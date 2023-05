Test de voto 28M: ¿Con qué partido político tienes más afinidad?

Se acercan las próximas elecciones autonómicas y municipales de este 28 de mayo. A estas alturas hay muchas personas que todavía no tienen decidido a quién votar y si tú eres uno de ellos, no te preocupes. En COPE hemos elaborado el siguiente test de voto para que puedas descubrir qué partido político es con el que puedes sentirte más afín. Realízalo y descubre de qué partido eres:

Los temas que te preocupan para el 28M

En el test de voto de COPE para poder descubrir a qué partido se parece más tu forma de pensar, preguntamos por algunos de los temas que van a marcar esta campaña electoral y lo que resta de año político. Desde los problemas de la vivienda, con el alquiler y el alza de precios, hasta qué hacer con el reto que supone la conocida como España Vaciada. El reto demográfico afecta a todos los rincones de nuestro país y en especial a aquellos en los que los nacimientos son pequeños milagros.

Otro de los temas sobre los que podrás opinar en el test de voto de COPE es la controvertida Ley de Memoria Democrática y la aplicación que consideras más adecuada para el texto en tu ciudad. Y es que no hay que olvidar que se trata de una cita electoral donde los ayuntamientos y gobiernos regionales serán los protagonistas, es decir, los ejecutivos que toman decisiones que más impactan en el día a día de los ciudadanos y de sus vecinos.

Tras la pandemia, uno de los elementos a los que nos hemos tenido que acostumbrar es a la presencia de las conocidas como terrazas covid, es decir, las terrazas que los locales de restauración pusieron en marcha para poder paliar los efectos económicos de la pandemia. ¿Qué crees que hay que hacer con ellas? ¿Hasta qué punto el beneficio económico que puedan sacar los locales de restauración debe estar por encima del descanso de los vecinos? ¿Son compatibles?

Estos temas y muchos más son sobre los que podrás responder en el test de voto COPE que puedes hacer en esta misma noticia y que te servirá para poder aclarar muchas de las dudas que tengas de cara a la próxima cita electoral, el 28M.

¿Cómo hago el test de voto correctamente?

Realizar el test de voto de COPE para averiguar con qué partido político tienes más afinidad es muy sencillo. Puedes hacerlo en esta misma noticia, donde está insertado el test y desde donde puedes responder a todas las preguntas. Si por lo que fuera, no eres capaz de ver el test de forma correcta, siempre puedes ir al siguiente enlace, donde se encuentra alojado el test de voto de COPE al completo:

https://elecciones.cope.es/

El test consta de 10 preguntas sobre temas relacionados con la política más cercana, teniendo en cuenta que el 28M son unas elecciones autonómicas y municipales. Tras responder cada pregunta, puedes presionar el botón de siguiente y accederás a la siguiente cuestión. Una vez respondidas las preguntas teniendo en cuenta tus opiniones sobre las cuestiones planteadas, podrás acceder a la poágina de resultados.

Cada una de las respuestas tiene una puntuación asignada, con lo que, al final de realizar el test de voto COPE podrás ver no sólo con qué partido político tienes más en común. Podrás también ver una relación de porcentajes con cada partido político, para que compruebes qué porcentaje de tu pensamiento coincide (al menos en los temas planteados), con las diferentes opciones políticas principales en nuestro país.