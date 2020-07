Barbosa: "Torra se pone a repetir el numerito de la pancarta de los presos políticos, pero con la pandemia"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este martes 14 de julio de 2020.

En el filo ya de ese cambio de quincena en el que algunos comienzan los días de descanso, si tienen la suerte de hacer vacaciones...Porque se nos ha quedado un verano, muy fastidiado en lo económico para mucha gente...

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE BARBOSA

Los hay que lo hacen en Nochevieja, pero los que aprochen el verano y el cambio de temporada para hacer ese balance del año, ese calibrar lo que nos gusta de nuestra vida y lo que se puede de mejorar... Este año lo tiene fastidiado porque la incertidumbre es la tónica con la que nos ha tocado lidiar...

Miren, hoy es un día estupendo para volver a pedir responsabilidad a la gente de la calle y para pedir a los políticos que hagan el favor de coordinarse porque no está el horno para bollos.

MAPA DE LOS REBROTES DEL NUEVO CORONAVIRUS

¿Por qué decimos lo primero? Porque ahora mismo se calcula que en España hay unos 120 focos activos, y Sanidad reconoce que el virus, efectivamente, se está expandiendo en, al menos, 15 provincias.

En tan sólo tres días, se han contagiado, que se sepa, 2.045 personas. Con casos menos graves, de momento, pero con mucho asintomático, del que se contagia y no se entera, o casi no se entera, mientras va esparciendo el bicho por ahí…

Y no hay que frivolizar porque, además del peligro de contagiar a los mayores, todavía vemos a gente muy joven salir de los hospitales tras estado 70 días ingresados...

ABC

Estamos pensando, por ejemplo, en Carlos. Tiene sólo 30 y se ha tardado más de dos meses en volver a su casa de Manises, en Valencia...

Ojo con frivolizar, porque cada vez parece más evidente que, aunque se pase la enfermedad sin grandes problemas, pueden quedar ciertas secuelas , no dramáticas, pero secuelas en forma de menor capacidad pulmonar, menor capacidad auditiva. Y eso por no hablar de los trombos a posteriori.

Secuelas que no son dramáticas, pero que a un número indeterminado de personas les puede perjudicar en algo la calidad de vida. Y esto sin olvidar que hay jóvenes, como el caso de Carlos, a los que, por cosas de la genética, que no conoces hasta que te toca, el virus también les pega fuerte. Así que, si hacemos autocrítica, tendremos que reconocer que es un fracaso, como sociedad, que a estas alturas nos hayan tenido que obligar a llevar mascarilla. Si nos dan carrete, muchos bajan la guardia....

Así que ya son más de una decena las comunidades que han decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla. Hoy las mascarillas ya serán obligatorias en Aragón y La Rioja. Y mañana lo serán en Andalucía. En todo caso, el Gobierno y otras administraciones también lo van a tener difícil para librarse la crítica.

LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS

¿Qué se ha decidido en la última reunión del Comité de Emergencias? Pues que las comunidades puedan cerrar bares y comercios, y que estén obligadas a almacenar material sanitario para unas ocho semanas.

Son medias que, a lo mejor se podrían haber decidido unas semanas antes… Como, a lo mejor, se podría haber agilizado el famoso plan B para poder controlar los brotes, sin tener que recurrir al estado de alarma.

Ricardo Rubio / Europa Press / ContactoPhoto

Ahora resulta que, con la segunda ola más cerca que lejos, estamos en un vacío legal que hace que unos hagan la guerra por su cuenta y que otros se pongan de perfil...

Después de que una juez de Lérida haya confirmado que una autonomía no puede declarar un Estado de Alarma sin pedir permiso al Gobierno central, coge Quim Torra en Cataluña y vuelve a ofrecer un espectáculo, muy en su línea. En vez de solicitar ese permiso a Madrid, se pone a repetir el numerito de la pancarta de los presos políticos, pero con la pandemia... Es decir, se declara en rebeldía y trata de sortear la prohibición de la juez, con un decreto ley que pretende confinar a Lérida y siete pueblos de la zona...



TORRA AGITA LA PANCARTA DE LOS PRESOS POLÍTICOS

Esta mañana, sobre esta cuestión estamos haciendo varias observaciones: uno, Torra tiene razón en que algo hay que hacer si la situación está descontrolada en Lérida; dos. Torra, si fuera más sensato, haría caso a la juez y pediría al gobierno central que declare el Estado de Alarma parcial, sin marear la pediz con ese decreto ley que hoy entra en vigor, y que los juristas ya te están diciendo que no es la herramienta adecuada para confinar a la gente... Hasta el punto de que el asunto podría acabar en el Constitucional...

Otra observación: bien haría el Gobierno central en no ponerse de perfil, diciendo que deben ser las comunidades autónomas las que tengan el papel preponderante en estos casos, y tal cual....

Eso lo dijo ayer el ministro Illa. Pero si eso es así, si aceptamos el argumento de Sanidad de que con la Ley de Salud Pública se pueden gestionar los nuevos brotes....¿Entonces, qué hace el ministro de Justicia diciendo esto?

O las autonomías pueden gestionar la situación con las herramientas actuales o no hay plan alternativo al Estado de Alarma.... Una de dos, pero las dos cosas al mismo tiempo, es complicado...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, participan en una reunión del Comité Científico del COVID-19

Pero, vamos más allá.... Vamos a aceptar que no hay plan B.... ¿Entonces? ¿Cuándo piensa el Gobierno tener listas las nuevas herramientas jurídicas para gestionar una pandemia? Porque el bicho ya nos está mordiendo los talones...

Al Gobierno no se le criticó que decretara el Estado de Alarma. Se le criticó que pretendiera alargarlo más de la cuenta, sin buscar las alternativas necesarias.

Pues en lo que los políticos marean la perdiz, otra comunidad como Aragón ha tratado de ser pragmática, con su propia fórmula. Zaragoza y Huesca vuelven a una especie de Fase 2, “flexibilizada”, que afecta al 70% de la población de Aragón.

Eso viene a ser que no se limita la movilidad, pero se pide encarecidamente a la gente que no salga o entre en esas provincias, si no es realmente necesario. Eso, y limitar el aforo espacios públicos.

Y hay que tenerle fe al librillo del gobierno de Aragón porque, ciertamente, el brote de Huesca lo consiguieron embridar con la vuelta a la fase 2 de algunas comarcas. Sin embargo, fíjense, lo que fácil que vuelve a dar la cara, en cuanto te descuidas o tu vecino se descuida...

El viernes, Aragón notificó 68 nuevos casos, pues el sábado aumentó hasta los 128.

Los políticos bien harían en coordinarse, pero no nos olvidemos que los ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte.

REUNIÓN DE SÁNCHEZ CON MERKEL

Y, entre tanto, la economía ahí sigue... Con pedro Sánchez reuniéndose hoy con Angela Merkel, después de que ayer tuviera que pasar por el trance de rendir pleitesía al primer ministro de Holanda...

El holandés Mark Rutte viene a ser como el líder de los halcones del norte, los países de puño apretado, que no quieren soltar la ayuda europea para la pandemia, sin condiciones... Y más ahora, que han conseguido que Nadia Calviño no fuera la presidenta del Eurogrupo.... Así que a Pedro Sánchez le toca poner buena cara al holandés, cuando le suelta la chinita de que debe hacer reformas dentro de España...

El primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, ha recibido en La Haya al presidente del Gobierno de España

Traducido: las ayudas no serán gratuitas. El viernes hay cumbre europea para hablar de ese dinero, y al gobierno de España le va a lastrar su fama... Esa pulsión por gastar y no preocuparse por la deuda.