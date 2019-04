Barbosa: "Montero no sabe que el PSOE indultó a Armada y no aclara si lo hará con los independentistas"

Audio

Son las 8, las 7 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en esta mañana de Miércoles Santo. Miércoles 17 de abril. Un día estupendo para que muchos se cojan unos días de descanso. Segunda fase de la Operación Salida en las carreteras con los aeropuertos un poco más tranquilos una vez que los pilotos de Air Nostrum han desconvocado su huelga.

Lo que no tiene arreglo es el tiempo que hoy empieza a estropearse con un frente que entra por el oeste y que esta misma tarde empezará a dejar agua en la mitad occidental de la península.

Lo que tampoco tiene buena pinta es la cara de Cristiano Ronaldo. El portugués se ha llevado un buen disgusto al quedar eliminado de la Champions por el Ajax. ¡Menudo negocio han hecho el Madrid y Cristiano separando sus caminos!

Por contra, lo que sí pinta bien, por lo menos para sus seguidores, es lo del Barça. Se le está poniendo cara de campeón de la Champions a Messi después de haberse metido en semifinales. Y miren, para los amigos de las cábalas, ¿saben cuándo ganó el Real Madrid su sexta Copa de Europa? En 1966, el año que se quemó la Catedral de León. Este año el Barça busca su sexta Copa de Europa y resulta que se ha quemado otra catedral, la de París. Los supersticiosos ya tienen material para entretenerse.

El caso es que nos sigue sobrecogiendo la imagen de la destrucción. La imagen de ese naufragio en el que se ha convertido el interior de Notre Dame. Dicen los bomberos que media hora más y la fachada con las dos torres se hubieran venido abajo. Y conforme avanzan las obras se entiende el reto tan grande al que se enfrentaron los centenares de profesionales que se jugaron el tipo, que se jugaron la vida por salvar ese emblema de la cultura europea.

Donald Trump decía utilizar aviones desde el aire, pero los bomberos saben que la piedra absorbe el agua y aumenta de peso, por lo que remojar demás la zona no era muy aconsejable. Pero es que la techumbre suponía también un reto considerable. Por debajo vigas de madera antigua que ardían como un demonio, pero arriba, en la superficie, tejas que están pensadas para que no pase el agua y que no dejaban pasar el agua hasta que caían al interior de la nave. Y dentro de la nave central, pues subiendo la temperatura, así que bastante hicieron evitando que el juego llegara a las torres donde las campanas podrían haberse fundido, provocando un colapso total. Es que no habría ahora mismo Notre Dame que restaurar.

Y entre medias, los valientes que hicieron una cadena humana en el peor momento para rescatar las reliquias y las obras de arte. El incendio de Notre Dame ha sido un drama global, pero ahora va a dar paso a la epopeya 100% francesa porque si algo se les da bien a los franceses es convertir una desgracia en una causa nacional. De momento ya han recaudado más de 750 millones de euros para la reconstrucción y el presidente Emmanuel Macron dice que lo tiene claro, que lo van a hacer en tan solo 5 años.

Estamos muy pendientes de Francia en un día en el que aquí en España hoy toca hablar de debates, del que ha de venir y del que ya se ha producido está pasada noche entre los segundos espadas. Cayetana Álvarez de Toledo por el PP, la ministra María Jesús Montero por el PSOE, Irene Montero por Podemos en lugar de Alberto Garzón, que era el que en principio estaba previsto, Arrimadas por Ciudadanos, Aitor Esteban por el PNV y Rufián por Esquerra. Un tostón de 2 horas donde Álvarez de Toledo empezó fuerte, Arrimadas terminó mejor. Ambas hicieron causa común contra el PSOE. Rufián hizo de Rufián, el PNV pidió el voto de todos los vascos, no vaya a ser que se despisten y voten a Bildu. Y luego hubo algunos momentos interesantes.

Resulta que la ministra Montero no sabe que su partido indultó al general Armada por el 23F y no quiere dar pistas sobre si indultarán ahora a los separatistas. Y luego está el choque entre PP y Podemos a cuenta de los abusos sexuales y el polémico consentimiento explícito. Se llegaron a amenazar con ir a los tribunales. El caso es que habrá que ir pensando en pagar un suplemento a los miembros de la Junta Electoral porque no se recuerda una campaña en la que la Junta haya tenido que tomar tantas decisiones, haya tenido tantísimo trabajo.

Atresmedia ha tenido que reformular el único debate con los grandes candidatos de manera que Vox, al final, se queda fuera del mismo. La Junta lo ha suspendido atendiendo a una reclamación de soberanistas catalanes, PNV y Coalición Canaria. Es verdad que han ido a tocar las narices, pero con la ley en la mano seguramente tienen razón.

¿Por qué se invita a Vox que no tiene un 5% de representacion parlamentaria y se deja fuera a los partidos que si están en el Congreso? Pues estas son las cosas que pasan cuando el presidente del Gobierno se inventa un debate a su medida. Decide que no quiere un cara a cara con el candidato con más escaños en el Congreso mientras se monta un debate a 5 en el que no están los que tienen representación parlamentaria, pero si el partido emergente que a él le conviene enseñar para meter miedo con lo de que viene la ultraderecha.

Otra cosa, efectivamente, es que tenga sentido que la Junta se pueda meter en cómo organiza o deja de organizar un debate a un medio privado. La cuestión es que Pablo Casado ha aprovechado para insistir en su idea original: un duelo a solas con Sánchez mano a mano en el OK Corral de la política española.

Dejar fuera a Vox supone que Sánchez pierde la oportunidad de vender esa noche el mensaje de “señoras y señores votantes, aquí tienen a la ultraderecha en carne mortal. Asústense y, sobre todo, vótenme”. Pero mejor eso que no tener que incluir a todos los partidos en un debate con los separatistas saludando al tendido y diciendo algo así como “hola Pedro, aquí estamos, te queremos de presidente porque creemos que nos puedes dar lo que queremos, así que así están las cosas”. Y Televisión Española, que está muy molesta con Pedro Sánchez, pidiendo, aprovechando ahora que ese debate a cuatro finalmente vaya a la televisión pública.

Pero vamos, no se crean ustedes que esa ha sido la única decisión que ha tomado la Junta Electoral. También se ha permitido que Junqueras de el viernes una rueda de prensa, mitin desde Soto del Real. Y que Rufián de un mitin desde la cárcel de Lledoners. Lo que ya no se ha permitido es que los procesados salieran a la calle para participar en la campaña.

No nos vamos a aburrir en una campaña en la que hay que estar atentos, por cierto, porque no es que haya muchos candidatos, es que, como venimos contando, los mismos candidatos parece que tienen como más candidatos dentro de ellos mismos, como si fueran clones, como si fueran gemelos que en un sitio dicen una cosa y en otro sitio dicen la contraria. Por ejemplo, Pablo Iglesias. Ya sabemos que le gusta cabalgar la contradicción. Y eso pasa, por ejemplo, por alentar el separatismo en Canarias y al día siguiente gritar “viva España” en La Rioja.

Podemos hablando de patriotismo en las últimas horas mientras el centro derecha ha puesto el foco en el bolsillo. El Partido Popular, que se dejó enredar por el PSOE y tuvo que ir desmintiendo que fuera a bajar las pensiones un 40%, ahora dice que las quiere mantener e, incluso, subir. La financiación de las pensiones, desde luego, va a ser el gran reto económico. Y Ciudadanos lo que quiere es que hasta seis millones de familias se benefician de deducciones fiscales. Para que sean un ejemplo con una familia tipo, unos 1200 € se podrían ahorrar las familias que tienen dos hijos. Eso y suprimir en toda España el impuesto de sucesiones como ya ha pasado en Andalucía.

Como PP y Ciudadanos están muy interesados en interpelar a eso que se llama la clase media, también hay que pensar en los hijos, en la educación, en los valores, en el colegio. Pues Albert Rivera tiene una receta y una propuesta para dentro de las aulas.

Esta bien lo de pensar en la educación porque estamos en un tiempo de cambio de valores y sensibilidad. A veces puede que demasiada sensibilidad, como es el caso del animalismo. Eso de tratar a los animales exactamente igual que a los seres humanos y que nos ha dejado un episodio bastante llamativo. Hay que situarse en Cataluña, en el municipio gerundense de Riudellots, un sitio donde ya saben lo que es el pernil, el fuet y el cochino blanco.

Bueno, pues un grupo de activistas, lo mejor de cada casa, asaltaban la pasada madrugada una granja para evitar el sacrificio de los cerdos. El objetivo era liberar, al menos, a 7 cerdos. Tuvieron un primer momento tipo Misión Imposible, que es cuando accedieron a las instalaciones con pasamontañas y vestidos de negro. Se metieron y dieron un susto, por cierto, de muerte a los animales, que chillaban lo que no está escrito, y llegaron a coger a un cerdo en volandas. El animal, el pobrecito, no había visto una igual en su vida.

Vamos a ver, cualquier experto en bienestar animal les contaría a estos muchachos que eso provoca bastante estrés al animal, pero es que luego tuvieron un momento Tita Cervera, que es cuando algunos de ellos decidieron encadenarse. Total, que la fábrica tuvo que detener la producción durante unas horas con las consecuentes pérdidas económicas, pero los activistas no se vayan ustedes a creer que se asustan, estaban encantados porque eso es lo que buscaban.

Pues así están las cosas. Está bien tener empatía con los animales y garantizar que los sacrificios se lleven a cabo de manera que no sufran, pero a lo mejor en algunas cosas nos estamos pasando.