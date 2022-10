Carlos Herrera: “No les extrañe que este puente hagan público el acuerdo PSOE-PP sobre el CGPJ”

Vídeo

"Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Qué bonito es octubre, ¿verdad? Estamos a finales de octubre y hoy van a subir, de nuevo, las temperaturas máximas en casi toda España, muy pocas lluvias. Y esto ¿cuánto dura?, no lo sé, no soy profeta de estas cosas, pero dice la gente del tiempo, mi Maldonado particular que esto lleva unos cuantos días por delante así y así será. Más calor hace en Senegal, o en Kenia, o bueno donde…

Saben ustedes que Pedro Sánchez ayer en su periplo africano nos dio su particular ‘Viva Honduras’, ¿se acuerda del ‘Viva Honduras’ de Federico Trillo? Errores, los hemos cometido, vamos todos los cometemos de vez en cuando, pero como no lo saca ninguno de sus pelotas mediáticos, como no lo va a contar nadie de todos los que están por ahí, pues se lo cuento yo. Rueda de prensa, presidente de Kenia, y Sánchez confunde en dos ocasiones Kenia con el Senegal. Y ¿por qué le dio por Senegal? Porque Senegal está a 6000 km de Kenia, se parecen en que todo el mundo es oscurito pero la verdad cada país es… Esto si lo llega a hacer Rajoy es carne de meme, bueno ya no les digo Feijóo, que como lo quieren dar por medio tonto pues ya esto les iría muy bien, sacaría una columna El País diciendo: ‘es que además, como no sabe inglés encima confunde Senegal con Kenia y tal…’; bueno, todos estos. Es verdad lo que decía Ortega le dijo Salvador de Madariaga, lo recordábamos ayer, alguien le había glosado la brillantez e Madariaga porque hablaba siete idiomas, y Ortega dijo pues será tonto en siete idiomas, porque… bueno, vamos a dejar esto.

ACUERDO ENTRE PSOE-PP SOBRE CGPJ





¿Qué es lo que flotaba ayer en Kenia-Senegal? Flotará lo que flote, no quiero meterme en esos jardines, pero sí la impresión de que el acuerdo entre el PP y el PSOE para desbloquear el Poder Judicial, renovar el Consejo, proceder a los nuevos nombramientos y activar una Justicia, que ahora mismo están no diré paralizada pero sí un tanto anestesiada, parece que esos acuerdos están llegando a buen puerto. Es decir, es decir que no les extrañe mucho que este fin de semana, este puente, sea el momento indicado para acabar de hacerlo público. Se ha admitido que se están negociando criterios para elegir a los miembros del órgano de Gobierno de los jueces, aquí hay una fuente ya también del Partido Popular que da por hecho que sea el que sea ese acuerdo con el sanchismo, habrá una parte del entorno político judicial y mediático del centro derecha que no lo verá bien. Es de una estupidez supina, hacer circular ese mensaje. Si sale de las fuentes del PP como el que pública también hoy La Razón en su portada: ‘Objetivo de Génova con el pacto judicial: centrar a Feijóo’. Pero ¿quién es el deficiente mental que desde el Partido Popular hace circular esos mensajes? Eso no se lo inventa La Razón ni se lo inventa El mundo, están poniendo la tirita antes de la herida ¿no? Ya sabemos que no les gustará a mucha gente.

Bueno, pues habrá que ver cuáles son esos acuerdos, qué pasa con la jueza Rosell, Podemos la quiere meter con calzador o, sobre todo, qué pasa con un personaje fundamental en todo esto y absolutamente tóxico que esCándido Conde Pumpido al que el PSOE quiere meter en el Constitucional, para que lo presida y para que después arrastre la toga por donde todos los lodazales que los tenga que arrastrar. Ya lo hizo, no sería la primera vez. Un Constitucional que ahora debe analizar la ley catalana, que está incumpliendo la obligación de dar un 25% de castellano en los colegios, con Pumpido en el Tribunal espérate cualquier cosa, porque los hay que son expertos en acompasar los tiempos judiciales con los tiempos políticos y este es una figura de todo ello.

Y ya se verá, pero bueno, comienza a deslizarse que el acuerdo podría pasar por retoques del tipo que un magistrado que tenga un cargo político no pueda volver inmediatamente al mundo judicial. Es decir, estaría muy bien que lo pasaran casos como el de Dolores Delgado o como el Baltasar Garzón, que es el caso más ejemplar de todos. Cuando lo contrata Felipe González para ser el número dos de su candidatura por Madrid, y Baltasar Garzón bueno creía poco menos que iba a ser súper ministro de Justicia, Interior y si le podían dar también carreteras, pues lo cogía. Y le dejaron en el Plan Nacional sobre Drogas y el rebote que cogió, se iba calentando todos los días, todos los días iba calentándose Garzón hasta que un día dijo ‘me voy’. Y me voy al despacho de la Audiencia Nacional donde qué curiosidad, abro un cajón y me encuentro el expediente de los GAL y tiro pa’lante… jejeje, es que… Qué cosas han pasado en el Poder Judicial.





LA COMPRACIÓN DE MONTERO CON LOS PACTOS DE LA MONCLOA





Bueno, y ayer debate de los presupuestos estos del metaverso, y una ministra, la de Hacienda, Chiqui Montero, en una actitud biológica y vital de desahogo, que no se ha conocido, no se ha conocido en los últimos 300 años de la historia de España. Una individua que compara, ayer, que compara los presupuestos y la aprobación por parte de Esquerra y Batasuna con los los Pactos de la Moncloa, agárrate. ¿Quieres que te explique la diferencia de los Pactos de la Moncloa y el acuerdo de estos presupuestos, en los que no cree nadie, presupuestos del metaverso? A los Pactos de la Moncloa hace 45 años, llegó el Partido Socialista cogido por la oreja, porque fue una iniciativa de la UCD y que con los primeros que se entendió fue con los comunistas de Santiago Carrillo. Y después, ahí se sumó Manuel Fraga y Alianza Popular y entró el Partido Socialista a regañadientes porque no era una iniciativa suya, así lo reconoció ayer aquí, antes de ayer Carlos Solchaga. Y es tan antagónica a la situación, sobre todo, por la representación de dos personas. En el 77 estaba Adolfo Suárez y ahora está Pedro Sánchez, o sea Batman contra Joker. Y en aquella época la UCD busco un gran acuerdo nacional, y gracias a eso se situó el control económico en el Banco de España, se aumentaron derechos esenciales a las mujeres, se derribaron controles a la libertad de prensa, se respaldó a empresas con normas más flexibles, se concedió autonomía y una relativa independencia del Poder Judicial que luego ya llegó Felipe en el 85 para acabar con ello, o sea igualito que ahora.

Los Pactos de la Moncloa de ahora consisten en Sánchez saltándose aquel saludable espíritu de consenso por otro de sumisión a sus socios. En aquel entonces, la ETA mataba; eran los años de plomo, terribles, primeros 80; bueno, y los últimos 80 también. Y mataba a diario. La diferencia con ahora es que ETA, ahora mismo, a través de sus herederos es socio de Sánchez y es quien apoya a Sánchez junto con los golpistas catalanes en estos presupuestos. Y que salga esta desahogada a decir que es comparable esta negociación con los Pactos de la Moncloa. Y lo malo de todo eso, es que alguno se lo cree. Es que siempre hay un tonto para cada caldo.

