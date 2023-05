Herrera: "La campaña se ha hundido en una sucesión de intentos de fraude electoral absolutamente inéditos"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana desde la Aldea del Rocío, que estos días acoge la romería más importante de España. A escasas horas del cierre de campaña, estamos ante un final "desmoralizador, denigrante para la imagen de la política de este 2023 que es un carrusel de escándalos"

"La campaña se ha hundido en una sucesión de intentos de fraude electoral absolutamente inédita. Se ha hundido la imagen del partido socialista, en concreto, la del partido sanchismo. La reputación del PSOE, que no ha dado ninguna explicación y eso, no se equivoquen, no trae nada bueno para el resto de partidos", ha desgranado el comunicador.

El mapa de intentos de fraude electoral

En este punto, ha hecho un repaso por los puntos afectados: "Melilla sigue siendo el epicentro de este terremoto político. Creíamos que ya habíamos visto todo, la campaña se partió por la mitad con la presencia de etarras en las listas de Bildu, pero después salió Mojácar. Allí, dos candidatos del PSOE detenidos por el mismo tipo de fraude electoral, junto a otras cinco personas".

"Después salta Albudeite, en Murcia, 13 personas detenidas por el mismo tipo de prácticas, entre ellas la candidata a alcaldesa de la localidad. Luego salta Huévar del Aljarafe, en Sevilla, dos exalcaldes del PSOE también investigados por la compra de votos a cambio de contratos municipales. Después La Gomera, en este caso el implicado es un socio del PSOE. Luego salta Níjar, en Almería, la Guardia Civil está investigando empadronamientos masivos, 20 personas en el mismo domicilio y también es el PSOE el que parece favorecido por esta trama", ha añadido.

La reacción del PSOE a los intentos de fraude

En este punto, se ha fijado en el ministerio del Interior: "Hasta ahora estamos hablando de investigaciones judiciales o policiales. Ahora mismo Marlaska está por cielo, tierra, mar y aire buscando algo que en este final de campaña intente compensar ello porque así. Que no habrá debajo de la manta para que no hayan podido parar lo que está saliendo. La última la cuentan en 'Las Provincias', ha tenido que renunciar el candidato del PSOE en la ciudad de Valencia, que había sido detenido por pertenecer a una banda de Latin Kings".

"Sánchez dice que todo es una campaña de la derecha para embarrar las elecciones. Hay media docena de intentos de fraude electoral por parte del PSOE y sus socios, pero es el PP el que quiere embarrar las elecciones. Los candidatos del PSOE en toda España estarán alucinados y preguntándose si nadie va a decir nada.Tienen 48 horas antes de que se abran los colegios para encontrar algo que compense o para dar alguna explicación", ha concluido.