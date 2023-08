Barbosa, sobre la dimisión de Rubiales: "Hizo méritos de sobra el pasado domingo, y mucho antes también"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este viernes 25 de agosto de 2023.

Que, por cierto, algún día tendremos que hablar de ese concepto que es “La gente que hace posible Herrera en COPE” porque, ciertamente, es gente muy trabajadora, que saca adelante los guiones y todo lo que hay que hacer, con una gran diligencia, y además, por lo general, suelen ser buenas personas. Pero a veces, también les gusta mucho el cachondeo. Y esta madrugada, los muy malandrines, se han estado echando unas risas con la foto que le han sacado a Donald Trump en la cárcel de Georgia.

Ya sabemos que tanta acusación judicial, y tanto caso abierto contra él, al final le está beneficiando de cara a sus seguidores y que ya le va bien hacerse la víctima. Pero es que Trump ya esta madrugada se ha superado a sí mismo, poniendo una cara de tío malo, así con la ceja levantada y los labios apretados, que la cara es como para pedirle tabaco. La cara es como para pedirle una hipoteca variable a buen precio.

Luego hablamos de esa última declaración judicial de Trump, o de cómo la muerte del mercenario Prigozhin ha vuelto a remover el avispero de Rusia y de la guerra de Ucrania, pero es que el día viene francamente interesante por esos y por otros motivos.

Uno de ellos, por ejemplo, es que los zahoríes de la política española siguen buscando las fórmulas imaginativas (y en algunos casos escandalosamente polémicas), con las que poner en marcha un nuevo Gobierno.

También porque hoy casi todo el mundo está dando por hecho que Luis Rubiales va a presentar su dimisión, a no ser que esa cabeza tan explosiva se arrepienta a última hora. En principio, ayer comunicó a su entorno que, cinco días después del beso no consentido, se dispone a entregar la cuchara. Algo para lo que hizo méritos de sobra el pasado domingo, y mucho antes también.

El PSOE, a vueltas con la fórmula "mágica" jurídica que acepte una amnistía dentro de la Constitución

En todo caso, si empezamos por lo de más calado político, tenemos que decir que estos treinta y tantos días que faltan para la investidura, o intento de investidura, de Alberto Núñez Feijóo, se nos van a hacer largos. Porque tú escuchas a unos y otros y es que te come el ansia viva, es que ardes en deseos de que pase el tiempo rápido para averiguar cómo va a acabar esto. Nos tienen intrigadísimos. Porque tanto lo que se han propuesto unos, como lo que se han propuesto los otros suena, a priori, a misión imposible.



El PP tiene un mes para buscar cuatro votos en un desierto (ahí es nada). Y Pedro Sánchez tiene tres meses, algo más de tiempo, pero nada menos que inventarse una amnistía dentro de la Constitución. A ver cómo se come eso. Porque lo de cascarse una amnistía que deje a Puigdemont libre de polvo y paja sin salirse de la Constitución suena a hacer una tortilla sin romper los huevos. Y cuando intentas semejante ocurrencia, o te quedas sin tortilla o, efectivamente, los huevos acaban rotos.



De momento, el PSOE nos tiene en ascuas porque no da pistas de por dónde pueden estar yendo las probaturas en la cocina jurídica de Conde Pumpido. Pumpido es el que sabe de esto. Puede ser un magistrado siniestro, en el sentido mas izquierdista del término, pero de tonto no tiene un pelo. De hecho, es una mente brillante que actúa, además, como hilo conductor entre el Zapaterismo y el Sanchismo, dándole un sentido de proyecto global a la deriva populista, posmoderno, como lo que quieran llamar ustedes, que inició el PSOE a partir de 2004.



Y hablando con unos y otros, con juristas que saben de esto, te dicen que “amnistía como tal” no puede haber, a no ser que Sánchez esté dispuesto a asumir que la democracia española no es tal cosa y que en realidad llevamos viviendo desde el 78 en un régimen capaz de imponer sentencias injustas, que ahora haya que borrar de los registros de la historia, pidiendo poco menos que perdón a los condenados o perseguidos judicialmente.

Los propios letrados del Congreso ya rechazaron en un informe el intento de camuflar “un indulto general”, “bajo otros títulos u objetivo”. Es decir, precisamente lo que se está intentando cocinar ahora. Y si uno se cree lo que dice el Gobierno (otra cosa es que todavía te creas lo que pueda decir este Gobierno en funciones), eso no va a suceder.



Si uno escucha a la ministra María Jesús Montero y se cree que el escandaloso perdón, el escandaloso trato de favor judicial, de privilegio judicial a unos delincuentes, no va a sobrepasar el marco Constitucional, ni limpiarse, salva sea la parte, con el artículo 14 de la carta magna que consagra la igualdad entre los españoles, a ver cómo lo hacen. Porque lo que digan los Errejones y los Urtásun sobre que “la amnistía sí cabe en la Constitución, de verdad, de verdad, que me lo ha dicho Pérez Royo", miren, vale lo mismo que lo que seguramente usted o yo podamos opinar sobre física cuántica. De hecho, pertenecen a esa casta política que ya nos dijo que la ley del solo sí es sí no iba a beneficiar los violadores. O sea, como para creerles.

Y si Pumpido ya nos dio pistas con la ley del aborto de que la actual mayoría progresista es capaz, como los zahoríes, de encontrar dentro de la Constitución nuevos derechos que hasta ahora no se habían visto, como el derecho a disponer del propio cuerpo, no descarten nada.

Lo mismo te están diciendo que aquí no se va a sobrepasar el marco Constitucional, con el cinismo del que sabe que ya se las apañará Pumpido para hacer el marco constitucional sea lo suficientemente movible como para que si la amnistía no puede ir a la Constitución, pues que sea la Constitución la que vaya a la amnistía. Como lo de Mahoma y la montaña.

Y si la cosa queda un poco chusca y los de la derecha lo recurren, cuando Pumpido tenga que estudiar la constitucionalidad de la fórmula que el propio Pumpido haya podido susurrar previamente al PSOE, a Puigdemont lo tendremos liberado ya desde ni se sabe. Política de hechos consumados.

Y el PP, ante el reto de constituirse como la alternativa liberal frente al separatismo en poco más de un mes

Esto es lo gordo, esto es lo que va a marcar el devenir del modelo territorial y de la dinámica política de este país en los próximos tiempos. Luego está lo interesante: el saber cómo puede gestionar el centro derecha español el reto que supone ofrecer a la sociedad española una alternativa liberal, moderada, frente a esa alianza de la izquierda con el separatismo más excluyente. Y aquí lo que está claro, conforme pasan las horas, es que Feijóo lo tiene muy difícil, más allá de reivindicar esa opción política alternativa y de sembrar para lo que pueda venir, en caso de que Sánchez no encontrara la fórmula para hacer pasar “amnistía como animal acuático” o que, aun con eso, a Puigdemont le diera el siroco y provocará una repetición electoral.

Pero en el corto plazo, en esos 35 días de buscar 4 votos en un desierto, las posibles soluciones se antojan o imposibles o rayanas con el pensamiento mágico.

- Que el PNV pueda irse con Feijóo antes de las elecciones vascas, está descartado.

- Que el PP le pueda ofrecer a Junts, algo que a Junts le pueda interesar, suena también a lo de los huevos y la tortilla, con el riesgo añadido de caer en la contradicción de dar legitimidad como interlocutor al delincuente fugado, algo que tanto nos está escandalizando si es Sánchez el que da legitimidad al delincuente fugado.

Además, el PSOE sigue con las prebendas, y ayer también les ofreció grupo parlamentario propio a Junts y al PNV en el Senado. Cosa que, por cierto, tendrá que validar el PP, que está mosqueado por cómo se ha forzado el reglamento para hacer lo mismo en el Congreso. Así que queda lo de cerrar los ojos, y apretarlos muy fuerte, y desear que haya un puñado de “socialistas buenos” que al final se rebelen y voten en conciencia. Que es un poco la especie que se ha escuchado en las últimas horas por los mentideros políticos. Algo que no tiene visos de suceder, porque los supuestos socialistas buenos hablan tanto como poco han hecho hasta el momento, a la hora de la verdad.



Y aun así, la idea ha indignado mucho en la dirección del PSOE. Pues habría que recordar al PSOE que lo que vale para ensalzar el artículo 99 de la Constitución, también debería valer para permitir la libertad del voto en conciencia.

No se vale recordar que el sistema parlamentario permite que gobierne el que no ha ganado las elecciones pero es capaz de negociar más apoyos, y al mismo tiempo no aceptar que los diputados no tienen por qué votar en bloque lo que les pida su partido político.Si aceptas nuestro modelo parlamentario, lo aceptas para todo. Para tu dinámica frentista de bloques, pero también para aceptar que los ciudadanos votamos una lista con diputados concretos que nos representan en el Congreso. Y esos diputados, en teoría, están para defender los intereses de sus electores, no de esa maquinaria de colocación que son los partidos.

Si un socialista de Toledo entiende que el privilegio al separatismo catalán perjudica al votante socialista de Toledo, debería poder votar en conciencia. Y eso no sería transfuguismo. Si aceptamos el sistema parlamentario, que sea para todo, no sólo para lo que nos convenga. Pero, vamos, ya les digo: Lo de los socialistas buenos, ahora mismo, está más cerca del pensamiento mágico, que de otra cosa.

El asunto "Rubiales" parece que se zanja hoy

Y una vez analizado lo gordo, y lo interesante, toca hablar de lo inevitable, que es la dimisión de Luis Rubiales. Sé que esta semana ha habido gente a la que le ha dado mucha pereza el tema porque todo aquello que secuestre la izquierda caviar, la izquierda inquisitorial, puede dar mucha pereza. Y además, cuando uno ve que hay alguien tirado en el suelo y siete tíos ya pegándole patadas, como que no te apetece convertirte tú en el octavo que también se ponga a pegarle patadas.

Y además, también sé que puede ser bastante estomagante el espectáculo de ver a auténticos arribistas, a auténticos trileros que no han criticado a Rubiales o que directamente lo han protegido todo este tiempo cuando surgieron otras polémicas gravísimas, ponerse ahora los primeros en denunciar a Rubiales, porque, ahora sí, ayer se empezaron a oler que iba a caer.

Estas últimas horas hemos tenido también mucho de eso, mucho cobarde y mucho cínico sumándose a última hora al coro contra Rubiales, después de haber chupado del bote de Rubiales. Todo eso es así. Pero es que, en este caso en concreto, hay motivos de sobra para alegrarse de que Rubiales comunicara ayer a su entorno que hoy presentará su dimisión, a no ser que le dé el puntazo a última hora y se arrepienta. Porque ya la mera imagen de un tío que representa a España, y que está a pocos metros de la Reina, tocándose la entrepierna, como si fuera un primate, ya es para decir: “mira, se acabó”. Este tipo no puede manchar la imagen del país así. Pero es que lo del beso sin consentimiento a una subordinada no se puede permitir si queremos tener una sociedad que avance en igualdad.

Y no se dejen llevar por la matraca feminista radical de Montero o Díaz. Póngase en la piel, por ejemplo, de su hija o de su nieta de 6 años, que dentro de un tiempo (antes de lo que se cree porque la vida pasa volando), pedirá por ahí su primer trabajo. Pensemos si queremos que nuestra hija pueda tener jefes que le den picos en los labios sin permiso, aprovechando momentos de supuesta euforia o supuesta simpatía.

El caso es que Rubiales parece que decidió tirar la toalla porque ya no estaba claro ni siquiera que se fuera a poder celebrar la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, en la que este mediodía pretendía parapetarse aprovechando lo de siempre: que eso es un nido de estómagos agradecidos que tragan con lo que sea. El problema para toda esa fauna es que la denuncia de la jugadora pidiendo medidas ejemplares lo cambió todo. Y más, al saberse que Rubiales trató de presionarla para que diera la cara por él.

Y con la FIFA abriendo ayer un expediente a Rubiales, ya ni el Gobierno podía conformarse con un castigo intermedio para salir del paso. Ya lo de que Rubiales se auto-impusiera o aceptara una inhabilitación de sólo seis meses no parecía suficiente. Y mira que el Gobierno se lo ha tomado con calma. Estamos hablando de un tipo al que no se atrevieron a meter mano por otro tipo de escándalos, igualmente truculentos, como orgías con dinero de la Federación, comisiones por llevar la Supercopa a Arabia e incluso informaciones sobre que había grabado con un micrófono oculto a miembros del ejecutivo.

Pues la bola se ha hecho tan gorda, que hasta el Gobierno (al igual que muchas federaciones territoriales, clubes y jugadores que hasta ahora no habían tenido valor) ayer ya iniciaron el ataque definitivo. De hecho, si no dimitía hoy por las buenas, el Consejo Superior de Deportes ya había confirmado que el lunes iba a trasladar las denuncias presentadas al Tribunal Administrativo del Deporte, que le podía meter una inhabilitación por infracción grave, que ya no sería de meses, sino de dos a quince años.

Cinco días de tormenta. Cinco días de un beso, que, salvo giro de última hora, ha podido tumbar a un personaje al que le quedó grande su puesto.