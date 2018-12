Barbosa: “La propuesta de Torra de desfranquizar España es un insulto a nuestro país como Estado democrático"

Buenos días, saludos de Sergio Barbosa, en esta mañana de miércoles 26 de diciembre día de San Esteban, día de canelones, de reciclar sin compasión las obras de Nochebuena y Navidad y de ir pensando en tomar un poquito de quinoa o de verduritas al vapor antes de que la Nochevieja diga otra vez aquí estoy yo con el correspondiente atracón y maltrato para el cuerpo.

La verdad es que son días en los que los médicos prefieren mirar para otro lado ante la evidencia de que mucha gente se pone ciega de marisco, de cordero, de carne roja, de alcohol, de todo lo que te sube el ácido úrico; como si esto fuera un concurso para ver quién es el primero en casa que sufre la gota aquella dolencia que obligaba a los Austrias a ir en la sillita. Pues guarden fuerzas porque además de los asuntos gastronómicos este valle que hay entre la Navidad y el resto de las fiestas es un momento crucial para estar en contacto con los Reyes Magos y asegurarse de que han apuntado bien los regalos encargados. Que parece una tontería pero los Reyes ya tiene una edad y se estresan mucho con esto, y ya se sabe que los niños posmodernos, los jodidos niños posmodernos, se conforman o no se conforman con cualquier cosa: ese juguete lo dicen de la suma que está de Oriente la guitarra de la patrulla canina se ha agotado pero tenemos la de Peppa Pig, y Baltasar desencajado diciendo que qué Peppa Pig ni qué ocho cuartos; total que se acercan esos días en los que un Rey de Oriente es capaz de sobornar a los jugueteros a practicar el cohecho, la prevaricación, con tal de dar gusto a todos los niños del mundo; y es que eso de dar gusto a todos es muy complicado.

En Andalucía, sin ir más lejos, estamos a punto de pasar de las musas al teatro. PP y Ciudadanos ya han cerrado el acuerdo programático pero ahora toca repartirse los sillones del Gobierno de la Junta y hoy mismo negociar ya oficialmente la composición de la Mesa del Parlamento que debe constituirse mañana. Pues el líder de Vox, Santiago Abascal, puede salir ahora mismo por cualquier sitio; primero, porque le sabe a poco el acuerdo que baja los impuestos, plantea medidas para evitar la corrupción en las ayudas a la formación o que pretende garantizar por ejemplo que los médicos andaluces garanticen 10 minutos de atención a cada paciente. Pero es que además Abascal ha criticado con dureza la foto de la estación de tren de Jerez, la reunión que ayer mantuvo el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, con los líderes de Podemos e Izquierda Unida. Parece que no llegaron a un acuerdo, parece que tampoco querían esconderse demasiado porque si no, no te tomas un café en una estación de tren, pero Ciudadanos buscaría meter a los izquierdistas en la mesa con tal de no tener que apoyarse en Vox, al menos así se ha interpretado.

Abascal habla de cordón sanitario y critica a Ciudadanos por no sentarse con el partido, dice de Ortega Lara, y sí con los socios de Otegi o de Torra y para acabarlo de adobar Susana Díaz dice que piensa presentarse a la investidura aunque no tenga apoyos. Vamos que Andalucía está de lo más interesante.

Mientras España afronta el primer día, más o menos laborable, salvo en Cataluña tras el mensaje del Rey, ese mensaje de hay que hacer algo con los jóvenes de este país. El Rey hizo énfasis en la convivencia y en el respeto a la ley y para eso es necesario lucrar a toda la juventud, esa juventud que corre el riesgo de desentenderse de todo porque siente que está fuera del juego y normal que lo esté con un 33% de paro y que de trabajar lo haga con un contrato temporal, en casa y 70% de los casos, para al final cobrar una media de 943 euros, muchos de ellos menos de eso. Hoy planteamos una imagen mental: si pones en fila a 100 muchachos y muchachas menores de 25 años y les preguntas cuántos de ellos pueden vivir por su cuenta sin depender de los padres, solo ocho de ellos darán un paso al frente, 8 de 100 los otros, 92 se quedarán en el sitio con el ceño fruncido. Estos días se los encontrarán de camareros, envolviendo regalos, de asistentes en las tiendas de juguetes, etc, etc. Pues a ellos estuvo dedicado especialmente el discurso de Navidad del Rey que llamó la atención por su cercanía y su carga social, ya no el discurso con motivo del Día de la Constitución recordarán Felipe VI lanzó una idea fuerza, vino decir que aquí la clave o una de las claves, es el estado de bienestar bueno pues los partidos políticos dedicaron la Navidad a valorar las palabras del Rey después de Moncloa arrimara el ascua a su sardina diciendo que lo dicho por el Rey está en sintonía con Pedro Sánchez, Cristina Narbona fue la encargada de hacer la valoración oficial del PSOE

La verdad es que PP y Ciudadanos hicieron frente común para valorar positivamente las palabras del Rey, y lo hicieron no solo por la carga social del discurso sino por volver a recordar, aún sin mencionar a Cataluña, que la clave de todo está en respetar las reglas de juego. Para el número dos del PP, Teodoro García Egea, Constitución es sinónimo de convivencia.

Más o menos lo que vino a decir Albert Rivera a través de Twitter y lo que remachó Juan Carlos Girauta ante los periodistas que tuvieron a bien trabajar el día de Navidad: sin respeto a la ley sería la ley de la selva y eso no hay país moderno que se lo pueda permitir.

Y luego está Podemos que ante la cercanía del Rey con los jóvenes no ha tenido más remedio que admitir que el discurso tenía ciertos aciertos, valga la redundancia. Pero para compensar. Pablo Iglesias ha querido meterse a intérprete del Rey para decir nada más y nada menos que con ese discurso el Rey ha reconocido de forma indirecta que se equivocó con aquel discurso del 3 de octubre en el que pidió respeto a la ley ante la rebelión separatista; eso es mucho decir porque el Rey ni ha mencionado a Cataluña directamente ni ha dicho nada que no haya dicho otras veces. Sin embargo Pablo Echenique hace su lectura particular.

Pues si Podemos gusta de arrimar el ascua a su sardina a los soberanistas catalanes, cuando se trata de valorar el discurso del Rey lo que les gusta directamente, y más en estas fechas navideñas, es interpretar el papel del Grinch, que el discurso fue decepcionante, que fueron palabras vacías (como si la matraca soberanista fuera un dechado de originalidad) y que el Rey se equivoca porque el problema en Cataluña no es de convivencia sino de democracia. Y hombre aquí, Quim Torra tiene razón pero no como él lo interpreta porque el problema fue de democracia cuando los soberanistas decidieron pisotear la Constitución y el estatuto e ignorar a más de la mitad de la población, que eso se nos olvida muchas veces. Sea como sea, Torra ha venido a echar agua fría sobre el optimismo con el que volvió Pedro Sánchez del Consejo de Ministros en Barcelona, dice el presidente catalán que como no permita el derecho de autodeterminación que se olvide Sánchez de contar con su apoyo para aprobar los Presupuestos. Vamos, entre unas cosas y otras, a Torra no se le ve muy por la labor. El discurso de siempre sobre el juicio, los presos políticos y tal y Pascual.

Estas últimas horas hemos conocido también que en la famosa mini cumbre de la semana pasada Torra le puso deberes a Sánchez. Le dio un documento con 21 puntos entre los que se encuentra la mediación internacional para desfranquizar España, lo cual supone un insulto a España como Estado democrático miembro de la Unión Europea y de la OTAN, y como si Cataluña fuese el Sáhara Occidental. Pero claro, estamos hablando de la gente, porque ha dicho que aquí hay una crisis humanitaria, que hay presos políticos; así que con estos bueyes tendrá que dar Pedro Sánchez.

Y un día más habrá que reflexionar sobre la situación de Eduardo Zaplana, el exministro sigue en el hospital de La Fe de Valencia tratándose de la leucemia que padece. La juez sigue decidida a enviarle de nuevo a la cárcel en prisión provisional y por lo que sabemos la Fiscalía no tiene intención de pedirle lo contrario; y eso a pesar de los informes que apuntan a que podría sufrir una muerte súbita. No pierdan de vista este asunto porque puede traer cola