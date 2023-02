Carlos Herrera: "Cada pequeño rescate de los escombros en Turquía y Siria es, al menos, una señal de euforia"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Un día que nos ha dejado algunas imágenes. Hoy se repite mucho en la prensa un atardecer flamígero en Sanlúcar de Barrameda, como es habitual, con la playa aparentemente nevada, el paseo aparentemente nevado, la calzada en la Plaza del Cabildo, no es nieve, es granizo. La granizada fue tan bárbara que ha provocado no pocas inundaciones en la población.

Hablando de estropicios, ¿cómo no vamos a del estropicio político que vivimos en España? Pasado mañana seguramente estaremos comenzando a considerar también la ley trans como otra de las leyes que va a crear un notable cisco, una notable calamidad en la política española. Es la respuesta que están dando al desastre de la ley del 'sí es sí' es la solución a un estropicio tan tremendo.

Sánchez elecciones

El Gobierno está ahora mismo en un punto de no retorno. La pregunta que algunos se vienen haciendo en círculos capitalinos en las últimas horas con bastante insistencia, ¿sería contemplable, posible, probable, que incluso Pedro Sánchez no se presentará como candidato a las próximas elecciones? ¿Qué le estarán diciendo las encuestas para que incluso en el seno del propio PSOE corran ya esos rumores?

Sánchez podría no presentarse porque ser un presidente vapuleado en las urnas no es la mejor carta de presentación para los cargos internacionales a los que quiera aspirar, que va a ser su profesión en el futuro. No presentarse a unas elecciones no es la mejor carta de presentación, pero que te peguen una paliza es peor.

Sí es sí

En cuanto a la rectificación de la ley del 'sí es sí', el Grupo Socialista se presenta en el Congreso con una proposición de ley para tumbar el proyecto de ley del propio gobierno socialista y además lo hace calcando casi punto por punto la propuesta que hizo el Partido Popular al respecto, y además diciendo a pesar de que yo tomo los puntos del partido Popular, no queremos el apoyo del Partido Popular.

Con lo cual va a darse el espectáculo de un gobierno dividido y no sabemos además que intercambio de ráfagas entre unos y otros. El PSOE rectifica para evitar llegar a las urnas con un violador liberado reincidiendo en el crimen y Podemos marca distancias con su socio defendiendo su engendro ante esa parte de la población que le compra la mercancía. O los ministros de Podemos dimiten por dignidad o Sánchez destituye a Irene Montero y toda la banda de la tarta, pero ni va a pasar una cosa ni va a pasar la otra. Esta coalición es la única forma que tiene Sánchez y sus socios de gobernar.

La mascarilla deja de ser obligatoria en el transporte público

Hoy ya está en el publicado en el BOE el Real Decreto que acaba con la obligación de llevar la mascarilla en el transporte público. Yo de ustedes me la echaría al bolsillo porque hay días que vas tranquilo en el transporte público, pero hay días que tienes el aliento de un guardia en la nuca o estás agarrado a la barra que nunca sabes lo que es, mejor llevarla. Ya se la ponga o no se la ponga, es cosa suya.

Terremoto Turquía y Siria

El terremoto de Turquía y Siria nos sigue dejando imágenes y escenas del todo impactantes. Se da el caso de periodistas que están entrando en directo desde los escombros y de repente escuchan a un hombre gritar al lado. Es lo que le ha pasado a Amarashi, una reportera turca que ha dejado de contar lo que estaba contando para pedir ayuda y poder localizar a la persona que he solicitado ayuda con un hilo de voz.

En Siria un niño se ha grabado debajo de los escombros con el teléfono móvil que tenía a mano. "No sé si saldré vivo o muerto de aquí, no sé cómo describir este sentimiento, estoy bajo los escombros, aquí hay más de tres o cuatro familias y también están nuestros vecinos. Esto está temblando".

La última réplica ha tenido lugar pasadas las 10 de la noche, hora española y ha sido de cinco grados. Estando la gente debajo de los escombros, cualquier mínimo movimiento puede ser letal. De ahí que los equipos de rescate sigan trabajando contra reloj. Las cifras, como les decía, distan tanto de las primeras que les dimos a las primeras horas. En total ya son 8.100 fallecidos, casi 40.000 heridos y cuántas personas están debajo de las piedras.

Está el drama humano que aquí y allá se están produciendo lo que parecen pequeños milagros, protagonizados muchos por críos pequeños. El más tremendo ha sido el caso de la recién nacida que ha sido rescatada en el norte de Siria con el cordón umbilical sin cortar, es la única superviviente de su familia porque todos los demás en la casa, incluida la madre, han muerto. Te conmociona también ver el rescate de Nur, una niña muy magullada, muy asustada entre las ruinas.

Otra imagen, la de una niña asustada entre dos placas de cemento y todo su afán es proteger, con su brazo, la cabeza de su hermano pequeño, que también está atrapado un poco más abajo. 26 horas ha tenido que aguantar así la niña, sosteniendo la cabeza de su hermano, seguramente dando ánimos, pero cada pequeño rescate, cada pequeña victoria que se consigue arrancar de los escombros, es al menos una señal de euforia.