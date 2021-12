Herrera, tras las palabras de Díaz: “El Gobierno lo sabía y mintió, y animó a la gente a ir de manifestación"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es el día 3, ya es el día 3, ya es el día 3, es el día 3, 3 de diciembre y es viernes o sea que lo tiene todo para ser malaje, pero muy malaje, además, porque es que es el inicio de un puente que veremos cómo se lo toma cada uno. Pero sí un puente que va a permitir, al menos el lunes, el ser festivo el día de la Constitución salir a la carretera, toda llamada la prudencia es poca, y parece ser según los datos que estima la DGT que yo no sé cómo lo sabe, pero bueno, dice que lo sabe, va a haber casi nueve millones de desplazamientos. Eso es un poco más que el año pasado, bueno ya sabemos lo que eso significa, si hay aglomeración, si nos vamos a ver más, si nos vamos a dar más abrazos, más contactos, más contagios… por lo tanto, más incidencia. Y como ahora tenemos por aquí, porque ya se ha registrado el primer caso en España de transmisión interna del famoso ómicron, que contagia que no te quiero ni contar, pues oiga, seguramente cuando lleguemos a ese momento a lo que llegaremos es a encontrarnos -cuando digo llegamos a ese momento será al próximo lunes- las cifras se estarán más o menos disparadas. Ya sabemos a lo que nos arriesgamos. Estarán más o menos disparadas, y entre todos pues bueno… Veremos como a todo eso le ponemos ordina porque, efectivamente, estamos ante un bicho, estamos ante un bicho que lo que realiza o lo que tiene es una cintura extraordinaria para colocarse por todas partes, pero cuyo grado de letalidad es parecido al de los demás, es decir, hasta ahora las variantes lo que nos han ido sorprendiendo han sido en capacidad de regate, pero no en capacidad letal, que es lo que dicen los expertos. Lo cual no quiere decir que tengamos que bajar la guardia ni nada parecido porque nos encontraríamos ante situaciones ciertamente no deseables.

LA MENTIRA DE YOLANDA DÍAZ Y EL GOBIERNO CON LA PANDEMIA ENTES DEL 8-M

Pero, la novedad de este día de hoy, luego le doy algunas cifras de la pandemia para recordar exactamente dónde estamos, qué es lo que como hemos hecho, de dónde venimos, cómo hemos pasado este año y esas cosas que a lo mejor a algunos, a algunos se le pasan o no las tiene demasiado en cuenta cuando habla de la realidad de las cosas.

Pero antes, es que es inevitable hablar de la vicepresidenta comunista Yolanda Díaz, que está tan lanzada al estrellato, tan lanzada al estrellato que ayer se metió ella y el Gobierno al que pertenece en un charco considerable, considerable. Se fue a la radio de un amiguete a explicar lo estupenda que es, que fashion y que transversal y que… palabras de moda todas, todas las palabras de moda que esto a los progres de la tontería les entusiasman: sostenible, resiliencia… todas estas cosas. Bueno, pues iba a contar como su proyecto político aspira a superar al PSOE, que los partidos políticos ya cansan a la gente ¿no?, toda esa farfolla y de repente, entonces, lanzada en el autobombo se quiso poner una medalla más, ella es tan lista, tan lista. tan lista… que avisó de la gravedad del covid y el resto del Gobierno la llamó alarmista. Y va, y lo cuenta.

Eso, en sí mismo, es ya una deslealtad al Gobierno del que todavía forma parte. En segundo lugar, es una muestra de escasos escrúpulos políticos, porque lo que correspondería ante una desautorizacion por un asunto tan grave, sería que Yolanda hubiera dimitido entonces, si no lo hizo. De hecho, la propia Yolanda dijo en público que no había motivos para la alarma.

¿No está pasando nada? A los dos días os contagiasteis todas, bueno tú no porque no fuiste a la manifestación. Vamos a ver, es una confesión de parte de la responsabilidad del Gobierno, de la pésima gestión de la pandemia. Lo sabían… y mintieron y animaron a la gente a salir de manifestación. Lo sabían y Fernando Simóndecía que aquí no habrá más que 1 o 2 casos, como para seguir haciendo caso a este individuo. Han pasado casi dos años de todo aquello, pero no se nos ha olvidado. Tampoco ha habido una investigación digna de ese nombre, y es posible que no la haya nunca porque la mayoría Frankenstein del Congreso ha convertido a este gobierno en el menos controlado, el menos responsable de la historia de España. Y luego dicen, no, es que la oposición ha bombardeado nuestra… Pero, vamos a ver, cantamañanas.