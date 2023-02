COPE sale a la calle para comprobar si seguimos usando mascarilla en el transporte

España se despierta este miércoles sin mascarilla en el transporte público después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes su retirada. Para comprobar si los usuarios siguen utilizándola, COPE se ha desplazado a la madrileña estación de Atocha, uno de los principales puntos de concentración de viajeros de la capital.

Hay personas que la llevan "porque están acostumbradas y ya forma parte de la rutina o porque prefieren ser prudentes, conscientes de la gran cantidad de gente a esta hora en el transporte público", señala el periodista José Luis Concejero tras hablar con varios usuarios. Algunos "no saben que ha dejado de ser obligatoria y por eso la mantienen" y otros "han decidido guardarla ya en el cajón de los recuerdos".

Yo voy a seguir con ella en el transporte por el exceso de gente

Pero tres años, más de mil días, parecen muchos para que de un día para otro desaparezcan definitivamente de nuestra vida. Por eso tras estar en el metro de Madrid, en el autobús y hablar con algún taxista, COPE ha podido comprobar que a primera hora de la mañana las mascarillas "siguen estando muy presentes entre los usuarios".

Hoy no me la he puesto, es el primer día

Quizás hayan seguido las indicaciones de la Sociedad Española de Epidemiología, que ha animado a no descartar su uso, porque consideran que sigue siendo una herramienta especialmente recomendable para las personas que presentan síntomas respiratorios compatibles con la covid-19, la gripe, el catarro, y otras infecciones respiratorias. "Yo voy a seguir con ella en el transporte por el exceso de gente, hasta que no se vea ningún caso, hace falta".

Carlos Herrera: "Yo de ustedes me la echaría al bolsillo (...) a se la ponga o no se la ponga, es cosa suya"

Otros viajeros "han decidido enseñarnos el rostro y dedicarnos una sonrisa como señal de que hoy es un día diferente nuestro país". "Hoy no me la he puesto, es el primer día", "a poder ser, nunca mas", cuentan aliviados a COPE.



DÓNDE SE SIGUEN UTILIZANDO

Pero que la mascarilla desaparezca en el transporte no quiere decir que ya quede en el olvido. "Yo de ustedes me la echaría al bolsillo porque hay días que vas tranquilo en el transporte público, pero hay días que tienes el aliento de un guardia en la nuca (..). Ya se la ponga o no se la ponga, es cosa suya", señalaba Carlos Herrera en su monólogo de las 8 de este miércoles.

Le decimos adiós en trenes, aviones, autobuses o metros, donde eran imperativas desde el 4 de mayo de 2020, así como de establecimientos sanitarios como ortopedias, ópticas y centros de audioprótesis, en los que se mantuvo obligatoria en abril del año pasado cuando se quitaron de interiores.

Sin embargo con la nueva norma tendremos que seguir usándola en residencias y resto de centros sociosanitarios para las personas que trabajen en ellos, siempre que estén en contacto con personas residentes y para los visitantes cuando estén en zonas compartidas.



También seguirá siendo obligatoria en hospitales, farmacias, botiquines o centros de salud, así como en clínicas dentales, de estética o fisioterapeutas.



Los indicadores de la covid-19 en España continúan en retroceso en los últimos meses, principalmente en el último, con una ocupación hospitalaria que ha descendido casi un 50 %, al pasar del 3 al 1,6 %, y un nivel de trasmisión en los mayores de 59 años que pisa ya un baremo normalizado, es decir 50 casos por cada cien mil habitantes.