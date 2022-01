Herrera: "La soberbia de Sánchez entra más en el capítulo de la psicología que en el de la política"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Bueno, ahí tienen ustedes las 8 de la mañana, aquí las 8 de la mañana, aquí un oyente, aquí un programa de radio, lleva desde las 6 y estará hasta la 1, se llama “Herrera en COPE”, les digo por si les preguntan y ‘usted que escucha y tal’. Miércoles 26 de enero de 2022 y les debo que hablar de varías cosas que usted sin necesidad de que yo se las diga sabe cuáles son: entre el Fondo Monetario Internacional, la Economía, Ucrania y el covid hacemos hoy el traje de la actualidad del día.









[ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA DE ESTE MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2022]





La Comisión de Salud Pública ayer acordó nuevas instrucciones para la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el covid. Es la que a los mayores de cierta edad nos ha salvado, si nos infectamos, tener que pasar un mal rato. La tercera dosis, muy importante. No se va administrar a quienes hayan contraído la enfermedad, al menos, hasta que hayan pasado 5 meses del contagio porque la inmunización natural provocada por el contagio ya refuerza el sistema inmunitario, hace innecesaria la tercera dosis, al menos, en esos cinco meses, dicen.

Respeto y piedad para las familias de los muertos

De la evolución de la pandemia, miren, hay una cifra terrible hoy, es el número de fallecidos que ayer dio Sanidad: 382. Quitarle importancia a esa cifra es un error y una falta de piedad, de respeto hacia las familias que han visto como ha muerto alguien, un miembro de su familia. Pero ya hemos aprendido, ya hemos aprendido, después de casi dos años de pandemia, que la caída de los contagios tardará en notarse en las estadísticas de fallecidos. Probablemente, esta cifra tan terrible, es la consecuencia del pico de contagios registrados día atrás. Y luego hay un detalle muy importante acerca del número de fallecidos, ya les digo siempre. Qué importante sería que conociéramos un dato, que quizá sea difícil de recoger estadísticamente que es: cuántos mueren por covid y de covid; cuántos de los que mueren no estaban vacunados y cuántos de los que mueren lo hacen es por una patología previa, es decir, no simplemente, por el hecho de la infección del covid.

Hay un dato muy, muy importante, que ayer explicó el responsable de la Comunidad de Madrid: el 38% de los pacientes ingresados en hospitales con covid, no han sido hospitalizados por covid sino por otra patología distinta. Ingresan porque usted tiene un infarto, ingresa y le hacen la prueba preceptiva y resulta que tiene usted covid, pero usted no ha ingresado por covid. Son pacientes con covid, pero no de. No es el covid el que le lleva al hospital, no están ahí por sufrir neumonía sino por otra patología. En Madrid, ese porcentaje es cercano al 40%.

Y luego, en el capítulo de la picaresca, es terrible: una red de falsificación de certificados de vacunación acaba de ser desarticulada por la Policía. Se habían vendido hasta 1.600 certificado falsos, falsos, pero que estaban inscritos en el Sistema de Salud, es decir, que alguien ha tenido que robar una clave para entrar. Es decir, yo mañana quiero saber ‘Ángela Sánchez, a ver qué enfermedad tiene’, y yo solo puedo entrar para conocer esos datos que están protegidos si tengo una clave, si soy una persona que pertenece al Servicio de Salud, y tengo que revisar su expediente para ver qué le duele. Pero eso deja rastro, es decir, si mañana Ángela Sánchez dice ‘voy a ver quién ha entrado en mi expediente para saber si yo estoy vacunada, si tengo una pierna más larga que otra,…’,esas cosas, pues ha entrado el número 25 25 32 que corresponde a un enfermero de tal sitio, pues, perfecto. Hay que robar esa clave o hay que estar de acuerdo con alguien que tenga esa clase, pero, claro, el que tenga esa clave y vaya entrando y vaya falsificando cosas deja rastro, vean ustedes lo complicado de este asunto.

Pedro Sánchez tiene un toque, un toque

Pero, bueno, le hablo de otras cosas. El ministro de Exteriores compareció ayer ante la comisión correspondiente del Congreso para explicar la situación de la crisis de Ucrania.Miren, la verdad, el ministro dio de una explicación solvente, informó sobre las exigencias rusas que considera inaceptables porque atacan la legalidad internacional, la soberanía de Ucrania, detalló nuestra contribución al despliegue militar, dijo ‘no es extraordinario’, y pidió unidad política y hasta ahí todo bien. Pero, ¿cómo puede pedir unidad política el ministro cuando el presidente del Gobierno ni se digna a coger el teléfono para llamar a informar al líder de la oposición? Es que eso no pasa en ningún país normal. Es muy difícil entender la cerrazón de Sánchez en ese asunto, yo creo que entra más en el capítulo de la psicología que en el de la política, este hombre tiene un toque, tiene un toque.

Todos los presidentes de Gobierno que hemos tenido, con más o menos convencimiento, con más o menos empatía, han sido capaces de hablar con la oposición y más sobre un asunto que afecta la política exterior del país. Pero lo de Sánchez, la soberbia de este individuo, es una anomalía política y psicológica y dice mucho del tipo de personaje que ocupa la presidencia del Gobierno.













Para Putin, Europa es irrelevante

Por lo demás, en esta crisis, está emergiendo de nuevo la imagen de Europa, la Europa perdida, sin papel en el orden internacional. Es aquello que decía, aquella pregunta que se hacía Kisinger: ‘si quiero hablar con Europa qué teléfono marco, el del Consejo, el de la Comisión, al alemán, a quién llamo’. De momento, el teléfono de Alemania está sin línea porque el canciller Sholz aún no ha sido capaz de ocupar el liderazgo europeo que tuvo Merkel, el país tiene una dependencia profunda del gas ruso, por no hablar de las estrechas relaciones comerciales, Alemania es el segundo cliente de Rusia, y es además el tercer proveedor. Pues con una Alemania despistada, Macron ha visto la oportunidad de hacer de líder europeo, ha fijado una entrevista con Putin el próximo viernes. Francia, como siempre, quiere mostrar distancia con Estados Unidos y también lo está haciendo en esta crisis. Pero no hay que olvidar un detalle que ayer subrayo en su comparecencia Albares: es Rusia la que no he querido hablar con Europa; es Rusia la que ha lanzado este este conflicto, exclusivamente, como una medida de presión a EE.UU. Es Rusia la que ha querido negociar solo con Estados Unidos, en el planteamiento de Putin, Europa es irrelevante. Su pulso es con Estados Unidos porque sabe que a Europa le gana todos los pulsos. Esto no lo dijo Albares, lo digo yo. Y, luego, esta cosa de Albares de reclamar tanta solvencia, rigor con determinados incumplidores no estaría mal que el Gobierno la tuviera también en el interior de España y con alguno de sus socios.

Más nubarrones económicos

Y hoy tenemos una larga serie de datos que vienen a añadir más nubarrones al panorama económico. El FMI ha revisado a la baja las previsiones sobre la economía mundial a causa de ómicron. En España, rebaja bastante las previsiones de crecimiento del Gobierno. La inflación, que además de exasperar al presidente de Estados Unidos que llamó “hijo de perra” a un periodista que le pregunto por la inflación, hombre creía que el micrófono estaba apagado, pero no estaba apagado.

En España ha provocado, que el pasado mes de diciembre, los precios industriales hayan subido 35,9 -que es la mayor subida en 45 años, en 45 años-. En los fondos europeos la novedad es que el retraso en la ejecución, según nos cuenta ABC, está ahuyentando importantes inversiones internacionales y, otro clásico de la economía española, el agujero de la Seguridad Social que este año va a recibir 36.000 millones de los Presupuestos, y a pesar de ellos, va a cerrar con un déficit del 1%. Solo la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC va a incrementar en 6.500 millones del sistema.

Y el ministro del ramo entretenido con polemizar con la mayor asociación de autónomos de España porque se niega a tragarse la subida de cotizaciones que propone. En eso estamos”.

