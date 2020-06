Así desmonta Herrera la estrategia de Sánchez y su "Fiscalía patriótica": 'tiritos' al gusto de Podemos y ERC

Audio

Señoras, señores. Me alegro, buenos días.

Martes, 9 de junio de 2020. Ya son 87 días metidos en casa y ahora saliendo en fase II o III. Haciéndose con la calle. Algunos demasiado y de forma irresponsable. Cuidado con los rebrotes que antes o después llegarán. Y cuando lleguen a ver si en noviembre nos vuelven a meter en casa otra vez. No quiero ser cenizo, que ahora de lo que se trata es ponernos de acuerdo en cuántos muertos hubo ayer. Cómo no se sabe, como quien lo tiene que contar cambia la metodología... Ahora ha recibido un mensaje de la OMS pidiéndose que no solo cuente los muertos a los que se le han hecho el PCR. Y si ya había poco follón ya, pues imagínense. Los datos oficiales dicen que no hubo muertos ayer y sólo 48 contagios.

¿Quién es hoy la estrella invitada? ¿Quién se lleva prácticamente todo el goce de las portadas y los comentarios editoriales? La Fiscalía patriótica. La Fiscalía general del Estado, al frente de la cual está Dolores Delgado. Delgado, que salió del Ministerio de Justicia para meterse directamente a la Fiscalía. Que fue candidata socialista haciendo mítines pocos meses antes de ser nombrada la teóricamente independiente Fiscal General del Estado. ¿Pero de quién depende la Fiscalía? "Del Gobierno, ¿no? Pues eso". Es lo que dijo Sánchez en una entrevista.

Si quieren tres ejemplos se los doy inmediatamente. Cuando todos estos irresponsables atribuyen a una supuesta caterva de policías ocultos en habitaciones prácticamente sin luz, diseñando entre mucho tabaco un golpe de Estado, lo llaman la policía patriótica. ¿Y qué otra cosa si no patriótica puede ser una policía? A la Fiscalía, a la orden del Gobierno habría que llamarle la Fiscalía patriótica. Donde está Dolores Delgado para hacer lo que le convenga Sánchez. Tres veces reprobada en el Parlamento. Directamente salida del Ministerio a la Fiscalía.

AYUDA A TRAPERO

Ayer pegó varios tiritos a modo de ráfaga sobre objetivos de diversa índole y todos a gusto del Gobierno. El primero, en auxilio de Trapero. El major de los Mossos que saben ustedes que está procesado por su comportamiento en aquellos aciagos días en Cataluña en los que se instrumentó un golpe de Estado que, finalmente, fue abortado por la mayoría constitucional. Pedro Sánchez, incluido. Permitió que se asedieran la consejería de Economía, estorbó con sus 14.000 efectivos todo el trabajo de la Policía y la Guardia Civil, hizo que los Mossos se pusieran de perfil el 1-O, tendió trampas... La petición de pena era de rebelión. Al haber el Supremo rebajado todo a sedición en aquella polémica sentencia, la Fiscalía ha rebajado a sedición también la petición para Trapero. Pero la sedición comporta una serie de años salvo que los pases en Cataluña y la autoridad te deje más tiempo fuera que dentro. Que es lo que le pasa a los otros.

Pero es que aquí la Fiscalía aquí hizo algo más. Con el aquel de cubrir todos los posibles flancos vamos a pedir que también le condenen por desobedidencia. Le ha faltado poner un cartel con luces de neón donde se lea "Oiga, inhabilítenle, cóbrenle 60.000 eurillos que ya lo pagará alguien pero no le metan en la cárcel'. ¿Quién está contento con este tirito de la Fiscalía? Todos los socios de Sánchez. Los que tratan de romper España, que ya saben que la próxima vez les va a salir más barato.

OBJETIVO: DESBARATAR LA INVESTIGACIÓN DEL 8-M

Segundo tirito: a por la juez del 8-M. Este tirito no es para ayudar, sino para dar con saña a una magistrada como la señora Carmen Rodríguez. La Fiscalía solicita el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por el 8-M. Arremete con dureza contra la juez por haber acusado de prevaricación a Franco porque dice la Fiscalía que no prevaricó ni por acción ni por omisión. Y además se ha unido la Abogacía del Estado, otra para ir en barco, que acusó a la juez y a la guardia civil de practicar búsqueda voraz de indicios de delito. Que por otra parte es lo que tienen que hacer. Pero claro, depende de para quién. Ojo porque ahí hay un informe del forense que es demoledor. Subraya que el 8-M fue una hecatombe que se veía venir. Veremos cuál es el alcance de todo ello. ¿A quién pone esto contento? Al Gobierno. Desactiva las consecuencias pensales de esta desastrosa gestión de la pandemia.

ATAQUE A LA MONARQUÍA

Y luego ¿quién faltaba? La Monarquía. El Supremo investiga si en torno a las presuntas comisiones para que las empresas españoles se hicieran con esa obra multimillonaria del AVE a la Meca, el Rey Emérito pudo cometer fraude fiscal o blanqueo de capitales. Cuidado, no lo investiga por cobrar comisiones. Porque eso, de haberse producido, habría sido durante el tiempo de la inviolabilidad como Jefe del Estado.

El Supremo coge la causa que tenía en sus manos García Castellón en la Audiencia, que estaba sobreseída sin nuevos indicios, y pone a un fiscal de la cuerda para investigar. En primer lugar, la presunción de inocencia. Segundo: aquí lo que se contempla es si eso puede archivarse o ser motivo de una querella. En cuyo caso, se llegaría a un acuerdo de conformidad. Ahora es aforado, se hace cargo de este asunto la Fiscalía del Supremo. que no prevé citar al Rey. Pero esto hace ruido y este tirito de la Fiscalía pone contentos a Podemos y a ERC. Ellos ya han anunciado que van a llevar este juicio político al Congreso. Aunque la Justicia no saque nada en claro, el circo está garantizado ya en el Parlamento. A estos les importa muy poco el AVE a la Meca. Que fue una gestión de Don Juan Carlos. El poyar a los empresarios españoles para que sus amigos le hicieran la concesión de montar ese AVE que no es cosa menuda.

¿Y de dónde arranca todo esto? De unas confesiones que le hizo Corinna al comisario Villarejo. ¡Acabarámos, el perejil de todas las salsas! Corinna se fue a Londres para a ver si con eso ponía en jaque al Estado, fastidio al CNI, a su director general... Y de ahí es de donde vienen todos estos. Pues hombre, la fiabilidad de la fuente... pero eso no lo tengo que decir yo. Lo tiene que decir el fiscal.