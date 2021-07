Sergio Barbosa: “La pandemia es como ese chicle que no se acaba de despegar de la suela del zapato”

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este lunes 26 de julio.

Miren, algunos se acaban de ir de vacaciones y otros acabamos de volver y metidos ya, prácticamente, en el ecuador de este segundo verano pandémico.

¿Qué ha visto, por ejemplo, “aquí el que les habla” por esas playas de Dios en las últimas semanas? Pues lo primero muchas ganar de vivir. Muchas ganas de disfrutar del aire libre, de la familia, de los amigos, de los viajes…. En definitiva, de todo aquello que nos ha robado la pandemia durante mucho tiempo.

Y a partir de ahí, ¿respecto al personal?, pues un poco de todo. Está el disciplinado que no se quita la mascarilla por si acaso; el que se la quita y se la pone cuando toca y el que, para qué engañarnos, pasa un poco de todo, bien porque esté cansado de pandemia o porque considere que con la vacuna se siente razonablemente seguro.

Esa sensación de seguridad da para un largo debate, como también se puede debatir sobre si el Gobierno lanzó una imagen demasiado edulcorada de la retirada de las mascarillas y las sonrisas en la calle, y todo eso, en vez de hacer verdadera pedagogía.

O mejoramos en cuestiones clave como el rastreo,seguimiento, aislamiento y detección precoz, o seguiremos a merced del virus ola tras ola:



"Solo el 4,8% de personas con síntomas es contactado por rastreadores Covid" — Cesar Carballo (@ccarballo50) July 24, 2021

Y eso nos ha llevado al siguiente escenario: autonomías que, ahora, ante el gran aumento de los contagios deciden volver a cortar por lo sano con las restricciones con la consabida polémica sobre los derechos fundamentales.

Hoy, sin ir más lejos, el toque de queda se extiende a 77 municipios de la Comunidad Valenciana en los que viven 2,6 millones de personas, hasta el 16 de agosto. Entre ellos están Valencia, Benidorm, Alicante, Denia, Gandía o Benicàssim. La hostelería tiene que cerrar a las doce y media de la noche, no se puede comprar alcohol de 8 de la tarde a 7 de la mañana y el ocio nocturno está cerrado.

En el País Vasco, se reduce el aforo de la hostelería al 35% como norma general. La isla de Tenerife pasa a nivel 4, lo que implica que las reuniones entre no convivientes en espacios públicos y privados se reduce a 2 personas, salvo en la hostelería.

Y a esto hay que sumar que Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Navarra ya tienen toque de queda. En fin, que quien se haya cogido las vacaciones al final de verano tiene que ver todo esto con la preocupación del que piensa “vamos a ver si cuando llegue yo, queda algo de verano en condiciones”.

Claro, lo que preocupa a los sanitarios es que aunque la situación no es tan crítica como meses atrás, la atención primaria empieza a estar colapsada. Y en Cataluña las UCI están ya al 40%.

En fin, que la pandemia es como ese chicle que no se acaba de despegar de la suela del zapato, mientras el Rey, para la pandemia y lo que no es la pandemia nos pide unidad y concordia.Unidad, concordia y libertad, justo lo que quieren todos los españoles, aunque a veces no todo el mundo entienda esos conceptos de la misma manera.

Ayer Pedro Sánchez, en ese acto en Galicia, con motivo del Día de Santiago, también pidió unidad, pero unidad para no criticar a su Gobierno porque, como explicó este pasado fin de semana, según él, criticarle es fomentar la crispación.

Lo que para unos es crispar, para otros puede ser simplemente el legítimo derecho a criticar la gestión de un gobierno que, según las encuestas, no lo está haciendo bien.

Según publica de ‘El Mundo’, Sánchez es el líder europeo peor valorado entre sus ciudadanos. Y la encuesta de hoy en ABC sitúa al PP en Moncloa, con la ayuda de Vox. No sabemos si, para Sánchez, esas encuestas también crispan.

Es Moncloa y es el PSOE de donde sale la estrategia que consiste en llamar fascista o ultraderecha a todo lo que no pase por el aro, y ese cainismo simplista sí es crispar. O también es crispar ponerse a presionar al Tribunal Constitucional para que te da la razón, aunque eso suponga retorcer la ley.

O también es crispar imponer una revisión de la memoria histórica que destaca lo que te interesa y que obvia aquellos hechos del pasado que te dejan en mal lugar...

Aunque a Sánchez la parezca que eso es crispar, en vista de la trayectoria de este Gobierno, es legitimar sospechar que se está maltratando a la democracia liberal, para acercarnos a una especie de régimen premoderno en el que una casta dirigente decida qué es ley y qué no lo es.En el que los jueces tengan que estar más pendientes de lo que interese al Gobierno, que de lo que ponga en el ordenamiento jurídico. Y en el que los fueros de un territorio valgan más que las libertades de una persona en concreto.

Miren, en octubre está previsto ese congreso del PSOE en el que seguirán con la farsa de la España Federal. “Federal”, de facto, España ya lo es cuando los socialistas dicen federal, en realidad, quieren decir lo contrario: confederal, que algunos territorios sólo estén unidos lo imprescindible para meter el cazo, sin que se les pueda obligar a ser solidarios.

Y lo de Cataluña dicen que lo quieren arreglar con una España multinivel, es decir, que algunos territorios tengan más nivel que otros.

Valiente socialismo se gastan algunos.