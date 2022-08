Barbosa: “El espectáculo de Barcelona es lo más vergonzoso que se ha visto en este país en muchísimo tiempo"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este jueves 18 de agosto de 2022.

Hay días que uno se levanta de la cama y le da por pensar. ¿Sabes eso que te quedas un poco ensimismado, sentado al borde de la cama antes de que el cuerpo arranque? Pues un poco así. Y, de repente, te viene a la cabeza algo que escuchaste en la radio o que has visto en la tele y te preguntas a ti mismo: "¿Y a mí si me pasa eso, qué es lo que haría? ¿Cómo reaccionaría?".

Por ejemplo, imagínate que eres bombero en la Comunidad Valenciana y estás con tu familias disfrutando de unas merecidas vacaciones en la provincia de Castellón. Y resulta que te dicen que los bomberos que no estén de permiso, si quieren, solo si quieren, porque no se les obliga, que sería de gran ayuda que se incorporen a la lucha contra el fuego de Bejís.

¿Tú que harías? Le dirías a tu familia: pues nada, me voy. Cambio mis vacaciones, por ese infierno en el que muchas veces te juegas el tipo. Pues seugramente dirías que sí, porque si has elegido ser bombero es porque estás hecho de otra pasta, y el deber es el deber, y además te duele que se queme tu tierra.

Son ya 12 mil las hectáreas que se han quemado entre Alicante y Castellón. Lo de Bejís sigue siendo lo más complicado y ahora en seguida actualizamos datos. Y además seis personas siguen ingresadas, tras el episodio del tren que casi se mete en pleno incendio y tuvo que dar marcha atrás, no sin que antes, una serie de pasajeros salieran del tren, campo a través, en medio del pánico.

Esa sería otra buena pregunta: "¿Tú qué hubieras hecho, si te toca ser la maquinista de ese tren? ¿Y cómo pasajero, cómo te hubieras comportado?" Pues seguramente, hasta que no te ves en una igual, no sabes cómo podrías reaccionar. De hecho, por no saber, no sabemos todavía, a ciencia cierta, qué pasó realmente en ese tren.

Porque Renfe y Adif insisten en que nadie les avisó de que había un incendio cerca de las vías, que la maquinista dio marcha atrás evitando que el tren acabara engullido por las llamas y que los pasajeros que salieron del tren lo hicieron por su cuenta y riesgo, presos del pánico. Sin embargo, hay pasajeros que aseguran que la que estaba nerviosa fue la maquinista y que, cuando le insistieron en que les dejara salir, ella misma les facilitó la salida.

En fin, el tiempo dirá porque, como decíamos a las seis, a toro pasao, todos somos Curro Romero y tenemos claro lo que se tendría que haber hecho.

Pero con un incendio que se vino arriba de forma tan virulenta en tan pocos segundos, tomar decisiones rápida y acertadas por parte de las autoridades, de la maquinista y de los propios pasajeros que entraron, lógicamente, en pánico, no era fácil. Lo que está claro, desde luego, es que tanto los que se quedaron en el tren como los qe comenzaron a transitar por las vías, las pasaron relamente canutas.

El tiempo dirá quién actuó correctamente, pero lo que nadie duda es que agradable no fue para nadie. A ver qué conclusiones saca la investigación en marcha.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS DE BARCELONA Y CAMBRILS MANCHADO POR LOS INDEPENDENTISTAS

A todo esto, qué quieren que les digamos de lo que pasó ayer en Barcelona. Si es que, hay cosas que se comentan por sí mismas, o no. O son difíciles de comentar, precisamente porque cuesta encontrar las palabras que mejor describan el bochorno absoluto, la indignación que sintió la inmensa mayoría de la gente al comprobar lo que fueron capaces de hacer los de la tropa de Puigdemont.

Qué decir de la vergüenza ajena que, quien más y quien menos, ha experimentado en las últimas horas al comprobar cómo el fanatismo de los separatistas catalanes es capaz de boicotear un acto en homenaje a la víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña

Se cumplían cinco años de los atentados de Las Ramblas. Se recordaba a los 16 muertos, entre ellos dos niños que fueron asesinados a sangre fría por aquella furgoneta que aceleró por las Ramblas para llevarse por delante a cuántas más vidas mejor. Se estaba guardando un minuto de silencio.

Un minuto de silencio de esos que, si tienes dos dedos de frente, si tienes un mínimo de humanidad, y si no estás de psiquiatra forense, lo que te pide el cuerpo es respetarlo, fusionarte con ese momento de recogimiento en el que conectas con el sentir de los padres que han perdido a un hijo, o de la mujer que ha perdido a un marido.

Pues nada, los del lacito amarillo se plantan allí y rompen el minuto de silencio para aclamar a la imputada por prevaricación Laura Borrás y para cantar consignas conspiranoicas: “Que si los atentados en realidad los cometió el CNI y la malvada España". Y los asistentes, los que sí habían ido a rendir homenaje a las víctimas, pues aguantando el tirón con la cara que se le pone a uno cuando siente entre vergüenza, rabia y estupor.

Porque el espectáculo, ciertamente, es de lo más vergonzoso que se ha visto en este país en muchísimo tiempo. Es verdad que ya la liaron en su momento en un acto en Matausen, donde no respetaron la memoria de los españoles muertos en los campos de concentración cuando llegaron a comparar a los presos del 1 de octubre con las víctimas de las cámara de gas.









Pero lo de ayer ya se lleva la palma. ¿Qué me dicen de esa Laura Borrás, hasta hace dos días presidenta del Parlamento catalán, fanática seguidora de Puigdemont, a la que han tenido que echar los próximos separatistas del cargo porque, aún estando imputada por presunta corrupción, se negaba a dimitir, en plan populista, como si fuera la Evita Perón del mundo indepe.

Bueno, pues ayer, en pleno homenaje a las muertos de Las Ramblas y Cambrils, cuando ve que los suyos están pisoteando el minuto de silencio, animándola a ella en plan “grupo ultra” en vez de decirles que se callen y respeten a las víctimas, coge la señora y se pone a jalearlos, como si fuera una estrella de rock, saludando a sus fans.

Vamos, es que han perdido, por completo, el sentido de la vergüenza. Pero es que termina el acto y con las víctimas humilladas e indignadas porque les han robado su acto de homenaje, todavía hubo algunos fanáticos de la independencia y el España nos roba que se encararon a las familias de las víctimas, a la gente que a lo mejor ha perdido a un pariente, para llamarles burros y españoles de mierda. Le decía este personaje a una víctima los atentados que él también era víctima del terrorismo porque es catalán, es que no se te puede ir más la pinza.

Ahora Colau, Rufián, y algún que otro periodista de los que trabajan en la maquinaria propagandística del supremacismo identario dicen sentirse abochornados. Ahora dicen que lo de ayer ya fue pasarse tres pueblos. Pero lo cierto es que han tenido que esperar a ver lo de ayer, para darse cuenta de lo que es el fanatismo que hay detrás del lacito amarillo.

Cuando se mentía a sabiendas, dando datos falsos sobre la economía para fomentar el España nos roba, no vieron nada raro. Cuando pusieron a los medios públicos catalanes al servicio del odio y la propaganda, que es en lo que siguen, no vieron nada raro.

Cuando algunos defendieron la idea estrafalaria de que las leyes están por debajo de la voluntad del pueblo, siendo el pueblo lo que ellos digan que es el pueblo y que votar era democracia, así sin más, sin hacerse más preguntas, tampoco vieron nada raro.

Cuando empezaron a usar y a vestir un símbolo, el lacito amarillo, para diferenciar a los buenos catalanes de los malos catalanes, como hicieron los nazis con la esvástica, tampoco vieron nada raro.

Pues nada, hombre, enhorabuena por haberos puesto las gafas del sentido común. Tiempo os ha costado, ¿eh?.

Y no, no son cuatro locos de Junts per Catalunya que se han quedado atrapados en el poder, son unos tipos que están dentro del Gobierno de Cataluña. El mismo gobierno al que Pedro Sánchez ha permitido violar los derechos de los catalanes castellano-hablantes.

La misma ideología a la que se quiere mantener con un hilo de vida política para volver a la pax catalana, consistente en que los separatistas mangoneen Cataluña, a cambio de que otros vayan tirando en Madrid. Y cuando vuelvan a plantear un pulso antidemocrático, pues algunos sorprendidos se volverán a echar las manos a la cabeza.

¿UN PLAN ENERGÉTICO EFECTIVO?

Y es que, el Ejecutivo a lo que ha dedicado las últimas horas, principalmente, es a tratar de dar a entender que sus medias energéticas y económicas van en la buena dirección. Una semana después de que se aplicaran las restricciones de luz y aire acondicionado en determinados comercios y espacios públicos, la vicepresidenta Teresa Ribera dice estar más que satisfecha.

En una semana de restricciones, la demanda de electricidad ha bajado un 3’7%. Hombre, aquí el sentido común dice que ahorrar, si se ahorra, mejor que mejor. Porque la cosa no sabemos cómo se va poner este invierno con la guerra de Ucrania.

Pero no nos engañemos. Para empezar, la vicepresidenta dio ayer los datos de consumo eléctrico, pero no dio los datos del gas que se emplea para generar energía, cuya demanda sigue disparada. Y aquí, de lo que se trata, es de consumir cuanto menos gas mejor.

Pero es que, además, se está celebrando por todo lo alto una bajada del consumo eléctrico en una semana que pilló el Puente de la Asunción, posiblemente el momento del año en el que la industria menos electricidad demanda y con una bajada de las temperaturas en el tramo final de la semana, que ayudó a no tirar tanto del aire acondicoinado.

Y, sobre todo, no olvidemos que aquí, con las restricciones, lo que estamos es asumiendo el fracaso de la estrategia energética por la que algunos apostaron hace unos años.

Y los mismos a los que la realidad les ha roto los esquemas, ahora se están poniendo medallas porque están consiguiendo que la gente ande con la miseria y consuma poco... Aquí el problema no se va a arreglar consumiendo un poco menos porque el problema es que hemos metido la pata hasta el fondo con la estrategia energética y ahora estamos en manos de Putin, lo mires por donde lo mires.

Y ojo porque la inflación ya ha disparado un 42% morosidad de las empresas, en su mayor repunte en 12 años. De manera que, con el fin de las moratorias y las ayudas al crédito, ya son muchos los expertos que auguran un otoño plagado de impagos. Y el sector privado es lo que tiene, si la deuda te come, te vas al hoyo. Y el hoyo pueden ser cierres y aumento del paro.

Dicen desde el Gobierno, que el final de agosto supondrá la destrucción de 187 mil puestos de trabajo. Dato arriba, dato abajo, crece la sensación, por desgracia, de que podemos estar en un cambio de ciclo debido a la inflación.

La misma que ahora está pemitiendo al gobierno recaudar más en impuestos, entre otras cosas con la excusa de que, estando la deuda pública como está (en un récord de 1’42 billones de euros), que el Estado no se puede permitir bajar más impuestos. Que lo mejor es cobrarlos y que sea el gobierno el que decida, de forma quirúrgica, en qué asuntos nos ayuda.

En eso no hace falta que usted piense mucho que haría si se viera en la tesitura de decidir en qué gasta más y en qué gasta menos. Este gobierno tiene claro que, en la medida de lo posible, va a ser él el que te diga qué tienes que pagar y en qué tienes que consumir menos