Carlos Herrera: “Si tú controlas los precios, haces que el que produce el producto deje de producir”

Hoy hay varias cosa, varias cosas en la carpeta de previsiones y en la de no previsiones. En previsiones que hay debate esta tarde en el Senado, Sánchez y Feijóo que va a tener un cuarto de hora para rebatir lo que lo que diga Sánchez que ayer tuvo uno de sus grandes momentos populistas, grandes momentos de trilero de la propaganda de primer nivel, que es lo que él realmente destaca; en eso hay que reconocerle que es un número uno. Vamos, ni al Partido Comunista de Bulgaria se le se le ocurre, fíjate, que ha tenido congresos con más críticas y disidencia, se le ocurrió montar un encuentro con los suyos en La Moncloa para que le preguntaran lo que les diera la gana, claro los que les dio la gana fue la igualdad, la obesidad infantil, el cambio climático… de la inflación, cosas que ahora mismo ocupan a las personas ni una pregunta. Esto fue un acto de ‘Aló Presidente’, más o menos así pues con cargos, militantes, simpatizantes del PSOE catalán, del madrileño; presentados como ciudadanos -a ver si cuela-, preguntas preparadas y todo feliz.

Antes recordaba aquella afirmación de Franco con su hija Carmencita y la madre; y decía Franco a la niña Carmencita:"'dile algo a estos señores". Y Carmencita decía "¿y qué les digo", "lo que tú quieras, hija mía". Y entonces Carmencita mira a la cámara, suelta un rollo de corrido, que iba por cierto haciendo de ventrílocuo el propio Franco, todo muy espontáneo, todo muy, muy preparado. Pues lo de ayer de Sánchez fue exactamente igual; esta falta de respeto a los españoles, estos hombres elegidos al azar... Porque oye, qué suerte tienen que siempre le tocan los que a él le van bien. Incluso a la que le pregunta qué va a pasar con nosotras las asistentas de hogar, y él dice hombre, curiosamente me alegro que me has traído esta pregunta porque, curiosamente, tengo aquí un papelito que nos dice que vamos a conseguir el subsidio de paro para todas ustedes y, bueno. Sobresaliente en sanchismo, literalmente sobresaliente, emocionante, todas las felices coincidencias que se vieron allí y la poca vergüenza con los guionistas de Moncloa comentando que hay que ver qué bueno es este Gobierno que mientras otros andan conchabados con el Ibex, nuestro Pedro está aquí dándose el pico con la gente.

Era directamente como los programas de Hugo Chávez, pero luego además con las cositas estas que le gusta decir, Sánchez desprestigiando su propio país, asegurando que somos el segundo país del mundo con más desaparecidos sin identificar, lo cual es mentira. Y luego lo comparan con Birmania, Birmania es un país que ya no existe desde el año 89, es Myanmar. Bueno, querrían decir Camboya, pero bueno hombre, aquí en España sí que es cierto que desaparecieron muchas personas, muchas hechas desaparecer por cierto por el PSOE y por las checas y por la Guerra civil y por el franquismo… pero ¿creen que más de las que hizo desaparece Rusia en el Gulag, por ejemplo? O todos los polacos o todos los alemanes que desaparecieron. Bueno, en fin, pues solo Birmania nos supera.









YOLANDA DÍAZ Y EL TOPE A LA CESTA DE LA COMPRA





Pero ayer, ayer, la que tuvo un día de sinceridad y subió el grado de populismo fue Yolanda Díaz. Fíjense ustedes lo que pasa por esa cabeza privilegiada, o sea; la cesta de la compra está muy cara pues vamos a coger los productos más importantes y les ponemos un tope de precio y ya está. Mire qué fácil ¿eh? ¿Cómo no se le ha ocurrido a nadie? Claro, pero ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Pero de verdad que estamos tontos. Pero ya, Yolanda ¿por qué no colectivizamos las granjas y por qué no requisamos las cosechas y el ganado? Ponemos comisarios a controlar las tiendas, hacemos una planificación central de la producción y bueno, economía planificada. Pero ¿cómo no se nos había ocurrido antes? O sea una comunista empieza odiando la clase media y cuando tiene a la gente necesitando ayuda fomenta el rencor social, y para salvarnos dice controles de precios que nunca han funcionado. Si tú controlas los precios, haces que el que produce el producto deje de producir o lo venda en el mercado negro; haya escasez, escasez.

Pero, para estos comunistas ya saben, cuanto peor, cuanto peor, mejor. En Venezuela, cuando los huevos subieron de precio le pusieron un tope y ¿qué pasó?, que los huevos desaparecieron del mercado. Esta comunista pues está en eso, esos son sus gestos populistas. Y el otro ¿qué dice?, el otro que nada, el otro está reunido ahí con siete diciendo pamemas y… Aquí el único que ha puesto un poco de orden en esto ha sido el ministro de Agricultura Planas que dice que los tratados de la Unión impiden topar los precios de los productos alimentarios, porque eso va en contra de la libre competencia. Y no es el caso, absolutamente no es el caso.









500 AÑOS DE LA VUELTA AL MUNDO DE ELCANO

En este día de hoy, hombre, deberíamos dedicar algún minuto a recordar algo que hoy se va a conmemorar en Sanlúcar de Barrameda con la presencia del Rey, un desfile naval, y que no es otra cosa que una gesta que protagonizó España. Hace 500 años no sabíamos cómo era el mapa del mundo, más o menos nos hacíamos una idea.

Pero desde Sanlúcar, desde Sevilla y Sanlúcar, salieron una serie de hombres encabezados por Magallanes y continuados por Elcano, empresa española, que si lo hubieran hecho los británicos o los franceses tendríamos 100.000 películas de todo ello. Y que se dirigieron directamente en naos, no precisamente de los del yate ruso que vemos en cualquier fotografía, y empezaron a cruzar del Atlántico al Pacífico a través del Estrecho de Magallanes, a librar batallas con caciques indígenas en Filipinas, allí murió Magallanes, arribar a las Molucas, cargar de especies como el clavo la Nao Victoria, atravesar el Índico de forma suicida, ir esquivando portugueses, atracar en Cabo Verde, engañar a los que estaban allí y volver. De todas las naves que salieron y de todos los hombres que partieron, solamente volvió una nave, la Nao Victoria y solo volvieron 18 hombres. Después de haber sufrido todo tipo de penalidades, botines, ajusticiamientos frío en la Patagonia, escorbuto en otro lugar, y llegaron a Sanlúcar. Los sanluqueños seguramente ya ni se acordaban de ellos. Pero hicieron o crearon de verdad la epopeya, la gran epopeya de hace cinco siglos, hombres que sufrieron escorbuto, se comieron las ratas de la bodega, los correajes de cuero del velamen, después de reblandecerlo en el agua del mar con una desesperación y un sufrimiento que les mantenía vivos en la medida de lo posible para poder volver.

Y volvieron, al mando de un hombre de Getaria llamado Juan Sebastián de Elcano, al que hoy la historia venera como es debido y el que hoy recordaremos y se recordará en Sanlúcar en el puerto de Sanlúcar de Barrameda del que partió y al que llegó la Nao Victoria. Eso sí que era una súper producción, auténtica súper producción de la época.