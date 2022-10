Solchaga: “Felipe González tenía una capacidad de convencer que no tienen ni Zapatero ni Sánchez”

Cuando se cumplen 40 años de la victoria histórica de Felipe González al conseguir 202 diputados, en ‘Herrera en COPE’ recordamos aquella época de la mano de uno de los ministros que estuvo junto a Felipe González durante algo más de una década, Carlos Solchaga.

Recuerda Solchaga el día que se enteró que formaría parte del Gobierno de González, “tenía alguna indicación en el Congreso del partido socialistas que se había producido meses antes en donde mostré interés para formar parte de la Comisión Ejecutiva , cuando ya en los últimos minutos del Congreso Luis Corcuera me dijo que Felipe González me quería en el Gobierno por lo que no entraría en la Ejecutiva”.

Asegura el exministro que Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez “son bastante diferentes” pero tienen en común “la continuidad de la militancia política en un partido”. Y hace referencia a que “el PSOE del 22 no tiene nada que ver con el de 1970 o 1990, pero eso es lo que da continuidad a la labor”.

Destaca Solchaga que “la capacidad de convencer, de persuadir, que tenía Felipe González la han tenido muy pocos políticos en España, y tampoco la han tenido ni Zapatero ni Sánchez”.

El exministro deja claro que tanto González como otras que formaron parte del PSOE siguen teniendo algo que ver hoy día en el partido confesando que “si no fuera así, hubiera dejado de formar parte de este partido”, señalando que “hay un servicio socialdemócrata que es necesario para lo que yo entiendo que es el bienestar político”.