ventana sus compañeros, denunció los vicios políticos de esta investidura, las mentiras sobre las que se sustenta. Supeditar el interés general al particular de un solo tío y su ambición.

En cuanto a Abascal tuvo pasajes muy buenos, pero tuvo, a mi juicio, dos errores. Amenazar la estabilidad de sus pactos con el PP y largarse del Congreso para irse a manifestar a la sede de Ferraz.

Armengol estuvo, como se esperaba, fatal. Es la Negreira de esta legislatura, el ama de llaves de Sánchez que está para callar a la oposición. Podemos tuvo su momento de gloria sin abrir boca, mereció un entierro con ciertos honores. Iglesias ha dicho que los cinco diputados de Podemos no van a seguir la disciplina de Sumar.